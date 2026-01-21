採用代行「ヒトトレ採用」、販売パートナーの募集について

株式会社INREVO

株式会社INREVO（本社：福岡県福岡市、代表取締役：南 晴仁）は、採用代行「ヒトトレ採用」の販売パートナー募集についてお知らせします。

「ヒトトレ採用」は、採用プロセスの設計から応募者対応、改善提案までを一気通貫で支援する採用代行サービスです。製造業や建設業をはじめとした人材確保に課題を抱える中小企業を中心に導入が進んでおり、近年はサービス提供エリアや対応業界の拡大に伴い、協業体制の強化が求められていました。

こうした背景から当社では、すでに運用している販売パートナーとの連携モデルを拡張し、地域や業界に強みを持つ企業との新たなパートナーシップ構築を目的として、販売パートナーの募集を行います。

今回募集する販売パートナーは、人材サービス関連企業をはじめ、企業支援を行う事業者を想定しています。パートナーには、「ヒトトレ採用」の商材提供に加え、サービス理解を深めるための情報提供や営業支援、運用面でのサポート体制を用意しています。

■アライアンスの形態

本アライアンスでは、パートナー企業の事業内容や体制に応じて、複数の連携形態を用意しています。連携条件の詳細については、パートナー企業ごとに協議のうえ決定します。下記３パターンのプランを展開しています。

１.販売代理店提携

・各サービスメニューに応じた販売形態を採用し、安定した連携が可能な仕組みとしています。

・ノルマなどの条件は特に設けておりません。

２. 紹介連携型

・パートナー企業からの顧客紹介をもとに、当社が営業・提案を行う連携形態です。

３.相互連携

・当社からもニーズのある顧客を紹介し合う、双方向の連携形態です。

詳細は、お問い合わせフォームより資料請求願います。

パートナー募集お問い合わせフォーム :https://share-na2.hsforms.com/1-lrB8ExxQIeK6i01RzSgkQ409jf5

■ヒトトレ採用の特徴

これまで採用活動を外部に委託していた企業も自社で自走できるように、当社のご利用をとおして、採用に必要なノウハウを共有し、再現性ある採用プロセスを連携して作り上げていきます。

「ヒトトレ採用」は、これまで30以上の業界※、30以上の職種※で、採用プロセスの最適化と候補者コミュニケーションの強化により、安定した人材確保を実現してきました。

企業ごとの課題や地域特性に合わせた採用手法を用いることで、募集中の職種や役割に応じた人材の獲得につなげています。

今後も販売パートナーとの連携を通して「ヒトトレ採用」の提供体制を強化し、人材不足という社会課題に対する持続的な支援を目指します。

※当社による分類・集計結果に基づく

■ヒトトレ採用

採用代行サービス。採用が成立しなかった場合は全額返金とする成果報酬型の料金体系を展開、まず“試しやすい”ことにこだわっています。あわせて、月額10万円からのライトコンサルも用意し、「まず小さく始めたい」「ノウハウを社内に残したい」という企業の最初の一歩を支援します。

求人媒体選定・求人票の作成・スカウト業務や候補者とのやり取りまでを一気通貫で伴走し、人事の残業や対応遅れを防ぎつつ、現場がコア業務に集中できる環境を整えます。

ヒトトレ採用は、単なる代行にとどまりません。採用に必要な知識やコツを共有し、企業が“自走”できる状態までをゴールとしており、支援で終わらず、再現性のある運用を組み込むことで、「待ちの採用」から「勝ちにいく採用」へと転換させます。

■株式会社INREVO

採用課題の解決を通して企業の成長発展を支援する「ヒトトレ採用」を展開。「健康事業所宣言」認定の取得など、働きやすい職場づくりにも注力。「ホワイト企業認定」と2年連続「働きがいのある会社認定」を獲得。「ベストベンチャー100※」選出。ベンチャーでありながら、”誰もが安心して挑戦できる環境”の実現に向けて、制度と文化の両面から継続的に改善を重ねています。

設立：2024年1月23日

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前3‐4‐25 アクロスキューブ博多駅前

代表者：代表取締役 南 晴仁

HP：https://inrevo.co.jp/

※ベストベンチャー100

「ベストベンチャー100」とは、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスになります。イシン株式会社にエントリーした企業の中から、イシン株式会社が厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。

サービス概要や審査内容については下記をご参照ください。

https://best100.v-tsushin.jp/