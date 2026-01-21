ウォーターマーク ホテル＆スパ バリ ジンバラン　ルーフトッププールを改装、ルーフトップバーをリニューアルオープン

株式会社エイチ・アイ・エス

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（本社：東京都港区）が運営する、ウォーターマーク ホテル＆スパ バリ ジンバランは、ルーフトッププールを改装し、併設の「スプラッシュルーフトップバー」を1月21日（水）よりリニューアルオープンします。また、今回のリニューアルを記念して、オープニングキャンペーンを実施します。

写真はすべてイメージ

ウォーターマーク ホテル＆スパ バリ ジンバランは、「明るいトロピカルなバリ島」をコンセプトに、ルーフトッププールを改装し、ルーフトッププールに併設の「スプラッシュルーフトップバー」を1月21日（水）よりリニューアルオープンします。バリ島屈指のサンセットが望める、生まれ変わった開放感あふれるプールと、ドリンク・お食事を楽しめるバーにて、これまで以上にラグジュアリーなひと時をご提供します。また、今回のリニューアルを記念して、1月21日（水）～5月31日（日）の期間限定でオープニングキャンペーンを実施します。

～オープニングキャンペーン内容～

●アコースティックライブ

：毎週火曜日・金曜日のサンセットタイムにアコースティックライブを開催

●「ウォーターメロン」スペシャルカクテル

：ホテル名（ウォーターマーク）にちなんだ、スイカのスペシャルカクテル

●ハッピーアワー

：14時～18時・20～22時に、モヒートなどのカクテルを1杯ご注文いただくと、1杯無料サービス

●フローティング・ブレックファスト

：プールサイドで美しい景色を眺めながらの朝食

ウォーターマーク ホテル＆スパ バリ ジンバラン概要

最大6名様までご宿泊いただけるスイートルームなど、全室にバスタブを完備した143室の客室をご用意。メインレストラン、日本食レストラン、カフェ、スパ、メインプール、ルーフトッププールとルーフトップバー、キッズプール、ラウンジ、キッズクラブ、ジム、バリ島のお土産もご用意したコンビニエンスストア、ミーティングルームなどを備えた一大リゾートホテルです。ングラ・ライ国際空港に至近で、人気観光地のクタエリアやウブド、タナロット寺院やウルワツ寺院などを巡る旅の拠点として大変便利な立地です。

https://www.watermark-bali.com/

HIS ホテルホールディングスは、ホテルを基点とした旅の楽しさ・ビジネスシーンでの利便性を実現する会社です。日本・米国・韓国など世界7つの国と地域にて、変なホテル・ウォーターマークホテルなど全12ブランド49ホテルを展開しています。