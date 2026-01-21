ロマンスカーや宿泊施設とのセット割引が過去最大のお得に！２月２７日から「箱根スイーツコレクション ２０２６」を開催

小田急電鉄株式会社

株式会社小田急箱根（本社：神奈川県小田原市 社長：水上 秀博）と小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、２０２６年２月２７日（金）から４月２２日（水）まで、箱根の人気ホテルや美術館、和・洋の飲食店など３５店舗の創作スイーツを楽しめる「箱根スイーツコレクション ２０２６」を開催します。

２７回目を迎える今回は、「春の箱根で宝探し きらめきスイーツ」をテーマに、宝石のようにきらめく限定メニューを創作します。また、小田急トラベルWebサイトにおけるセット割引を拡充。スイーツとロマンスカーや宿泊施設とのセット予約でお得な価格をご用意し、春の箱根をより身近に、心ゆくまでスイーツ巡りをお楽しみいただけます。

湯本富士屋ホテル ウィステリア「Spring Twinkle ～春のきらめき～」（３，０００円）箱根ホテル小涌園 ビュッフェレストラン フォンテンブロー「小涌園からのおくりもの」（２，２００円）箱根湯寮「桜霞」（１，８００円）

今年のテーマは「春の箱根で宝探し きらめきスイーツ」

全３５店舗のパティシエが趣向を凝らした、今だけの限定メニューをご用意します。宝石のように色鮮やかな一皿「Spring Twinkle ～春のきらめき～」や、庭園の四季を華やかに表現した「小涌園からのおくりもの」、パリッと揚げた桜の花びらが香る「桜霞（さくらがすみ）」など、五感で春の訪れを楽しめる個性豊かなスイーツが旅を彩ります。スイーツは全店舗で事前予約可能で、うち１３店舗では、当日１１：００まで直前予約に対応しています。

事前にキープしておきたい方も、当日の気分にあわせて選びたい方も、自分だけのお気に入りを見つける「宝探し」のように、春の箱根旅行をお楽しみいただけます。

日帰りも宿泊も過去最大の割引！お得にスイーツが楽しめます

小田急トラベルWebサイトにて、ロマンスカーや宿泊施設をスイーツとともに予約いただくと、過去最大の割引を適用します。日帰りの場合、新宿からロマンスカーを往復ご利用いただくと１名あたり最大額２,０４０円割引します。宿泊では、選択いただくホテル等の条件により、２名利用の場合で最大１６,０８０円の割引が適用されるプランもご用意します。お得分で、気になっていたお店へ足を延ばすなど、箱根を巡る楽しみがさらに広がります。

人気の温泉施設や美術館の入館券などが当たるキャンペーンを開催！

創作スイーツの写真を「#箱根スイーツコレクション2026」を付けてInstagramに投稿いただくと、人気の温泉施設や美術館の入館券などが当たるキャンペーンを実施します。また、小田急トラベルWebサイトで対象プランを購入いただいた方の中から抽選で毎週１００名へ、次回の決済時に使用できる５００円クーポンが当たるキャンペーンも同時開催します。

「箱根スイーツコレクション ２０２６」の詳細は、下記のとおりです。

１ 開催期間

２０２６年２月２７日（金）～４月２２日（水）

２ 対象店舗

箱根各エリアの飲食店 ３５店舗

３ 予約・購入方法

◇小田急トラベルWebサイトにて、「スイーツ」単品や「スイーツ」と「ロマンスカー」「宿泊施設」「箱根フリーパス」などを組み合わせた商品を、１月２８日(水)１１：００に予約・販売開始します。

＜スイーツ＋ロマンスカーの料金例（税込）＞

小田急トラベルWebサイトからのお申し込み＝５，９００円

通常料金＝７，９４０円

（内訳）

・スイーツ：湯本富士屋ホテル「Spring Twinkle ～春のきらめき～」 ３，０００円

・ロマンスカー：新宿～箱根湯本間 特急料金・運賃（往復）４，９４０円

※「スイーツ＆ディナー ホテル宿泊プラン」は、準備が整い次第先行販売します。

https://www.odakyu-travel.co.jp/hakone/hakone-sweets.html

◇スイーツは、一部店舗にて当日販売も行います。（数量限定）

４ キャンペーン

◇箱根スイーツコレクションハッシュタグキャンペーン

・公式Instagram（@hakonesweetscollection）をフォローし、対象スイーツの写真に「#箱根スイーツコレクション2026」を付けて投稿いただいた方の中から、抽選で賞品をプレゼントします。

・応募期間は、２０２６年２月２７日（金）～５月７日（木）です。

・当選発表は、Instagramのダイレクトメッセージにて当選者に通知します。

（賞品発送は、６月上旬予定）

＜賞品＞

箱根湯寮 日帰り入浴券（ペア） ５名

湯本富士屋ホテル 日帰り入浴券（ペア） ５名

箱根仙石原プリンスホテル 日帰り入浴券（ぺア） ５名

箱根ガラスの森美術館 入館券（ペア） ５名

箱根ラリック美術館 入館券（ペア） ５名

成川美術館 入館券（ペア） ５名

箱根小涌園ユネッサン 入場券（ペア） ５名

◇ワンモアスイーツ！キャンペーン（５００円割引クーポン）

・小田急トラベルWebサイトにて当企画商品の初回決済時にメルマガ配信を希望して予約された方の中から、抽選で毎週１００名に「次回使える５００円割引クーポン」をプレゼントします。期間中に何度でも「宝物（スイーツ）」を探しに出かけたくなるお得なキャンペーンです。（４月１２日(日)の購入まで、エントリー不要）

・当選通知とクーポンは、ご旅行最終日の次の月曜日にメールでお送りします。

・次回、小田急トラベルWebサイトにて当企画商品を決済時にクーポンコードを入力することで使用できます。（４月２２日(水)まで有効）

５ 後援

箱根町、箱根DMO（一般財団法人 箱根町観光協会）、

箱根温泉旅館ホテル協同組合、小田原箱根商工会議所、

箱根プロモーションフォーラム

６ お問い合わせ

【お申し込み・ご利用の流れに関するお問い合わせ】

小田急トラベルWebサイト

https://www.odakyu-travel.co.jp/web/user_guide_index.html

