当社ツール「KaiU」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」Web接客ツール部門＜Leader賞＞受賞のお知らせ

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）の提供するツール「KaiU」が、アイティクラウド株式会社の運営する、IT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」の「ITreview Grid Award 2026 Winter」にてWeb接客ツール部門の＜Leader賞＞を受賞したことをお知らせします。

■Leader賞について

ITreview Grid Awardは、ITreviewで投稿されたレビューをもとにユーザーに支持された製品を表彰する場です。今回「KaiU」の受賞したLeader賞は、認知度と顧客満足度の双方に優れた製品が表彰されるもので、「KaiU」は6期連続の受賞となります。

▼今回のAwardの詳細は、以下の専用ページをご参照ください

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

■「KaiU」の受賞カテゴリ Web接客ツール部門

https://www.itreview.jp/categories/web-customer-service

■「KaiU」のレビュー一覧はこちら

https://www.itreview.jp/products/kaiu/reviews

〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ15社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825東京都新宿区神楽坂1-1神楽坂外堀通りビル 2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：55,849千円（2025年6月末)

社員数：約850名（2025年6月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）