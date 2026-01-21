´Ú¹ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¤¬Âç½¸·ë¡£¡Ö½Ä¤ËÆÉ¤àÊª¸ì K-WEBTOON Å¸¡×1·î30Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ¡ªÅìµþ¡¦ÃóÆü´Ú¹ñÊ¸²½±¡ ¥®¥ã¥é¥êーMI¤Ë¤Æ¡£
¡¡´Ú¹ñÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¡¢ÃóÆü´Ú¹ñÊ¸²½±¡¡¢´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿¶¶½±¡¤Ï¡¢´Ú¹ñÈ¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¡×¤¬»ý¤ÄÁÏÂ¤À¤È»º¶ÈÅª²ÁÃÍ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¡Ö½Ä¤ËÆÉ¤àÊª¸ì K-WEBTOON Å¸¡×¤ò1·î30Æü~2·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÃóÆü´Ú¹ñÊ¸²½±¡ ¥®¥ã¥é¥êーMI¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¼¨¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥óÆÉ¼Ô¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢´Ú¹ñ¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¤ÎÉ½¸½¼êË¡¤äÀ©ºîÊý¼°¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¹ñºÝ¸òÎ®Å¸¼¨¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖWORLD WEBTOON AWARDS 2025¡×¼õ¾Þ11ºîÉÊ¤ò´Þ¤à·×20ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø¥æ¥ß¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»à¤ÌÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÙÂ¾¡¢´Ú¹ñ¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¤ÎÂåÉ½ºî¤¬°ìÆ²¤Ë
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ØÃÏ¹ö¡Ù¡¢¡Ø¥æ¥ß¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¡Ù¡¢¡Ø¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»à¤ÌÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ÆºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¥¹¥Èー¥êー¤ÎÅ¸³«ÊýË¡¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¹½À®¡¢±é½Ðµ»Ë¡¤Ê¤É¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖWORLD WEBTOON AWARDS 2025¡×¼õ¾Þºî¤ÎÅ¸¼¨¥¾ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ØÁ´ÃÎÅª¤ÊÆÉ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥ë¤Ï»Ò¸¤¡£¡Ù¡¢¡Ø¥ß¥ì¤Î¹üÆ¡ÉÊÅ¹¡Ù¡¢¡Ø²øÎÏÍð¿À～·ì¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ËÜÀ～¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëK-WEBTOON¤Î¼çÍ×À®²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¡¢K-¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ®Ä¹¤È¹¤¬¤ê¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¼¨¤ÏºîÉÊ¤Î¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ä¡Ö½Ä¤ËÆÉ¤àÊª¸ì¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°Åª¤ÊÆÃÄ§¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¸³·¿¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî²È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¤Ë¤Þ¤ÀÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Íè¾ì¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤äÅÉ¤ê³¨¡¢¥Á¥§¥»£±Æ¤Ê¤É¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¡¢Å¸¼¨µÇ°¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡1·î30Æü¡¢¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¡ØÃÏ¹ö¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¥§¡¦¥®¥å¥½¥¯ºî²È¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü´Ú¸òÎ®¤ò³ÈÂç
¡¡³«ËëÆü¤Î1·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¡¦¥®¥å¥½¥¯ºî²È¤ò·Þ¤¨¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò´Þ¤à¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¡¦¥®¥å¥½¥¯ºî²È¤Ï¡ØÃÏ¹ö¡Ù¡¢¡Ø¥½¥ó¥´¥Ã(¿í)¡Ù¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢´Ú¹ñ¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¤Î½ö»öÅª¤Ê¿¼¤ß¤È¸½¼ÂÀ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ä¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÁÏºîÅ¯³Ø¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆK-¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü´Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸òÎ®¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹¤²¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅ¸¼¨³µÍ×¡Ó
¢£Æü»þ¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â) ~ 2·î28Æü(ÅÚ) 10:00 ~17:00¢¨ÆüÍË½ËÆü¤ÏµÙ´Û
¢£²ñ¾ì¡§ÃóÆü´Ú¹ñÊ¸²½±¡ ¥®¥ã¥é¥êーMI
(¢©160-0004 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ« 4-4-10 1F)
¢£Æþ¾ìÎÁÌµÎÁ
¢¨Å¸¼¨²ñ¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢»öÁ°¤ª¿½¹þ¤ßÉÔÍ×¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Òºî²È¥Èー¥¯³µÍ×¡Ó
¢¡¥Á¥§¡¦¥®¥å¥½¥¯ºî²È¥Èー¥¯¥·¥çー¥¤¥Ù¥ó¥È
¢£Æü»þ¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â) 17:30~
¢£²ñ¾ì¡§ÃóÆü´Ú¹ñÊ¸²½±¡ 2F ¥Ï¥ó¥Þ¥À¥ó¥Ûー¥ë
(¢©160-0004 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ« 4-4-10 2F)
¢£»²²ÃÈñÌµÎÁ(»öÁ°¿½¹þÀ©)
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬Äê°÷¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ë¤è¤êÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤ß´ÑÍ÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¡
¢£¾ÜºÙ¡¦¼õÉÕURL:¡¡ https://luma.com/ys2xiwqk