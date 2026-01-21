ベントレー アジアパシフィックの新リージョナルディレクターにデイブ・ヘイターを任命

ベントレー モーターズ ジャパン

2026年1月21日（シンガポール・英国 現地時間）、ベントレーモーターズは、アジアパシフィックでのさらなる成長を目指し、デイブ・ヘイターをアジアパシフィックのリージョナルディレクターに任命したことを発表しました。

本任命は、さらなる成長が期待される同地域において、ブランドのリーダーシップ体制を一層強化するものです。

デイブは、約40年にわたりベントレーに携わってきた豊富な経験を有しています。その経験を活かし、今後はグローバルのセールスおよびマーケティング組織と緊密に連携しながら、アジアパシフィックの主要市場におけるブランド戦略、商業活動、ならびに販売ネットワーク全体を統括します。

過去にシンガポールおよび韓国におけるベントレーのナショナル・セールス・カンパニー設立に携わり、同地域のラグジュアリー顧客層や、変化するリテール環境に対する深い知見を培ってきました。また、中東およびアジア各地において数々の上級管理職を歴任し、新市場への参入やディストリビューターの育成、さらにはベントレー専用の特別な施設の開設などを主導。サステナブルな成長と、アフターセールスにおける卓越性を常に重視しながら、確かな実績を築いてきました。

今後は、リージョナルディレクターとして、成熟したラグジュアリーマーケットから成長の著しい新興市場に至るまで、多様な市場を統括し、ベントレーの専門性を備えたリテールパートナーと密接に連携しながら、地域全体の事業成長を牽引していきます。

セールス＆マーケティング担当 ベントレーモーターズ取締役 クリストフ・ ジョージ コメント

デイブは、卓越した商業的手腕、顧客に対する深い理解、そしてベントレーの価値観を直感的に体現する稀有な存在です。今回の新たな役割において、彼はアジア太平洋地域およびその先を見据えた、サステナブルでウルトラ・ラグジュアリーなモビリティというベントレーの長期ビジョンと、地域成長、正規販売店ネットワーク、そして顧客体験を力強く結びつけていく重要な役割を担うことになるでしょう。

新リージョナルディレクター デイブ・ヘイター コメント

本社クルーでのキャリアを中心に、長年ベントレーに携わってきた私にとって、このダイナミックなアジアパシフィックのブランドを率いることができるのは大きな名誉です。この地域には非常に大きな可能性があり、強固なパートナーシップをさらに発展させながら、デザイン、テクノロジー、サステナビリティにおけるベントレーの進化するストーリーを、すべてのお客様に体感していただけるよう尽力していきたいと考えています。

デイブ・ヘイターは、2025年11月に退任したニコ・クールマンの後任として就任します。本任命を通じてベントレーは、アジアパシフィックへの継続的なコミットメントを改めて示すとともに、同地域の顧客および見込み顧客に向けて、唯一無二のベントレーの体験をさらに磨き上げていきます。