焼肉KINTAN　和牛の口どけを極めた至福の和牛とろたく恵方巻(3,200)100本限定で予約受付スタート

株式会社 カルネヴァーレ

株式会社カルネヴァーレ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳴坂竜一）は、2026年2月3日（火）の節分に向けて、和牛の口どけを極めた新商品「至福の和牛とろたく恵方巻」を、KINTANグループ各店および公式オンラインストアにて100本限定で発売いたします。

日本の節分文化に欠かせない恵方巻きに、焼肉専門店として培ってきた肉の技を掛け合わせ、焼肉職人と割烹業態「牛肉寿司きんたん」の職人が共同で開発し、和牛の口どけを追求した恵方巻きが完成しました。

主役となる和牛には、厳選した黒毛和牛を使用し、職人の手仕事によってなめらかな口どけを実現。口に運んだ瞬間にほどける食感と、和牛の甘みとコクが重なり合う、これまでにない味わいに仕上げています。

あわせて、毎年多くのお客様から支持を集める定番商品「仙台牛 極上ロース恵方巻」も展開。2026年の恵方である「南南東」を向き、願いを込めながら味わう節分のひとときを、KINTANが提案する二つの恵方巻きと共にお過ごしいただけます。

■100本限定！“至福の和牛とろたく恵方巻”

価格：3,200円 (税込)

サイズ：ハーフサイズ長さ約9cm・太さ約5cm

具材：黒毛和牛厳選赤身肉・たくあん・大葉

「至福の和牛とろたく恵方巻」は、2026年の節分に合わせて初めて登場する、100本限定の新商品です。和牛の口どけを追求した、KINTANならではの新感覚の恵方巻として開発しました。

黒毛和牛の中でも濃厚な旨味を持つ厳選部位のみを使用し、低温で丁寧に火を入れた後、職人の手で刻み、叩くことで肉繊維をほどき、やわらかな食感へと仕上げています。口に頬張った瞬間、なめらかな口どけとともに、和牛の甘みとコクが重なり合い、贅沢を独り占めするような満足感をお楽しみいただけます。

「至福の和牛とろたく恵方巻」に使用するのは、黒毛和牛の赤身肉。肉職人が脂や筋を一つひとつ丁寧に取り除き、低温でじっくりと調理することで、肉本来のやわらかさを引き出します。

均一に仕立てた和牛を、職人の手によってさらに刻み、叩くことで肉繊維をほどき、なめらかな舌触りへと仕立てます。人の感覚だからこそ可能な繊細な調整が、赤身肉にやわらかな口どけをもたらします。噛んだ瞬間にほどけた和牛が、海苔や米と口の中で自然に調和します。和牛の魅力を余すことなく表現する、職人の技が息づく一品です。

■毎年支持を集める定番人気商品 “仙台牛 極上ロース恵方巻”

サイズ・価格

レギュラーサイズ：長さ約18cm・太さ約6.5cm 2,680円(税込)

ハーフサイズ：長さ約9cm・太さ約6.5cm 1,580円(税込)

具材：仙台牛肩ロース・海老の酢じめ・かずのこ・北海道産磯の雪昆布・国産玉子の出汁巻

京都産菜の花・赤かぶの甘酢漬け・椎茸の甘露煮・かんぴょうの甘辛煮・国産きゅうり

「仙台牛 極上ロース恵方巻」は、KINTANがこれまでにも販売し、毎年多くのお客様からご好評をいただいてきた節分限定の人気商品です。仙台牛の極上ロースを贅沢に使用し、赤身の旨味と脂の甘みのバランスを引き出すため、料理人が一つひとつ丁寧に仕込みました。玉子焼き、胡瓜、海老など10種の具材を巻き込み、食べ進めるごとに味わいの変化を楽しめる一本に仕上げています。2026年の恵方である「南南東」を向き、無言で願いを込めながら味わう節分ならではの食文化と、焼肉専門店ならではの肉の魅力を同時に楽しめる商品です。

仙台牛は、宮城県内で肥育された黒毛和牛のうち、肉質等級A5またはB5に格付けされたものだけが名乗ることを許された、希少なブランド牛です。きめ細かな霜降りと赤身の旨味のバランスに優れ、上質でやわらかな肉質が特徴です。

本商品では、その仙台牛の肩ロースを使用。1枚ずつさっと火を入れ、特製のすき焼きだれに絡めることで、肉の旨味を引き出しました。寿司職人と肉職人の発想を掛け合わせ、牛肉を主役に、相性の良い海鮮を厳選。かずのこの食感や北海道産・雪の磯昆布の旨味を添え、恵方巻き全体の味わいに奥行きを持たせています。

【食材へのこだわり】

１. 具材の美味しさを引き立てるしゃり

恵方巻きに使用する米は、山形県産「はえぬき」。

冷めても美味しさが損なわれにくく、時間が経っても粒立ちの良さを保つ、恵方巻きに最適な品種を厳選いたしました。粒が大きく、噛みしめたときに心地よい歯ごたえがあり、和牛の力強い脂の旨味にも埋もれることなく、口の中で確かな存在感を発揮します。主役となる仙台牛や海鮮の味わいを受け止めながら、全体のバランスを整えるしゃりに仕上げました。

２. 最高級にこだわった有明海産海苔

恵方巻きに使用する海苔は、160年の歴史を持つ築地の老舗「丸山海苔店」の有明海産“こんとび”。

“こんとび”は黒い海苔に程よく青のりが混ざり、野趣あふれる甘味とほろ苦さが特徴です。しっかりとした海苔の風味が他の食材の旨味を引き立てます。