香港でグループ初の海外ファンミーティングを開催 カルビー商品の香港輸入販売開始から50周年記念

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）と、香港のグループ会社・Calbee Four Seas Co., Ltd.はカルビーグループとして初めて海外でのファンミーティングを開催します。本イベントは、2026年3月21日（土）に香港の工場で行われ、工場見学やできたて商品の試食、味付け体験などを通じて、現地のファンの方々との交流を深めます。

【経緯】

カルビーは1949年の創立以来、「かっぱえびせん」「ポテトチップス」「フルグラ(R)」「じゃがりこ」など、数多くの商品を発売してきました。そんなカルビー商品をご愛顧いただいているファンの皆さまと実際にお会いし、つながりを深めたいという想いから、2024年にカルビー初となる全国規模のファンミーティングCalbee『Fan With! Project』を実施しました。2年目となる2025年度も、全国の工場や支店、畑など様々な場所で年間合計15回ほどの開催を予定しています。本プロジェクトを通して、これまでに1,000名以上のファンの方々にご参加いただきました。

今回、国内外のお客様との交流をさらに深めるため、同プロジェクトの一環として、カルビーグループで初めての海外ファンミーティングを企画しました。2026年はカルビー商品の香港輸入販売開始から記念すべき50周年を迎える年です。また、香港では「熱浪」をはじめとするポテトチップスや「Jagabee」を中心に製造・販売を行い、香港のスナック菓子市場でトップシェアを誇っています。これらの理由から、香港を海外ファンミーティングの第1回開催地として選定しました。当日は、香港在住のファン約30名を招き、CEO・江原の挨拶のほか、工場見学やできたて商品の試食、オリジナル味付け体験などを実施する予定です。

香港で販売されているカルビー商品

【イベント概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1770_1_c55a715ae91559e7ba0939903ada9c44.jpg?v=202601210221 ]

※出席者および内容は予告なく変更となる場合がございます。

