【プロ野球沖縄キャンプ2026プロモーション第二弾】プロ野球OBレジェンドアンバサダー・山本昌とのファン交流会やオリオンビール社POP UP SHOPと連携した販売企画を実施！

沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課

沖縄県（文化観光スポーツ部スポーツ振興課）は、2026年2月から県内各地で開催されるプロ野球春季キャンプを盛り上げるため、観光・スポーツ・地域資源を連携させたプロモーション施策を展開しております。

「BASEBALL CAMP in OKINAWA 2026（プロ野球沖縄キャンプ2026）」のメインビジュアル

第二弾では、プロ野球OBレジェンドアンバサダー・山本昌さんとのファン交流会を2月4日（水）に那覇市内で開催。また、オリオンビール株式会社のプロ野球のPOPUPSHOPと連携した限定コラボグッズの販売をサンエー浦添西海岸PARCO CITY内にて実施し、2月5日（木）からは「プロ野球沖縄キャンプかりゆしユニフォーム」の展示等を行います。

さらに、「沖縄のものづくりの力で、プロ野球沖縄キャンプをもっと盛り上げたい」という想いのもと、開発した「プロ野球沖縄キャンプかりゆしユニフォーム」はクラウドファンディング達成率495%を突破。限定50着のうち、残数もわずかとなっており、多くのファンの支持を集めています。

これらの施策を通じて、観戦だけでない「新しいキャンプ旅」を提案し、県内各地への誘客と満足度向上を目指します。

【TOPIC１.】プロ野球OBレジェンドアンバサダー・山本昌とのファン交流会！

プロ野球沖縄キャンプ応援イベントとして開催される

本年の「プロ野球OBレジェンドアンバサダーズ」の一員であり、名球会入りもされた名選手である山本昌氏（野球解説者）による、限定ファン交流イベントを開催いたします。ランチ形式の少人数制イベントで、キャンプ観戦に訪れる全国のファンと、山本氏との交流を楽しんでいただく機会をご用意しました。

■プロ野球沖縄キャンプ応援イベント 山本昌 ランチ＆トークショー

日時：2/4（水）11:30開場/12:00開始

会場：百味飲食 カフーシリュウキュウ(https://kafuc-ryukyu.owst.jp/)

（〒900-0014 沖縄県那覇市松尾１丁目６－１ 八汐荘 1F）

定員：先着30名

参加費：5,000円（税込、ランチ代含む）

参加方法：以下のURLより参加お申し込みください。

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02dibpuzikx41.html

山本 昌（やまもと まさ）

1965年、東京都生まれ。日大藤沢高校卒業後、1984年ドラフト5位で中日ドラゴンズに入団。32年間の現役生活で最多勝3回、沢村賞など数多くの投手タイトルを受賞。2006年にはプロ野球最年長記録の41歳1か月でノーヒットノーランを達成。2008年、プロ野球史上24人目となる200勝を達成。「中年の星」「レジェンド」と呼ばれるようになる。2014年には、プロ野球最年長勝利記録を更新。2015年10月7日50歳1か月のプロ野球最年長登板記録を作って惜しまれつつ引退。32年間のプロ野球生活にピリオドを打った。

【TOPIC２.】オリオンビール株式会社実施のPOPUPSHOPとの連携による販売企画！

オリオン×「Baseball CAMP」ロゴ Tシャツ

沖縄を代表する飲料メーカーであるオリオンビールがサンエー浦添西海岸PARCO CITYで開催する「Orion×PROFESSIONAL BASEBALL POP UP SHOP」との連携企画を実施します。

会場内では、プロ野球沖縄キャンプ公式ロゴをあしらったコラボTシャツの販売や、かりゆしウェアとして初めて制作された「プロ野球沖縄キャンプかりゆしユニフォーム」の展示等を行います。

■Orion×PROFESSIONAL BASEBALL POP UP SHOP

会場：サンエー浦添西海岸PARCO CITY 3Fグリーンゾーン（沖縄県浦添市西洲3-1-1）

販売時期：2/3（火）～2/23（月）10時-20時

URL：https://www.orionbeer.co.jp/utility/history/h2026/baseball.html

【TOPIC３.】大反響！「かりゆしユニフォーム」クラウドファンディング達成率495％突破！

史上初となる「かりゆしウェアでつくる野球ユニフォーム」

2025年12月15日より、クラウドファンディングサイト「TIMELINE」にて先行販売を開始した「プロ野球沖縄キャンプかりゆしユニフォーム」は、開始からわずか数週間で達成率495％を突破。

プロ野球沖縄キャンプ公式ロゴと紅型風の伝統模様を融合させたデザインが話題を呼び、残りわずかの販売となっております。

沖縄ならではのデザインと品質にこだわった特別な一着を、ぜひこの機会に体験してください。

数量：限定50着

販売サイトURL：

https://timeline-media.jp/projects/129

【プロ野球沖縄キャンプ2026】特設サイトURL：https://baseballgate.jp/okinawacamp2026/