シリコンスタジオ株式会社が、クラウド型ワークフロー「X-point Cloud」移行により、サーバコストの削減など大幅な経費節減を実現

株式会社エイトレッド

ワークフローシステムのリーディングカンパニーである株式会社エイトレッド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本 康広 以下、エイトレッド）が提供するクラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」をご利用いただいている、シリコンスタジオ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶谷 眞一郎）の導入事例を公開いたしました。

X-point Cloud移行の背景

シリコンスタジオは、2008年からオンプレミス版のX-pointをご利用いただいておりましたが、

2027年のX-pointサポート終了およびサーバ保守期限が近付いていたほか、以下の3つの課題を抱えていたことから、移行検討を開始されました。

・会社としてシステムのクラウド化を推進中

・サーバの保守運用、維持などに継続的に費用が発生

・オンプレミス版の長期運用に伴い、運用体制が複雑化

X-point Cloud選定の理由

クラウド型のワークフローへの移行のため、展示会への視察などで比較調査や、幅広いリサーチ活動を実施。他製品への移行も検討していました。

リサーチ活動中、展示会などで他社製品の営業担当者に話を伺うなかで「X-pointは優れた製品です」「設定の自由度は競合製品のなかでも頭一つ抜けています」といった声をたびたび聞いたことをきっかけに、優れた機能の「使い込み」を決意し、X-point Cloudへの移行を決定されました。

X-point Cloud導入による効果

2023年末よりX-point Cloudへの移行作業に着手したシリコンスタジオでは、移行に伴う社内の混乱をほぼ発生させることなく運用を開始しています。移行にあたっては、4種類あった購入申請書を1種類に統合したほか、JavaScriptによる機能拡張で入力フォームにプレースホルダを表示させるなど、既存帳票の再編成と利便性向上に成功しました。

また、15年近く運用していたオンプレミス版から移行したことで、サーバの維持管理にかかるコストがゼロになり、データセンターの削減とあわせて大幅な経費節減を実現しました。

長期間の運用で複雑化していたシステムを整理・圧縮したことで、情報システム部の業務負荷を軽減し、より効率的で安定した運用体制を確立されています。

（※2026年1月21日時点）

シリコンスタジオの詳しい事例はこちら :https://go.atled.jp/cs-siliconstudio-dl.html

■クラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」

「X-point Cloud」は、直感的操作で誰にでも使いやすく、まるで紙のようなフォームだからスムーズに導入可能なワークフロークラウドです。ノーコード＆安心のサポート体制で現場にも運用者にもストレスなくペーパーレス化、データベース化を同時に実現。稟議をはじめとした申請承認業務の電子化だけでなく、多彩な連携機能と便利な検索・集計機能で業務をどんどん効率化し、スピーディーな経営につなげます。

https://www.atled.jp/xpoint_cloud/

組織概要

＜シリコンスタジオ株式会社＞

シリコンスタジオ株式会社は、祖業であるデジタルコンテンツ制作事業で培った3DCGの技術を軸に複数の事業を展開されています。

開発推進・支援事業では、ゲーム・映像業界などに向けて最先端のリアルタイムCGを提供するほか自動車業界や建築業界に向けた専門ソリューションをリリース。また、人材事業においては、ゲーム・映像業界に特化したクリエイター人材派遣・人材紹介サービス「シリコンスタジオエージェント」を提供し、業界全体の開発力・人材力の底上げに貢献されています。

名称：シリコンスタジオ株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-21-3 NRビル

代表者：代表取締役社長 梶谷 眞一郎

設立：1999年11月

事業内容：開発推進・支援事業、人材事業

URL：https://www.siliconstudio.co.jp/

＜エイトレッド＞

ワークフローシステムのリーディングカンパニーであるエイトレッドは、稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」「X-point（エクスポイント）」及び、クラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」「AgileWorksクラウド版」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計5,000社を超える企業・公共機関（特殊法人や行政、学校等）に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。

名称：株式会社エイトレッド（東証スタンダード：3969）

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者：代表取締役社長 岡本 康広

設立：2007年4月

事業内容：ワークフローシステムの開発・販売およびクラウドサービス・サポートサービスの提供

URL：https://www.atled.jp/