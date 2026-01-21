当社ツール「KaiU」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」Web接客ツール部門＜Leader賞＞受賞のお知らせ
株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）の提供するツール「KaiU」が、アイティクラウド株式会社の運営する、IT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」の「ITreview Grid Award 2026 Winter」にてWeb接客ツール部門の＜Leader賞＞を受賞したことをお知らせします。
■Leader賞について
ITreview Grid Awardは、ITreviewで投稿されたレビューをもとにユーザーに支持された製品を表彰する場です。今回「KaiU」の受賞したLeader賞は、認知度と顧客満足度の双方に優れた製品が表彰されるもので、「KaiU」は6期連続の受賞となります。
▼今回のAwardの詳細は、以下の専用ページをご参照ください
https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html
■「KaiU」の受賞カテゴリ Web接客ツール部門
https://www.itreview.jp/categories/web-customer-service
■「KaiU」のレビュー一覧はこちら
https://www.itreview.jp/products/kaiu/reviews
〈株式会社エフ・コードについて〉
■事業概要
株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ15社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。
■会社概要
会社名： 株式会社エフ・コード
所在地： 〒162-0825東京都新宿区神楽坂1-1神楽坂外堀通りビル 2F
代表者： 代表取締役社長 工藤 勉
設 立： 2006年3月
事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援
資本金：55,849千円（2025年6月末)
社員数：約850名（2025年6月末、グループ全体）
URL ： https://f-code.co.jp/
上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）