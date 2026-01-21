リアル×バーチャル イベント「雪ミク in ＪＲタワー 2026」追加コンテンツのお知らせ

株式会社インフィニットループ

札幌駅総合開発株式会社は、昨年度に引き続き、北海道を応援するキャラクター「雪ミク」によるリアルとバーチャルの融合イベント「雪ミク in ＪＲタワー 2026」を2026年2月に開催いたします。



前回（2025年2月）の第1回に続いて第2回となる今回も、株式会社インフィニットループおよび株式会社Gugenkaが「雪ミク in ＪＲタワー実行委員会」として参画し、最新テクノロジーを活用した体験型コンテンツの開発を手がけています。



本イベントにおいて北海道新幹線開業10周年を記念した企画や追加コンテンツについて、以下のとおりお知らせいたします。




■北海道新幹線開業10周年記念企画


（1）ARイルミネーションショー

開業10周年を記念したメッセージを雪ミクボイスでご用意しました。


会場でぜひお楽しみください。


（2）イマーシブデジタルショー

体験いただいたお客様全員にバーチャル札幌駅×新幹線デザインのミニタオルハンカチをプレゼントします。




（3）スペシャルフォトスポット

開業10周年を記念する雪ミクと新幹線の期間限定パネルを展望室T38に設置します。




（4）北海道新幹線開業10周年記念ワールド（バーチャル会場）

開業10周年を記念した北海道新幹線ワールドをメタバース空間にオープン！


バーチャルで再現された札幌駅へ一足先に北海道新幹線が登場します。




※各コンテンツの画像はイメージです。


（５）オリジナル3Dアイテム販売

開業10周年を記念して、北海道新幹線デザインの3Dアイテムを販売します。


この他にもイベントに関連した3Dアイテムを取り揃えています。


販売場所：「BOOTH」さつえき.worldショップ
https://satsueki-dotwld.booth.pm/




■Desktop Mate・HoloModels「雪ミク ＪＲタワー」 Ver.　発売決定！


株式会社インフィニットループが展開するデスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」及び株式会社Gugenkaが展開するデジタルフィギュア「HoloModels」の「雪ミク ＪＲタワー」Ver.の発売が決定しました！　販売は、各プラットフォーム（Steam, XMarket）のほか、イベントオリジナルグッズの販売会場にてダウンロードカード販売も実施いたします。







詳細については、公式Webサイト(https://yukimiku-jrtwr.com/)およびミクランド公式X(https://x.com/Mikuland_info)をご覧ください。


また内容は一部変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。



雪ミク in ＪＲタワー 公式Webサイト：https://yukimiku-jrtwr.com/


ミクランド公式X：https://x.com/Mikuland_info