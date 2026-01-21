【AP LAB】Amazonでヨガマット・トレーニングマットが同時にランキング上位を獲得

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸啓明、株式会社オークファン100％子会社）が展開するプライベートブランド「AP LAB」のヨガマット・トレーニングマットが、Amazon新着ランキング（ヨガマットカテゴリー）において同時に上位へランクインし、1位および2位を獲得しました（2026年1月14日時点）。

■ランキング獲得商品の概要

●Amazon新着ランキング 1位（ヨガマットカテゴリー）

AP LAB トレーニングマット（折りたたみ式／長さ173cmx幅61cmx厚み0.6cm）

商品ページ：AP LAB トレーニングマット(https://amzn.asia/d/cHK8Top)

AP LAB トレーニングマットは、整体師監修のもと、日常的なトレーニングやストレッチ時の身体への負担軽減を意識して設計されています。適度なクッション性と安定感を備え、体幹トレーニングや自重トレーニングなど、幅広い運動シーンで使いやすい仕様となっています。

●Amazon新着ランキング 2位（ヨガマットカテゴリー）

AP LAB ヨガマット（大判・極厚タイプ／長さ183cmx幅61cmx厚み1cm）

商品ページ：AP LAB ヨガマット(https://amzn.asia/d/dewMUkH)

AP LAB ヨガマットは、極厚10mm仕様により膝や肘への負担を軽減するとともに、クッション性と耐久性に優れたNBR素材を採用しています。身体をしっかり支える安定感が特長で、ヨガやストレッチ、リラクセーションなど、落ち着いた動作を求められるシーンにも適しています。

また、クルッと巻いてスリムに収納できる設計で、日常使いにも配慮しています。高い静音性と密着性、体圧分散に優れた構造により、自宅でのトレーニング時にも快適な運動環境をサポートします。

それぞれの用途に合わせた設計や素材選定など、使いやすさを重視した商品開発に取り組んできた結果、今回のランキング獲得につながったものと考えています。

■AP LABについて

AP LABは、モノの「本質的な価値」を再発見し、お客様へ届けることを使命としたプライベートブランドです。海外現地での調達力とOEM生産のノウハウを活かし、工場からの直接仕入れによるコスト効率の高い商品開発を実現しています。

無駄を省いたものづくりを通じて、ライフスタイルを豊かにするオリジナル商品を幅広く展開しております。

多様なオリジナル商品として幅広く展開することでお客様に一人ひとりにとって「より良い選択肢」を提供いたします。

ショップページ：APLAB商品ページ(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F%E7%9B%B4%E5%96%B6%E5%BA%97%E3%80%91APLAB/page/2680004F-2223-4CB2-B559-219511CED0F0?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_NX2VN79SW60ESVM6B4HS)

オークファングループについて

オークファングループは、社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の流通インフラを構築する「RE-INFRA COMPANY」として、膨大なデータとAI技術を活用しながら、国内外の流通市場において新たな仕組みやサービスの創出に取り組んでおります。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」やBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を展開し、流通のDX化を推進してきました。

現在は、巨大な供給力を持つ中国を起点とした China to Japan 領域へ事業の選択と集中をし、新規事業である OEM 自社プロダクト「AP LAB」やライブコマース事業「NETSEA MallLive」を軸に、D2CのみならずB領域にも商品提供・販路支援を行う 「D2X（Direct to X）コマース」を成長戦略の中核として事業推進しております。

オークファングループは、既存事業で培った基盤を活かしながら新規事業への戦略的転換を進め、次世代の流通インフラを創出する企業として成長を続けてまいります。

株式会社SynaBiz 会社概要

・代表者：代表取締役 石丸 啓明

・設立 : 2015年7月

・資本金：2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資

・所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://synabiz.co.jp/