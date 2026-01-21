マクビープラネット、全編「生成AI」で制作した新CMをタクシーサイネージで放映開始

株式会社Macbee Planet

「すべてのマーケティングを成果報酬に」を掲げる株式会社Macbee Planet（本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:千葉 知裕、以下当社）は、2026年1月19日（月）より、東京都内を中心にタクシー広告の放映を開始いたしました。2024年からの実施に続く取り組みです。今回は放映する全編を生成AIで制作した点が最大の特徴であり、新たな広告表現方法の提示を目指します。

実施の背景

当社は、LTVを基軸とした成果報酬マーケティングを提供しています。2024年よりタクシーCMの放映を開始しており、移動時間の接点を通じて当社のメッセージを効果的に届けてきました。

今回は、その取り組みを継続しつつ、高感度なビジネスパーソン層の認知向上を目的に、広告表現をアップデート。放映する映像の全編を生成AIで制作いたしました。生成AIの導入により、制作プロセスにおけるリードタイムの大幅な短縮と、高精度なクオリティの両立を実現。車内という限られた視聴環境でも、視聴された方が直感的に理解できるクリエイティブ設計としつつ、広告業界で注目が高まりつつある「AI × 動画広告」といった表現の可能性を追求しました。

CMのメッセージ

当社はこれまで、成果報酬マーケティングの認知向上を目的とし、タクシー広告に取り組んでまいりました。今回の新CMでは、従来、運用型広告の多くは手数料モデルが主流であったことに対し、当社は運用型広告も成果報酬で実現可能であることを提示。さらに踏み込んだ当社の強みとして、支援領域の幅広さを訴求しました。

実施概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V8edBTKsrhE ]

放映期間：

2026年1月19日（月）～4月26日（日）

配信エリア：

東京23区内（港区・千代田区・中央区・新宿区・渋谷区を中心）

配信台数：

タクシー・モビリティメディア「GROWTH」搭載タクシー約11,500台

■すべてのマーケティングを成果報酬に 『Macbee Planet』

Macbee Planetは、認知・獲得・リテンションという各ファネルを成果報酬で提供するマーケティングカンパニーです。独自のトラッキング技術を有する当社は、「データ×テクノロジー×コンサルティング」の力でLTVを予測しROIを最適化する成果報酬型マーケティングにより、クライアントのリスクを最大限抑えた顧客獲得を実現いたします。

■会社概要

会社名 ：株式会社Macbee Planet

代表者 ：代表取締役社長 千葉 知裕

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-11-11

設立日 ：2015年8月25日

資本金 ：2,635百万円(2025年4月末現在)

事業内容： LTVマーケティング事業

『Macbee Planet』公式サイト：https://macbee-planet.com