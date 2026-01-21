リアル×バーチャル イベント「雪ミク in ＪＲタワー 2026」追加コンテンツのお知らせ
札幌駅総合開発株式会社は、昨年度に引き続き、北海道を応援するキャラクター「雪ミク」によるリアルとバーチャルの融合イベント「雪ミク in ＪＲタワー 2026」を2026年2月に開催いたします。
前回（2025年2月）の第1回に続いて第2回となる今回も、株式会社インフィニットループおよび株式会社Gugenkaが「雪ミク in ＪＲタワー実行委員会」として参画し、最新テクノロジーを活用した体験型コンテンツの開発を手がけています。
本イベントにおいて北海道新幹線開業10周年を記念した企画や追加コンテンツについて、以下のとおりお知らせいたします。
■北海道新幹線開業10周年記念企画
（1）ARイルミネーションショー
開業10周年を記念したメッセージを雪ミクボイスでご用意しました。
会場でぜひお楽しみください。
（2）イマーシブデジタルショー
体験いただいたお客様全員にバーチャル札幌駅×新幹線デザインのミニタオルハンカチをプレゼントします。
（3）スペシャルフォトスポット
開業10周年を記念する雪ミクと新幹線の期間限定パネルを展望室T38に設置します。
（4）北海道新幹線開業10周年記念ワールド（バーチャル会場）
開業10周年を記念した北海道新幹線ワールドをメタバース空間にオープン！
バーチャルで再現された札幌駅へ一足先に北海道新幹線が登場します。
※各コンテンツの画像はイメージです。
（５）オリジナル3Dアイテム販売
開業10周年を記念して、北海道新幹線デザインの3Dアイテムを販売します。
この他にもイベントに関連した3Dアイテムを取り揃えています。
販売場所：「BOOTH」さつえき.worldショップ
https://satsueki-dotwld.booth.pm/
■Desktop Mate・HoloModels「雪ミク ＪＲタワー」 Ver. 発売決定！
株式会社インフィニットループが展開するデスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」及び株式会社Gugenkaが展開するデジタルフィギュア「HoloModels」の「雪ミク ＪＲタワー」Ver.の発売が決定しました！ 販売は、各プラットフォーム（Steam, XMarket）のほか、イベントオリジナルグッズの販売会場にてダウンロードカード販売も実施いたします。
詳細については、公式Webサイト(https://yukimiku-jrtwr.com/)およびミクランド公式X(https://x.com/Mikuland_info)をご覧ください。
また内容は一部変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。
雪ミク in ＪＲタワー 公式Webサイト：https://yukimiku-jrtwr.com/
ミクランド公式X：https://x.com/Mikuland_info