成田国際空港株式会社グループの株式会社グリーンポート・エージェンシーは、東京でオープントップバスツアー「スカイバス東京」を展開する、日の丸自動車興業株式会社と連携し、成田空港の非公開エリアをバスで巡る、「スカイバスで巡る成田空港スペシャルバスツアー」を実施いたします。

毎度好評をいただいている本ツアーは、普段は立ち入ることのできない成田空港非公開エリアを、屋根の無い２階建て特別仕様のオープントップバスで走行し、駐機している飛行機や、飛行機のエンジン音・匂い、空港の雰囲気などを間近で体感いただけるツアーとなっております。また、貨物地区や整備地区の車窓見学、一部エリアでは降車して離着陸する飛行機を見学いただけるなど、魅力的なツアーポイントが盛りだくさん！さらに、日本では成田空港にしかないランプセントラルタワーに入場し、空港エリアを360°上空から見学していただけます。

まさに、“成田空港でしか味わえない”迫力満点でスペシャルな1日をぜひ体験してみてはいかがでしょうか？

＜ポイント＞

➢オープントップのスカイバスで走行！圧倒的な解放感で飛行機を間近に感じられます！

➢成田空港の非公開エリアに潜入！普段は見ることの出来ない大迫力で貴重な体験を提供！

➢飛行機や働く車両の車窓見学！世界各国の多彩な飛行機を見られるのは国際空港ならでは！

➢日本では成田空港にしかない！ランプセントラルタワーへ入場し、360°成田空港の

パノラマビューを見学！

➢一部エリアでは、バスから降車して飛行機の離発着を見学！

【スカイバスで巡る成田空港スペシャルバスツアー募集概要】

■実施予定日： 3月：14日（土）・15日（日）

4月：25日（土）・26日（日）

5月：23日（土）・24日（日）

■実施時間：1日2便運行

第1便10:00～12:00

第2便14:30～16:30

■募集開始：1月21日（水）

※4-5月については順次発売を予定しております。詳細はツアーサイトよりご確認ください。

■ツアー料金：大人（中学生以上） 13,000円

小人（3歳～小学生） 6,500円

相席無し確約（2席1名）18,000円

■募集人数：各回40名 （最少催行人数：各回25名）

■ツアー行程：1日2便運行（1便あたり約120分）

■その他 ：

・3歳未満又はおひとりで着席できないお子さまはご参加いただけません。

・手荷物の飛散・落下防止のため、ツアー中にお持ち込みいただけるお手荷物は

貴重品やカメラなど必要最少限とさせていただきます。

(大型のお手荷物は空港内のコインロッカーにお預けください。）

・撮影が許可された場所以外での撮影、フラッシュ撮影はお止めください。

・走行中はデジタルカメラや一眼レフ、スマートフォンなどで写真撮影をされる場合は

首から下げられる落下防止のストラップの装着を厳守してください。

・ツアー当日、安全運行に支障をきたすような気象状況や安全管理上等の

やむを得ない事情により、ツアーの実施が中止となったり、内容を変更する場合がございます。

・飛行機の安全な運航を担保するために必要な検査等を実施いたしますので予めご了承ください。

■申込方法 ：専用サイトより申込 https://nrttour.gpa-travel.jp/

■企画・実施：株式会社グリーンポート・エージェンシー