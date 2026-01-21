法務オートメーション「OLGA」、ITreview Grid Award 2026 Winter にて3部門を受賞

GVA TECH株式会社

リーガルテックサービスを提供するGVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA」は、アイティクラウド株式会社が運営する「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて、3部門を受賞したことをお知らせいたします。

■受賞部門

■ITreview Grid Award とは

- CLM（契約ライフサイクル管理ソフト）部門・・・「Leader」URL：https://www.itreview.jp/categories/clm- AI契約書レビュー/リーガルチェック部門・・・「Leader」URL：https://www.itreview.jp/categories/ai-contractcheck- 契約書管理システム部門・・・「High Performer」URL：https://www.itreview.jp/categories/contract-management

「ITreview Grid Award」は、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に投稿された約15.1万件のユーザーレビューをもとに、製品の満足度と認知度を視覚的に示す「ITreview Grid」を活用して選定されるアワードです。

四半期ごとに発表されるこのアワードでは、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される製品を「High Performer」として、表彰・バッジが発行されています。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

■投稿いただいたレビュー（一部抜粋）

- 今までメーリングリスト宛に案件申請が来ていた為、メールボックス内でソートを掛けて対象案件を検索していましたが、OLGAを用いたことで、その手間が削減されました。（5～10分/件ぐらいの工数削減）（保険、50-100人未満）- タスクの自動化に最適で、上記記載の通り、痒い所に手が届く機能が多数あると感じます。また、定期的に使用感のフィードバックをヒアリングしていただけるので、日々の業務の中で「こんな機能が欲しい」などの感想を気軽に共有でき、安心感があります。（総合卸売・商社・貿易、300-1000人未満）- 多くの法務部門にヒアリングし、作ったシステムだけあって、業務において通常想定される事象には基本的に対応できるよう作られており、導入前の懸念点を全て潰せたことも高評価でした。（金融商品取引、100-300人未満）- 依頼者がアカウントを持たなくても利用が可能なため、コスト面でも導入がしやすかったです。操作は直観的に理解できるため、依頼部署からもクレームはあまりなかったように感じます。（金融商品取引、100-300人未満）- 一般的にハードルの高い法務部門への相談について、フォームへ内容を記入することでシチュエーションを問わずに相談ができるようになりました。法務部門側も、過不足なく情報を入手することができ、出戻りが防げることから、案件のリーガルチェックにおいて迅速な対応が可能となりました。（その他製造業、1000人以上）

今後も、顧客の課題に真摯に向き合い、顧客起点でのサービス提供に注力してまいります。

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

実際に導入効果として、ある企業では、年間1万件以上あったExcelでの管理・ファイル格納の工数がゼロになりました。また、年間約2,700件あった法律相談が900件以下に減少するなど、大幅な業務効率化と生産性向上を実現しています。

OLGA Webサイト：https://olga-legal.com/

「AI時代の最前線『法務オートメーション最前線』」（PIVOT）

https://youtu.be/BR4tjjhLIWo

「法務オートメーション徹底解剖」（NewsPicks「BuzzBEACON」）

https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/