【ウポポイ】アイヌ文化関連書籍パッケージ貸出サービス“UPOPOY LIBRARY”1/26（月）から2/20（金）まで令和8年度利用校を募集
公益財団法人アイヌ民族文化財団（札幌市、常本照樹理事長）が運営するウポポイ（民族共生象徴空間）は、「ウポポイ誘客促進戦略」（令和6年3月国土交通省北海道局）に基づいて、令和6年度から道外の都府県にある高校に対してアイヌ民族に関係する書籍パッケージを半年間無料で貸し出すサービスを実施しています。これまで、12都府県35校の高校に貸し出しており、日常の中でアイヌ文化に触れていただく機会を提供しました。
2026年1月26日（月）から2月20日（金）まで、令和8年度の利用校を募集します。
ウポポイライブラリとは
アイヌ民族に関連する書籍50冊を一つのパッケージとして、半年間、高等学校・高等専門学校の図書館に無料で貸し出すサービスです。
日常生活の中でアイヌ文化に触れる機会が少ない北海道外において、学校生活等の中で気軽にアイヌ文化に触れられる機会を創出し、アイヌ文化の理解を促進することを狙いとしています。
教育旅行でウポポイを訪問する高校は、事前・事後学習でUPOPOY LIBRARYを活用することで、ウポポイ訪問と併せてアイヌ文化の理解を深めることができます。
令和8年度利用
貸出対象：北海道を除く全都府県の高等学校・高等専門学校
貸出期間：上半期（4月～9月）または下半期（10月～翌年3月）のいずれか
利用可能枠：上半期17校、下半期17校
費用：無料（送料含む）
利用申込方法：ウェブサイトから所定の申込書をダウンロードの上、受付アドレスにメールで送信
ウェブサイト：https://ainu-upopoy.jp/upopoylibrary2025/
申込み
期間：2026年1月26日（月）から2月20日（金）17時まで
受付及び問合せ：
公益財団法人アイヌ民族文化財団 民族共生象徴空間運営本部
誘客・広報課 ウポポイライブラリ担当
E-mail: upopoylibrary〔at〕ff-ainu.or.jp
※〔at〕を＠に置き換えてメールをお送りください。
貸出実績（2024年10月～2026年3月、都府県別）
12都府県35校
【関東地方】埼玉県（1校）、東京都（2校）、神奈川県（4校）
【近畿地方】京都府（1校）、大阪府（1校）
【中国地方】岡山県（4校）、広島県（4校）、山口県（1校）
【四国地方】徳島県（7校）、香川県（6校）、愛媛県（3校）
【九州地方】大分県（1校）
設置イメージ
設置イメージ
UPOPOY LIBRARY EVENT（ウポポイライブラリイベント）”の実施
UPOPOY LIBRARY利用校限定で、アイヌ文化を学校内で体験できるイベントを実施いたします。実施内容等は学校と調整して企画・実施いたします。
実施を希望される場合は、実施希望日の3か月前までに担当者までお問い合わせください。
ムックリ（口琴）体験の様子（広島修道大学ひろしま協創高等学校）
アイヌ文化学習の様子（香川県立高松桜井高等学校）
ウポポイ（民族共生象徴空間）について
アイヌ文化の復興・創造等の拠点として2020年に北海道白老町にオープン。道内初の国立博物館「国立アイヌ民族博物館」、アイヌ文化を五感で感じる体験型フィールドミュージアム「国立民族共生公園」、アイヌ民族による尊厳ある慰霊を実現するための「慰霊施設」からなり、豊かな自然に抱かれたポロト湖のほとりで、触れる、体験する等さまざまな角度からアイヌ文化や歴史を体感いただけます。
公式ウェブサイト：https://ainu-upopoy.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/ainumuseumpark/
公式Facebook：https://www.facebook.com/upopoy/
公式YouTube：https://www.youtube.com/@upopoy
所在地：〒059‐0902 北海道白老郡白老町若草町2丁目3
電話：0144-82-3914（代表）
アクセス：JR白老駅から徒歩約10分。新千歳空港から高速道路または列車利用で約40分。
入場料（税込）：一般大人1,200円、一般高校生600円、中学生以下無料
※20名以上に適用の団体料金あり
※有料の体験プログラムや博物館の特別展示の料金は含みません
開園時間：9:00～17:00
※時期により変動あり
閉園日：月曜日および12月29日～1月5日、2月28日～3月9日、月曜日が祝日の場合は翌日以降の平日
※特別な開園日あり
開業日：2020年7月12日
指定法人：公益財団法人アイヌ民族文化財団