自動車ニュースメディア「レスポンス」、公式TikTokをスタート ～クルマ・モビリティの話題を、もっと身近に、もっと分かりやすく

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）が運営する自動車総合情報プラットフォーム「レスポンス」は、公式TikTokアカウントを開設しました。

レスポンスは、これまでWebメディアを通じて自動車・モビリティ業界のニュースや技術動向をお届けしてまいりましたが、近年は「動画で手軽に情報を知りたい」というニーズが高まっています。そこで今回、より気軽にレスポンスの情報に触れていただける場として、TikTokでの発信をスタートしました。

公式TikTokでは、新車の話題や注目モデルの最新情報、それらに対する世の中の反響など、気になるポイントをギュッとまとめ、短い動画で分かりやすく紹介していきます。クルマが好きな方はもちろん、クルマ選びに悩んでいる方、最近のクルマ事情をちょっと知りたいという方にも楽しんでいただけるアカウントを目指します。

■ レスポンス公式TikTokアカウント

アカウント名：@carmedia_response

URL：https://www.tiktok.com/@carmedia_response

■レスポンスについて

20年以上に渡って“いま”のクルマを商品・ビジネス・社会の3つの視点で立体的に捉え、さらにIT・デザイン・環境の面からも付加価値創造の手助けをすることをモットーとして、日々情報発信を続ける日本最大級の自動車総合情報プラットフォームです。国内のみならず、自動車関連のグローバルな情報を、業界の最前線からいち早く読者にお届けしています。

URL：https://response.jp/

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 オートモーティブ事業部 担当：山本

https://www.iid.co.jp/contact/media_contact.html?recipient=response



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/