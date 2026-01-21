OSAJI（オサジ）から、花粉時期の肌悩みをサポートする特別なセットが2026年1月28日（水）より数量限定発売。

株式会社OSAJI

健やかで美しい皮膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI（オサジ）を展開する、株式会社OSAJI（本社：群馬県高崎市 代表取締役：茂田正和）は、「ディフェンス シリーズ セット 2026」を2026年1月28日（水）より数量限定発売いたします。

春の敏感サインに。

OSAJIの花粉対策*で、ゆらぎに負けない肌へ。

*皮膜による

昨年より発売され、ご好評いただいている「ディフェンスミスト シトラスハーブ」「ディフェンスバーム」をセットにしました。2アイテムで保湿と保護を同時に行い、日中の肌を花粉や大気汚染物質から守ります。

さらに、「エンリッチバイオセラム」でバリア機能をサポートし、ゆらぎやすい春肌をすこやかに整えます。

憂鬱な花粉シーズンを、心地よく快適に。

発売日

2026年1月28日（水） OSAJI直営店、公式オンラインショップにて発売

LINE UP

・オサジ ディフェンス シリーズ セット 2026 \5,500（税込）【数量限定】

【商品概要】

オサジ ディフェンス シリーズ セット 2026 \5,500（税込）【数量限定】＜セット内容＞・オサジ ディフェンスミスト シトラスハーブ

50mL / \2,750（税込）

花粉や大気の汚れをブロック。

うるおいミストで薄膜ヴェールを纏う肌の新しい味方。

ミストに配合したプルランが肌上に薄膜ヴェールを作り、花粉や

大気汚染物質の付着を防止します。

さらに肌表面に吸着し保護膜を形成する吸着型ヒアルロン酸*¹と、角層を保湿し肌本来のバリア機能をサポートする浸透型ヒアルロン酸*²を配合。ダブルの効果で、うるおいを保ちながら、乾燥や大気汚染物質から肌を守ります。

また、2種の整肌成分*³が角層を整え肌の乾燥を防ぎ、肌荒れを予防。すこやかな肌をサポートします。

メイクの上からも使いやすい、細かいミストがふんわり広がる容器を採用。保湿しながらシトラスハーブの香りをお楽しみいただけます。

＊1 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム ＊2 加水分解ヒアルロン酸 ＊3 タチジャコウソウ花/葉エキス、フサフジウツギ葉エキス

・オサジ ディフェンスバーム

2.3g / \2,750（税込）＊無香料

軽やかなヴェールでぴたっとガード。

花粉や大気の汚れから手軽に肌を守るスティックバーム。

ミリストイルプルランが肌の上に被膜をつくり、花粉や黄砂、

PM2.5などが肌に侵入するのをブロック。うるおいバリアで肌荒れを防止します。

メイクの上からでも使用しやすいようベタつきを抑える成分*¹、

くすみ*²やテカリを抑制する成分*³を配合。セミマットな質感に仕上げています。

また、目元の凹凸や小鼻にも小回りが効いて塗布しやすいスリムなスティックタイプの容器を採用。持ち歩きやすいサイズ感で、

日中のケアやお直しにも使いやすいよう設計しています。

デリケートな目元や鼻周りに手を直接触れず、摩擦を軽減しながら優しく塗布することができます。

＊1 シリカ ＊2 乾燥によるキメの乱れた肌印象のこと ＊3 合成フルオロフロゴパイト

・オサジ エンリッチバイオセラム 4mL

肌に本来存在する美肌菌*¹の働きに着目した美容液。

プレバイオティクス成分*²を配合し、うるおいを保ちやすい肌環境へ整えます。乾燥や花粉などの外的要因によってゆらぎを感じやすい季節にも、すこやかな肌印象をサポートします。

さらに、肌なじみのよい擬似セラミド*³を配合。角層にうるおいを与え、水分と油分のバランスを保ちながら、肌のバリア機能をサポートします。みずみずしくなめらかなテクスチャで、毎日のスキンケアに心地よく取り入れていただけます。

＊1 皮膚常在菌のうち、肌によい働きをする菌のこと

＊2 α-グルカンオリゴサッカリド、ポリムニアソンチホリア根汁、マルトデキストリン、乳酸桿菌、クロレラエキス（すべて保湿成分）

＊3 スフィンゴモナス培養エキス（保湿成分）

・スクエアメッシュポーチ

軽やかな透け感のあるメッシュ素材を使用したポーチに、OSAJIロゴをあしらったリボンを添えたポーチ。

中身がひと目で確認でき、スキンケアやメイクアップアイテムの整理に便利です。日常使いはもちろん、旅行や外出時の持ち運びにも適したサイズ感で、さまざまなシーンに寄り添います。

素材：ポリエステル、鉄、亜鉛合金

サイズ：縦15cm 横16.5cm

詳細を見る :https://osaji.net/special_products/defenceseries_2026/

■OSAJI

江戸時代、大名や将軍に仕える医師を、匙を使って薬を調合するすがたになぞらえ「お匙（おさじ）」と呼びました。皮膚が体の免疫を司る重要な器官と考えられる今、スキンケアの役割は美容のためだけのものにとどまりません。オサジは健やかで美しい皮膚を保つためのライフスタイルをデザインする、現代の「お匙」でありたいと考えます。

皮膚の構造や機能、そして、皮膚はどのようにして健康と美しさを保つのか。その一つひとつに真摯に向き合い、アレルギーに対してリスクのある成分は極力入れないようにしています。フェイシャル、ボディ、ヘア、メイクアップ、フレグランスを取り扱っています。

https://osaji.net