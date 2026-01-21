HEROZ、ストラテジット、識学の3社共催でAI×組織マネジメントをテーマにした実践解説ウェビナーを開催

HEROZ株式会社

HEROZ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 隆弘、以下「HEROZ」）は、株式会社ストラテジット（本社：東京都港区、代表取締役社長：加藤 史恵、以下「ストラテジット」）および株式会社識学（本社：東京都品川区、代表取締役社長：安藤 広大、以下「識学」）と共催で、生成AIの業務活用と組織マネジメントの関係性をテーマとした無料ウェビナー「AI×マーケ×組織論。AI活用の深さで差が出る実践的マーケティング戦略論」を、2026年1月29日（木）に開催いたします。






■なぜ今、組織的なAI活用が求められているのか？


近年、生成AIの導入は急速に進む一方で、 「PoC止まりで終わる」「一部の個人利用に留まる」「業務成果に結びつかない」 といった課題を抱える企業も少なくありません。 その背景には、技術面だけでなく 組織構造・役割定義・意思決定プロセス といったマネジメント上の要因が大きく影響しています。



本ウェビナーでは、


- 生成AI SaaS 「HEROZ ASK」
- SaaS連携基盤 「JOINT」
- 組織マネジメント理論 「識学」

という三者の視点を掛け合わせ、 「AIを導入すべき組織」と「AIを成果につなげられる組織」の違い、 そして AIが現場で“使われ続ける”ための設計ポイント を、具体例を交えて解説します。



技術論に留まらず、 「誰がAIを使い、誰が判断し、どこまでをAIに任せるのか」 といった実務・マネジメント観点まで踏み込んだ内容となっており、 DX推進担当者、情報システム部門、経営・マネジメント層の方に特におすすめのウェビナーです。



■ウェビナー概要


テーマ：AI×マーケ×組織論。AI活用の深さで差が出る実践的マーケティング戦略論


日時：2026年1月29日（木）11:00～12:00


参加方法：オンライン（bizibl）


参加費：無料


主催：HEROZ株式会社、株式会社ストラテジット、株式会社識学


お申込ページ：詳細・お申込みはこちら(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se2vPtm8ET7N?utm_source=guest&utm_medium=referral&utm_campaign=guest_heroz)



■セッション概要


プロフェッショナルが解き明かす3つの「とは？」


当日は、マーケティング組織においてAIを成果に結びつけるための核となる疑問を組織論、最先端AI技術、そしてシステム連携のプロフェッショナル3社が登壇し、この複雑な課題を多角的に解き明かします。



「マーケ組織においてAIを有効活用する仕組み とは？」


AIを組織全体で使いこなすための組織論・マネジメントの仕組みとフレームワークを解説します。


株式会社識学　マーケティングコンサルタント


岸 隼輔 氏



「AIを活用した実践的業務シチュエーション とは？」


どのマーケティング業務にAIを導入すべきか？具体的な業務シミュレーションと成功事例を提示します。


HEROZ株式会社　執行役員


高橋 直弥



「AIの活用をより円滑に進める連携術 とは？」


既存のSaaSやシステムとAIをシームレスに連携させ、効果を最大化するための実務的なテクニックを伝授します。


株式会社ストラテジット　代表取締役社長


加藤 史恵




■HEROZ株式会社について


HEROZは、世界を驚かすサービスを創出することを目指すAI企業です。将棋AIの研究開発から生まれた独自AIを軸に、ディープラーニング（深層学習）等の機械学習の研究開発や、生成AI　SaaS「HEROZ ASK」の開発など、ビジネスでの実戦的なAI活用を続けています。私たちの技術・サービス開発によりAI革命を起こすことで、各産業にパラダイムシフトを起こし、新しい未来を創ることに挑戦しています。



会社名　：HEROZ株式会社


所在地　：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F


設立　　：2009年4月


代表者　：代表取締役 林 隆弘・高橋 知裕


事業内容：AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用


URL：https://heroz.co.jp/(https://heroz.co.jp/)


HEROZ ASK：https://herozask.ai/




■株式会社ストラテジットについて


ストラテジットは、「AI」×「システム連携」×「業務コンサルティング」を支援するソリューションカンパニーです。“AIとSaaSとのチカラを、すべての企業に。” というミッションを掲げ、SaaSやオンプレミスといった業務システムを繋げる、AI搭載型 連携プラットフォーム「JOINT」や、NetSuiteなどのERP導入支援サービスなどの提供を通じて、システムが持つ価値を最大限に引き出す環境を創造しています。



所在地　：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F


代表　　：代表取締役社長　加藤 史恵


設立　　：2019年7月2日


事業内容：データ連携プラットフォーム「JOINT」の開発・運営


URL　　：https://strategit.jp/(https://strategit.jp/)



