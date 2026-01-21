スマートホーム事業の情報格差を解消！最新トレンドとコミュニティを提供する会員制クラブ「SMART HOME LOUNGE」を提供開始

X-HEMISTRY株式会社

スマートホーム領域に特化した事業開発のコンサルティングおよび事業伴走支援を行う

X-HEMISTRY株式会社（本社：東京都豊島区、CEO：新貝 文将、読み：ケミストリー、以下 当社）は、スマートホーム事業に取り組む企業向けに、最新トレンドや技術規格の理解、異業種のコミュニティを提供する会員制クラブ「SMART HOME LOUNGE （以下、スマートホームラウンジ）」を2026年4月より開始いたします。

本サービスは、技術動向の変化が加速するスマートホーム領域において、企業が直面する「情報不足」「判断材料の欠如」「社内知見の属人化」といった課題を解決し、事業推進を支援することを目的としています。

▼ 背景

世界ではスマートホームが生活インフラとして定着しつつあり、「スマートホーム」という言葉自体がアップデートされ、「AIを前提とした住空間の最適化 ＝ AIホーム」への進化が始まっています。 世界のスマートホーム市場はプレシデンス・リサーチ社（※１）によると2024年時点で1,276億7,000万ドル、2034年までに1兆4,045億9,000万ドルへ成長し、年平均成長率27.1％、約11倍という高い伸びが見込まれています。一方、日本市場についてはIMARC Group社（※２）によると2024年の81億米ドルから2033年に226億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率は10.8％、約3倍と言われています。これらのデータからもわかる通り、日本のスマートホーム市場は世界トレンドから数年遅れており、技術・規格・ビジネスモデルのキャッチアップが大変大きな課題となっています。

さらに、MatterやAliroなどのスマートホームのグローバル標準規格は市場の変化や需要に合わせ、都度使用変更が実施されています。 こうした市場変化の速さから、企業が最新情報やトレンドを追い続けることは容易ではなく、情報の収集・整理が負担となっているのが実情です。

当社は、これらの課題に対応するため、スマートホーム領域に特化した情報基盤として会員制クラブ「スマートホームラウンジ」を提供いたします。

CEO新貝は、MatterやAliroを策定するグローバル標準規格策定団体 Connectivity Standards Alliance 日本支部の代表として国際的な議論に参加し国内外の企業や団体とのネットワークを有しながら、CESやIFA、ISC Westをはじめとした海外の主要展示会・カンファレンスにもにも毎年足を運んでいます。こうした活動の中で、世界の最前線と日本企業の間に存在する大きな“情報格差”を痛感してきました。この格差を埋めるため、規格策定の現場とグローバル市場の最前線の双方から得られる一次情報や厳選したインサイトや、スマートホームの最新トレンドのエッセンスなどを日本企業に届ける仕組みが必要だと考え、本取り組みを開始いたします。

▼ サービス概要

スマートホームラウンジは、企業の事業推進に必要な情報を継続的に提供する会員制クラブです。主なサービス内容は以下の通りです。

■ サービスのポイント ※プランにより提供サービスは異なります。

1. 世界最前線のトレンドと規格をより深く理解できるコンテンツ

CES、IFA、ISC Westなど主要展示会の現地視察をもとに、 海外事例・技術動向などを 専門家の視点で整理してお届けします。 Matter、Aliroなどのグローバル標準規格については、単なるニュース ではなく海外の事例を基に解説します。

2. 専門家への個別相談で“自社の状況に合わせた”判断ができる

CEO新貝をはじめ、当社コンサルタントに個別相談が可能です。規格の理解、事業計画のヒントとして、自社の状況に合わせた壁打ちを行うことができます。

3. 異業種交流会で新たなパートナーに出会える

会員限定コミュニティでは、異業種ならではの視点や課題を共有し、新たな協業やアイデア創出のきっかけを創出します。

4. 海外展示会レポートを特別価格で提供

毎年好評いただいているCES、IFAのCEO新貝による解説付きレポートを、会員限定価格でご購入いただけます。現地でしか得られない一次情報を、効率よくキャッチアップできます。

■ 会員プラン／料金 ※税抜き、年一括払いは1か月分無料

企業規模や利用目的に応じて、3つのプランを用意しています。

- ナレッジ会員：最新情報の取得を目的とした個人・担当者向け

入会金 10,000円／月額 30,000円／年一括払い 330,000円

- ビジネス会員：事業部単位での活用を想定した法人向け

入会金 30,000円／月額 80,000円／年一括払い 880,000円

- パートナー会員：事業推進を強化したい企業向けの上位プラン（5枠限定）

入会金 80,000円／月額 200,000円／年一括払い 2,200,000円

「SMART HOME LOUNGE」プラン詳細▼ コメント／CEO 新貝 文将

「スマートホームを、日本の『当たり前のインフラ』へ。そのための羅針盤を、ここに開放します」

私たちX-HEMISTRYは創業以来、スマートホーム事業の 「道先案内人」として、多くの企業様のプロジェクトに伴走してまいりました。その中で痛感しているのは、 日本企業が直面している「圧倒的な情報の空白」という 課題です。

世界ではMatterやAliroといった標準化が進み、AIの進化と共に市場は激変しています。 しかし、日本国内ではネットニュースの翻訳レベルの情報しか手に入らず、多くの担当者が「正解のない迷路」で立ち止まっている場面を数多く目の当たりにしてきました。

この度開設する『スマートホームラウンジ』は、私たちが世界中の最前線で足を使って稼いできた「一次情報」を民主化し、皆さまにお届けする場です。有償サービスだからこそ実現できる、質の高い情報をご提供します。

共に、スマートホームを日本社会のインフラへと育てていきましょう。

X-HEMISTRY／CEO 新貝 文将

▼ お問い合わせフォーム

担当者より順次ご案内いたします。

https://www.x-hemistry.com/shlform

なお、スマートホームラウンジの提供内容を超えて、より踏み込んだ情報提供や実務支援をご希望の企業様には、定例ミーティングや随時Q&Aを行う「アドバイザリー契約（顧問契約）」もご用意しております。詳細はお問い合わせください。

※１ プレシデンス・リサーチ社「Smart Home Tech 2025: Revolutionary Trends Unveiled!」2025年8月20日発行

※２ IMARC Group社「日本のスマートホーム市場規模は2033年までに226億米ドルを超えると予測｜年平均成長率10.80%」2025年10月9日発行

▼X-HEMISTRY 会社概要

会社名：X-HEMISTRY株式会社

CEO：新貝 文将

設立：2019年9月20日

所在地：東京都豊島区池袋2丁目23－20 Apartmentふじ 202

事業内容：スマートホーム事業に関するコンサルティング支援等

コーポレートサイト：https://x-hemistry.com/