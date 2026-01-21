【新ブランド誕生】物流施設ブランド「L.PORT」始動

MIRARTHホールディングス株式会社



MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）のグループ会社である株式会社タカラレーベン（本社：東京都千代田区／代表取締役：秋澤昭一）は、新たな物流施設ブランド「L.PORT（エルポート）」を策定し、愛知県みよし市において、その第1号物件となる「L.PORTみよし」が2025年12月26日に竣工したことをお知らせいたします。

物流施設ブランド「L.PORT」について

当社はMIRARTHホールディングスの長期ビジョン「地域社会のタカラであれ。」の実現に向け、地域活性化に寄与する物流施設の開発を推進しております。新ブランド「L.PORT」は、「LOGISTICS（物流）」と「LEBEN」の頭文字に、港やゲートを意味する「PORT」を組み合わせた名称です。

物流の拠点（港）としての機能はもちろん、人々の生活を支える物資が運ばれる「ゲート」としての役割を象徴しています。今後は、安定的な収益物件としてMIRARTH不動産投資顧問への組入れも視野に入れ、流動化事業の拡大を図ってまいります。

第1号物件「L.PORTみよし」の特長

愛知県みよし市に誕生した「L.PORTみよし」は、東名高速道路「東名三好IC」から約4.8km、東名高速道路「豊田IC」から約7.4kmと、製造業が集積する三河エリアと名古屋市内への双方にアクセス可能な好立地に位置しています。延床面積約2,900坪の地上4階建てに加え、自由度の高い一棟貸し物件で周辺には物流会社や生産工場が多数所在しており、三河エリアのニーズに対応した「低床式」プラットホームを採用し、12台のバースを備えています。屋上に太陽光パネルを設置し、発電した電力を施設内で利用することで環境負荷の低減に寄与します。また、耐震設計を採用し荷役の安全性を確保しています。

当社は、不動産市場の状況に左右されにくい「商品保管」という確固たる需要に着目し、物流施設開発を推進しております。特に、デイリー性の高い運用を想定した施設を開発することで、安定的な収益基盤を構築し、グループシナジーを高めながら事業の拡大を図ってまいります。

また、本事業はMIRARTHホールディングスグループの長期ビジョン「地域社会のタカラであれ。」を具現化するものであり、物流インフラの整備を通じて地域経済の活性化に寄与してまいります。

物件概要

名称 ： L.PORTみよし

所在地 ： 〒470-0224 愛知県みよし市三好町半野木1－29

交通 ： 東名高速道路「東名三好IC」約4.8km・東名高速道路「豊田IC」約7.4km

構造・規模 ： 鉄骨造・地上4階

延べ床面積 ： 2,910.77坪（9622.40平方メートル ）

前面道路 ： 北側10m・南側10m

施設機能

プラットホーム ： 低床式

床荷重 ： 1階 2.0t/平方メートル 2階～4階 1.5t/平方メートル

梁下有効 ： 各階 5.5m

バース ： 12台

エレベーター ： 貨物用 2基（積載3.5t）・乗用 1基（9人乗り600kg）

垂直搬送機 ： 1基（最大荷重1.5t）

駐車場 ： 32台

駐輪場 ： 26台

会社概要

商号 ： 株式会社タカラレーベン

代表者 ： 代表取締役 秋澤 昭一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2

設立 ： 1989年8月

事業内容 ： 新築分譲マンションの企画・開発並びに販売、不動産流動化事業、賃貸事業、流通事業

資本金 ： 400百万円

URL ： https://www.leben.co.jp/

MIRAI for EARTHプロジェクトロゴMIRAI for EARTHプロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/