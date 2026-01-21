【滋賀大学】「因果AI」と「予防統合科学」の研究拠点形成へ 学際プラットフォーム「因果フォーラム」を初開催
2017年に日本初のデータサイエンス学部を設置して以来、データサイエンス・AI分野で我が国をリードする滋賀大学（所在地：滋賀県彦根市、学長：竹村彰通）は、先端研究を牽引するデータサイエンス・AIイノベーション研究推進センターに、清水昌平卓越教授をチームリーダーとする「先端因果推論研究特別チーム」を本年9月に発足しました。
その第一歩として昨年12月に開催したキックオフシンポジウムには、大学や企業、官公庁などに所属する学内外の研究者や学生など200人を超える参加者が集まり、因果推論や因果AIの可能性について活発な議論が行われました。この盛況を受け、滋賀大学は新たな学際プラットフォームとして「因果フォーラム」を本格的に始動します。
滋賀大学は、このフォーラムを毎年定期的に開催し、因果AIと予防統合科学の発展に貢献するとともに、AI技術の中でも注目が高まる「因果AI」と、社会課題の未然防止をめざす「予防統合科学」の研究を推進し、AI for Science（科学のためのAI）と Science for AI（AIを支える科学）の両面を担う国内拠点の形成をめざします。
開催趣旨
■ 多様な専門家が集い、知をつなぐ場づくり
理論・方法論から応用、社会実装まで、大学・企業・官公庁など幅広い立場の参加者が集まり、因果推論や因果AIに関する最新の知見を共有し、議論する場を提供します。
■ 分野や組織の壁を越えた学際的な交流
データサイエンス、統計、AI、医療、教育、政策、産業応用など、専門領域を越えて事例や技術を紹介し合うことで、新たな共同研究や社会実装の可能性を広げます。
■ 次世代を育てるオープンなコミュニティ形成
因果推論の概念や方法をさらに発展させるだけでなく、広く普及させることで、次世代の研究者や実務家がともに学び、つながる場を育てていきます。
第1回因果フォーラム
開催日時：2026年1月29日（木）12時50分～17時30分
2026年1月30日（金） 9時30分～16時30分
会 場：滋賀大学彦根キャンパス（滋賀県彦根市馬場一丁目１番１号）
（メイン会場）士魂商才館3階セミナー室I
（サテライト会場）イニシアティブ棟1階未来創生スクエア
（情報交換会会場）イニシアティブ棟2階オープンイノベーションエリア
主 催：滋賀大学 データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター
JST CREST（国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業）
後 援：理化学研究所 革新知能統合研究センター（RIKEN AIP）
https://dsaic.shiga-u.ac.jp/information/2512/
プログラム1月29日（木）
座長: 清水 昌平 (滋賀大学・大阪大学・理化学研究所)
座長: 吉田 悠夏 (横浜国立大学)
1月30日 (金)
座長: Thong Pham (滋賀大学)
座長: 奥田 忠久 (京都大学)
座長: 大塚 淳 (ZEN大学)
講演者
黒木 学 (横浜国立大学)
林 岳彦 (国立環境研究所)
Thong Pham (滋賀大学)
横山 寛 (岡山大学)
池内 崇 (SCREENアドバンストシステムソリューションズ)
新垣 隆生 (東芝)
鈴木 浩史 (富士通)
奥田 忠久 (京都大学)
清水 雄也 (京都大学)
吉田 悠夏 (横浜国立大学)
第1回 因果フォーラム 実行委員
清水 昌平 (滋賀大学・大阪大学・理化学研究所)・大塚 淳 (ZEN大学)・奥田 忠久 (京都大学)
お問い合わせ
滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター戦略推進室
TEL：0749-27-1402
E-mail：ura@shiga-u.ac.jp