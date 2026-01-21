HEROZ、ストラテジット、識学の3社共催でAI×組織マネジメントをテーマにした実践解説ウェビナーを開催

HEROZ株式会社

HEROZ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 隆弘、以下「HEROZ」）は、株式会社ストラテジット（本社：東京都港区、代表取締役社長：加藤 史恵、以下「ストラテジット」）および株式会社識学（本社：東京都品川区、代表取締役社長：安藤 広大、以下「識学」）と共催で、生成AIの業務活用と組織マネジメントの関係性をテーマとした無料ウェビナー「AI×マーケ×組織論。AI活用の深さで差が出る実践的マーケティング戦略論」を、2026年1月29日（木）に開催いたします。

■なぜ今、組織的なAI活用が求められているのか？

近年、生成AIの導入は急速に進む一方で、 「PoC止まりで終わる」「一部の個人利用に留まる」「業務成果に結びつかない」 といった課題を抱える企業も少なくありません。 その背景には、技術面だけでなく 組織構造・役割定義・意思決定プロセス といったマネジメント上の要因が大きく影響しています。

本ウェビナーでは、

- 生成AI SaaS 「HEROZ ASK」- SaaS連携基盤 「JOINT」- 組織マネジメント理論 「識学」

という三者の視点を掛け合わせ、 「AIを導入すべき組織」と「AIを成果につなげられる組織」の違い、 そして AIが現場で“使われ続ける”ための設計ポイント を、具体例を交えて解説します。

技術論に留まらず、 「誰がAIを使い、誰が判断し、どこまでをAIに任せるのか」 といった実務・マネジメント観点まで踏み込んだ内容となっており、 DX推進担当者、情報システム部門、経営・マネジメント層の方に特におすすめのウェビナーです。

■ウェビナー概要

テーマ：AI×マーケ×組織論。AI活用の深さで差が出る実践的マーケティング戦略論

日時：2026年1月29日（木）11:00～12:00

参加方法：オンライン（bizibl）

参加費：無料

主催：HEROZ株式会社、株式会社ストラテジット、株式会社識学

お申込ページ：詳細・お申込みはこちら(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se2vPtm8ET7N?utm_source=guest&utm_medium=referral&utm_campaign=guest_heroz)

■セッション概要

プロフェッショナルが解き明かす3つの「とは？」

当日は、マーケティング組織においてAIを成果に結びつけるための核となる疑問を組織論、最先端AI技術、そしてシステム連携のプロフェッショナル3社が登壇し、この複雑な課題を多角的に解き明かします。

「マーケ組織においてAIを有効活用する仕組み とは？」

AIを組織全体で使いこなすための組織論・マネジメントの仕組みとフレームワークを解説します。

株式会社識学 マーケティングコンサルタント

岸 隼輔 氏

「AIを活用した実践的業務シチュエーション とは？」

どのマーケティング業務にAIを導入すべきか？具体的な業務シミュレーションと成功事例を提示します。

HEROZ株式会社 執行役員

高橋 直弥

「AIの活用をより円滑に進める連携術 とは？」

既存のSaaSやシステムとAIをシームレスに連携させ、効果を最大化するための実務的なテクニックを伝授します。

株式会社ストラテジット 代表取締役社長

加藤 史恵

■HEROZ株式会社について

HEROZは、世界を驚かすサービスを創出することを目指すAI企業です。将棋AIの研究開発から生まれた独自AIを軸に、ディープラーニング（深層学習）等の機械学習の研究開発や、生成AI SaaS「HEROZ ASK」の開発など、ビジネスでの実戦的なAI活用を続けています。私たちの技術・サービス開発によりAI革命を起こすことで、各産業にパラダイムシフトを起こし、新しい未来を創ることに挑戦しています。

会社名 ：HEROZ株式会社

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

設立 ：2009年4月

代表者 ：代表取締役 林 隆弘・高橋 知裕

事業内容：AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用

URL：https://heroz.co.jp/(https://heroz.co.jp/)

HEROZ ASK：https://herozask.ai/

■株式会社ストラテジットについて

ストラテジットは、「AI」×「システム連携」×「業務コンサルティング」を支援するソリューションカンパニーです。“AIとSaaSとのチカラを、すべての企業に。” というミッションを掲げ、SaaSやオンプレミスといった業務システムを繋げる、AI搭載型 連携プラットフォーム「JOINT」や、NetSuiteなどのERP導入支援サービスなどの提供を通じて、システムが持つ価値を最大限に引き出す環境を創造しています。

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

代表 ：代表取締役社長 加藤 史恵

設立 ：2019年7月2日

事業内容：データ連携プラットフォーム「JOINT」の開発・運営

URL ：https://strategit.jp/(https://strategit.jp/)

