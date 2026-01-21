OBC、令和8年度税制改正大綱の無料オンラインセミナーを開催

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、令和8年度税制改正大綱の最新情報をテーマにした無料オンラインセミナーを開催いたします。

昨年12月に公表された令和8年度税制改正大綱の最新情報を、企業活動に影響する重要ポイントに絞って税理士がわかりやすく解説。経営戦略に役立つ視点はもちろん、実務担当者にとっても押さえておきたいポイントをわかりやすく紹介します。

毎年恒例の人気セミナーで、令和８年度税制改正大綱の要点を1時間で整理できる絶好の機会です。どなたでも無料でお申し込みいただけますので、ぜひご登録ください。

■セミナー概要

名称：令和8年度税制改正大綱オンラインセミナー

講師：アクタス税理士法人 税理士 中小企業診断士 丸山貴弘 氏

日時：1月27日（火）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0143/260127/?p=OBC2601)

2月 4日（水）▶ お申込みはこちら(https://event.obc.co.jp/evt/HS0143/260204/?p=OBC2601)

【A-1】10:30～11:30 【A-2】13:30～14:30

※全日程・午前午後ともに同じ内容をお届けします。

ご都合の良い日程でお申し込みください。

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

受講方法：申込後、接続URLをお送りいたします。

▼こんな方におすすめ

・自社の経営・事業運営に与える影響を把握したい経営層・管理職の方

・経理・財務・総務・人事など、実務を担う担当者の方

・令和8年度税制改正大綱のポイントを短時間で効率よく理解したい方