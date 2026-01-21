ラッフルズ・ホテル・シンガポール、アンドレ・チャン氏による「1887 by Andre」を2026年3月にオープン

BEACH ROAD HOTEL (1886) LTD.

ラッフルズ・ホテル・シンガポールは、先見性にあふれるシェフ、アンドレ・チャン氏が指揮し、美食の伝統に新たな息吹を吹き込む革新的なレストラン「1887 by Andre」を2026年3月31日にオープンします。「1887 by Andre」は、ラッフルズ・ホテル・シンガポール本館の歴史あるダイニングルームに佇む最新のシグネチャー・レストランとして、世界中から人々が集う社交の舞台となります。尚、「1887 by Andre」は、本日より予約受付を開始します。

フランスの調理法を通して伝統的なガストロノミーへのオマージュを捧げる「1887 by Andre」は、文化、工芸、そして料理が融合する時空の旅へとゲストを誘います。1887年の創業から現在に至るまでのラッフルズ・ホテル・シンガポールの進化を反映したメニューとインテリアで、五感すべてに訴えるようにデザインされています。

料理界の先駆者アンドレ・チャンの帰還

「1887 by Andre」のオープンは、アンドレ・チャン氏がシンガポールに凱旋するという輝かしい「帰還」となります。アジアで最も影響力のある料理界のリーダーとして広く認められ、シンガポールのダイニングシーンの先駆者としても知られる彼のキャリアは、「オクタフィロソフィー／八つの哲学」というコンセプトによって定義されは、ミシュランガイド、世界のベストレストラン50、そして50ベストによる名誉ある生涯功労賞など、数々の栄誉を手にしています。ヨーロッパの高級料理に新たな風を吹き込んだ「Restaurant Andre」があったシンガポールへ帰還することは、シェフ自身だけでなく、ラッフルズ・ホテルとシンガポールにとっても大きな意味を持っています。

「シンガポールに戻ることは、私にとってとても大きな意味があります。ここは、私がシェフとして成長し、コミュニティを見つけ、そして自分の哲学を築いた場所です。そんなシンガポールのために、もう一度象徴的なレストランを築きたいという想いから、ここに戻ることを決めました。シンガポールは、多文化を背景に世界に開かれた都市であり、職人技への敬意にあふれています。そして、これらの要素は今も尚、私の料理のインスピレーションとなっています。『1887 by Andre』は、ラッフルズ・ホテル・シンガポールと、私をかたちづくったこの街の文化と多様性に対する私からのラブレターです。時を超えて受け継がれてきた味、物語、そして職人技に敬意を込め、それらをこのレストランを通じて表現していきます」と、アンドレ・チャン氏は語ります。

「ラッフルズ・ホテル・シンガポールは長きに渡り、伝統、文化、そして卓越した料理が融合し、常に新たな息吹を吹き込まれる場所であり続けてきました。アンドレ・チャン氏とのコラボレーションは、この伝統を体現するものです。『1887 by Andre』を通して、素晴らしいシェフをシンガポールに迎えられることを大変嬉しく思います。シンガポールおよびこの地域の料理界の進化に貢献し、歴史に深く根ざしつつも、現在と未来に調和した体験を創造していきます」と、ラッフルズ・ホテル・シンガポールのマネージングディレクター クリスチャン・ウェストベルトは述べています。

A Taste of Time（時の味）：伝統のガストロノミーを再解釈

伝統を重んじながらも現代風にアレンジされた「1887 by Andre」では、ラッフルズ・ホテルとシンガポールをかたちづくってきた一瞬一瞬、味、そして時代からインスピレーションを得た「A Taste of Time（時の味）」をお届けします。豊かな歴史、多様な文化、そして現代の革新が織りなす、この都市国家のダイナミックな相互作用からインスピレーションを得たメニューは、ラッフルズ・ホテルとシンガポールの進化を反映したものです。ホテルに残る歴史資料がアンドレ・チャン氏によって再解釈され、地元産の食材を使用したシンガポールの豊かな味覚と共に表現されます。「1887 by Andre」では、ビクトリア朝時代の儀式を彷彿とさせる料理や、ラッフルズ初期のダイニングルームから復活した味覚もお楽しみいただけます。

また、第二次世界大戦中にホテルの敷地内に埋められ、後に発見された伝説の銀製トローリーワゴンを含むラッフルズ・ホテル・シンガポールの銀食器コレクションなども使用されます。これらはすべて、ゲストを過ぎ去りし時代へと誘いながら、現代的な感覚で味覚を追求する体験型ダイニングという、「1887 by Andre」のマスタープランの一部です。

地域、人、時代の物語を反映したメニューは、アラカルト形式で提供されます。（一部定番のセットメニューオプションもあり）また、世界中の新旧あらゆる最高級のドリンクのほか、南太平洋の風味からインスピレーションを得たオリジナルのノンアルコールドリンクも用意されます。

時代を超えた革新の精神

ラッフルズ・ホテル・シンガポールは、「1887 by Andre」を通じて、先駆的な味覚と革新を追求するという伝統を継承しています。このレストランは、文化と職人技を再解釈し、過去と未来を繋ぐというホテルのコミットメントを体現しています。一世紀以上に渡りアジアの食文化に影響を与えてきたラッフルズは今再び、伝統を重んじながらも革新的なダイニング体験の舞台を提供します。

先見性のあるデザインと歴史的意義

「1887 by Andre」は、「ラッフルズ グリル」、「エリザベス朝グリル」として100年に渡って受け継がれてきたこの空間に敬意を表しています。フォーマルダイニングルームの優雅さを現代に蘇らせたインテリアデザインは、サステナビリティをデザインに取り入れることで知られる著名な建築家兼デザイナーのビル・ベンズリーが手掛けました。

139年のホテルの歴史を反映し、伝統とモダニズムが調和したこの空間は、コロニアル様式建築の中に佇み、温室の要素を取り入れ、大理石や木材などの素材にヤシの木やパンカといったこの地域特有の熱帯文化を反映したデザインになっています。

2026 年 1 月 21 日より予約受付を開始

「1887 by Andre」は、2026 年 1 月 21 日より、以下のリンクから予約の受付を開始します。

https://www.raffles.com/singapore/dining/1887-by-andre

「1887 by Andre」の概要

- 住所：1 Beach Road Singapore 189673- 席数：42席- 営業時間：

火曜日～土曜日（定休日：日・月曜日）

ランチタイム：11:30～13:30（最終受付）

ディナータイム：18:00～20:00（最終受付）

ラッフルズ・シンガポールについて

1887年創業のラッフルズ・シンガポールは、19世紀を代表する世界のラグジュアリーホテルです。その輝かしい歴史と実績、そして魅惑的なコロニアル建築で知られる当ホテルは、古き良き時代の華麗な魅力を保ちながら、現代の豪華さをシームレスに取り入れています。歴史的な壁に囲まれた100室以上の広々としたスイートは、磨き上げられたチーク材のベランダと白大理石の列柱に囲まれ、緑豊かなトロピカル・ガーデンとの調和を見せています。各スイートには、伝説的なラッフルズのバトラーがサービスを提供し、求められるあらゆるニーズにお応えします。

ラッフルズ・シンガポールは、上質なアート、デザイン、歴史といったあらゆる文化的な探求心を育むことで、すべてのお客様が自分のペースで自分だけの新たな発見ができるように誘います。独創的な体験を提供する地元の管理人として、ラッフルズは地域社会との深いつながりを育み、目の肥えた旅慣れた人々の進化し続けるニーズに適応しながら、時代を超えた瞬間をキュレーションします。

www.rafflessingapore.com(https://www.raffles.com/singapore/)

ラッフルズ・シンガポール＆リゾーツについて

1887年にシンガポールで創業したラッフルズホテル、リゾート&レジデンスは、アイデアが生まれ、歴史がつくられ、物語や伝説が生まれる場所です。それぞれのランドマークとなる場所で、著名なゲストや居住者の皆様は、時代を超越したエレガンスと魅惑的な魅惑の世界に出会うことでしょう。デスティネーションの真の中心地として、ラッフルズは上質なアートとデザインを支持し、あらゆる形の文化を育み、お客様がそれぞれの時間と方法で発見をするよう誘います。地元コミュニティに対するラッフルズのコミットメントは、アートと環境を積極的に支援するという統一されたミッションを持つ多様なイニシアチブを通じて表現されています。ある世代から次の世代へと、人々はゲストとして訪れ、友人として去り、家族として戻ってきます。ラッフルズは、シンガポール、パリ、イスタンブール、ドバイ、ドーハ、モルディブ、ウダイプール、プノンペン、バリなどの主要な国際都市にあり、2023年にはロンドン、ボストン、マカオ、バーレーンに旗艦ホテルがオープンしました。ラッフルズは、110カ国以上で5,500以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員であり、様々な特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティ・プログラム、ALL - Accor Live Limitlessの参加ブランドです。

raffles.com(https://www.raffles.com/) | all.accor.com(https://all.accor.com/a/ja.html) ｜group.accor.com(https://group.accor.com/)