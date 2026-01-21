DJI、「BCN AWARD 2026」アクションカメラ部門とデジタルビデオカメラ部門において、年間販売数量No. 1を獲得

DJI JAPAN 株式会社

2026年1月21日 - 民生用ドローンとクリエイティブカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、「BCN AWARD 2026」において、アクションカメラ部門で初めて第1位を、また、デジタルビデオカメラ部門では2年連続で第1位を獲得したことをお知らせいたします。

「BCN AWARD 2026」は、全国の主要な家電量販店やパソコン専門店、ネットショップ、カメラ量販店など2,350 店における2025年1月～12月のPOS実売データをもとに、デジタル家電やパソコン関連製品の販売数を集計し、部門ごとに2025年の年間販売数No.1の企業を表彰するアワードです。

「BCN AWARD」特設ページ：http://www.bcnaward.jp/award/

アクションカメラ部門で初のNo.1

今回初となるアクションカメラ部門での受賞を牽引したのは、Osmo ActionシリーズやDJI初となる360°カメラOsmo 360、コンパクトな着脱式ウェアラブルカメラOsmo Nanoといったアクションカメラ製品です。

従来の固定絞り設計から脱却し、可変絞りに対応したOsmo Action 6(https://store.dji.com/jp/product/osmo-action-6)は、アクションシーンの撮影のみならず、日常のあらゆるクリエイティブな撮影シーンでも、最大8Kの高品質映像を撮影します。

DJI独自設計のスクエアHDRイメージセンサーを搭載したOsmo 360(https://store.dji.com/jp/product/osmo-360-standard-combo)は、1インチCMOSセンサーと同等の撮影性能をコンパクトボディに備えた、革新的な8K 360°カメラです。

着脱可能なウェアラブルカメラOsmo Nano(https://store.dji.com/jp/product/osmo-nano)は、小型にも関わらず1/1.3インチセンサーを搭載し、最大13.5ストップのダイナミックレンジに対応。さまざまな視点からプロのカメラに匹敵する画質で撮影することができます。

デジタルビデオカメラ部門2年連続No.1

デジタルビデオカメラ部門での受賞を牽引したのはジンバルカメラOsmo Pocket 3(https://store.dji.com/jp/product/osmo-pocket-3)です。2023年の発売以来、プロの撮影現場から家族旅行やちょっとしたVlog撮影まで、幅広いシーンでユーザーの皆様にご愛用いただき、ご好評いただいております。片手で持てるポケットサイズのボディに搭載された3軸ジンバル機構と1インチCMOSセンサーで、高画質の安定した映像を撮影。気軽に誰でもシネマティックな映像を撮影することができます。

今回の受賞は、日頃よりご愛顧いただいているお客様をはじめ、販売の最前線で製品をお届けくださっている販売店の皆様のご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。皆様から頂戴するお声やご要望が、製品づくりの大きな力となっております。今後も、お客様に「選んでよかった」と感じていただける製品をお届けできるよう、挑戦と改善を続けてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

BCN AWARDとは

全国の主要な家電量販店、パソコン専門店、ネットショップ、カメラ量販店などの実売データを集計したBCNランキングに基づき、デジタル家電やパソコン関連製品における、部門ごとの年間（1月～12月）販売数No.1メーカーを称える賞です。

詳しくはこちら：https://www.bcnaward.jp/award/about/

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

ウェブサイト：https://www.dji.com/jp

オンラインストア：https://store.dji.com/jp

Facebook：https://www.facebook.com/dji.jp

Instagram：https://www.instagram.com/dji_japan/

X（旧Twitter）：https://x.com/djijapan

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dji/

YouTube：https://www.youtube.com/DJIJapan