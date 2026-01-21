ビットランド、富士通クライアントコンピューティングへAI技術を提供

株式会社ビットランド

株式会社ビットランド（本社：東京都新宿区 代表取締役：古川渉一 以下ビットランド）は、富士通クライアントコンピューティング株式会社（本社：神奈川県川崎市 代表取締役社長：大隈健史 以下、FCCL）に対しAIプラットフォーム技術を提供し、FCCLが展開する新サービス「FMV AI Plus+（FMV AI プラス）」が2026年1月21日より提供開始されることをお知らせいたします。

FMV AI Plus+ サービスページ

「FMV AI Plus+(https://www.fmv.com/store/service/fmv-ai-plus.html)」は、文章・画像・音声など多様なAI機能をワンストップで活用できる、日本初のオールインワン型AIサブスクリプションサービスです。この技術提供により、グローバルの最先端AIを日本語で簡単に使える形で実現。利用する人や場面に合わせて最適な使い方を自動で提案する設計で、初心者でも迷わず活用できます。

ビットランドは今後も、AIをより身近に、より使いやすくするための技術開発を推進し、パートナー企業との協業を通じて、すべての人がAIの恩恵を享受できる社会の実現に貢献してまいります。

FCCLダイレクト事業本部 Direct to Customer 事業部 事業部長 谷口みゆき様からのコメント

「AIの価値をより多くのお客様へ届けるには、"安心して使えること"、"迷わず使えること"が重要だと考えます。 誰もが安心してAIの力を活用できる社会の実現に向けての第一歩として、志を同じくするビットランド様との協業により 『FMV AI Plus+』を提供できることを大変嬉しく思います。引き続き、ビットランド様との協業を深め、日本のお客様に 寄り添い、よりよいAI体験の創出に努めてまいります。」

サービスの利用方法

「FMV AI Plus+」は、下記よりお申し込み・ご利用いただけます。

関連情報

- 公式サイトhttps://www.fmv.com/store/service/fmv-ai-plus.html- My CloudマイページFMV AI Plus＋ お申込みページ

サービス詳細につきましては、FCCL様プレスリリース(https://www.fmv.com/20260113-2_news-press-releases.html)をご参照ください。

株式会社ビットランドについて

ビットランドは、経営に直結するAI活用を支援するアドバイザリーから、短期間でのサービス立ち上げを実現するプロダクト提供まで、企業のAI実装を多角的に支援しています。

- AI顧問 / ビジネスアドバイザリー

戦略立案から技術判断、評価体制の構築まで、中長期的な伴走支援を行います。「どのモデルを選ぶべきか」「ベンダーの提案をどう評価するか」といった経営判断に必要な技術レビューを提供し、社内に専門家が不在の組織でも質の高い意思決定を可能にします。

- プロダクトOEM提供

自社で培った高度なAI基盤（文章・画像・動画生成、音声認識等）をベースに、貴社ブランドのAIサービスとして提供します。企画・UX設計から実装、運用までを一貫してサポートすることで、コストと時間を抑えた最短での市場投入を実現します。

ビットランドへのお問い合わせ・取材のご依頼はこちら(https://www.bit-land.co.jp/contact/)からお願いします。

企業概要

社名 （商号）：株式会社ビットランド

代表取締役：古川渉一

設立：2024年8月

事業内容：自律型AIエージェントの開発、ビットランドAIの開発運営、AI顧問 / ビジネスアドバイザリー

コーポレートサイト：https://www.bit-land.co.jp

【注釈】

※1 国内主要パソコンメーカーが提供する「複数AI機能をまとめて利用できる使い放題サブスクリプションサービス」として（2025年12月24日時点FCCL調べ）