【滋賀大学】「因果AI」と「予防統合科学」の研究拠点形成へ　学際プラットフォーム「因果フォーラム」を初開催

写真拡大

国立大学法人　滋賀大学


　2017年に日本初のデータサイエンス学部を設置して以来、データサイエンス・AI分野で我が国をリードする滋賀大学（所在地：滋賀県彦根市、学長：竹村彰通）は、先端研究を牽引するデータサイエンス・AIイノベーション研究推進センターに、清水昌平卓越教授をチームリーダーとする「先端因果推論研究特別チーム」を本年9月に発足しました。


　その第一歩として昨年12月に開催したキックオフシンポジウムには、大学や企業、官公庁などに所属する学内外の研究者や学生など200人を超える参加者が集まり、因果推論や因果AIの可能性について活発な議論が行われました。この盛況を受け、滋賀大学は新たな学際プラットフォームとして「因果フォーラム」を本格的に始動します。


　滋賀大学は、このフォーラムを毎年定期的に開催し、因果AIと予防統合科学の発展に貢献するとともに、AI技術の中でも注目が高まる「因果AI」と、社会課題の未然防止をめざす「予防統合科学」の研究を推進し、AI for Science（科学のためのAI）と Science for AI（AIを支える科学）の両面を担う国内拠点の形成をめざします。


開催趣旨

■ 多様な専門家が集い、知をつなぐ場づくり


理論・方法論から応用、社会実装まで、大学・企業・官公庁など幅広い立場の参加者が集まり、因果推論や因果AIに関する最新の知見を共有し、議論する場を提供します。



■ 分野や組織の壁を越えた学際的な交流


データサイエンス、統計、AI、医療、教育、政策、産業応用など、専門領域を越えて事例や技術を紹介し合うことで、新たな共同研究や社会実装の可能性を広げます。



■ 次世代を育てるオープンなコミュニティ形成


因果推論の概念や方法をさらに発展させるだけでなく、広く普及させることで、次世代の研究者や実務家がともに学び、つながる場を育てていきます。



第1回因果フォーラム

開催日時：2026年1月29日（木）12時50分～17時30分


　　　　　2026年1月30日（金） 9時30分～16時30分


会　　場：滋賀大学彦根キャンパス（滋賀県彦根市馬場一丁目１番１号）


　　　　　（メイン会場）士魂商才館3階セミナー室I


　　　　　（サテライト会場）イニシアティブ棟1階未来創生スクエア


　　　　　（情報交換会会場）イニシアティブ棟2階オープンイノベーションエリア　　　　


主　　催：滋賀大学 データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター


　　　　　JST CREST（国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業）


後　　援：理化学研究所 革新知能統合研究センター（RIKEN AIP）



詳細はこちら :
https://dsaic.shiga-u.ac.jp/information/2512/

プログラム

1月29日（木）

座長: 清水 昌平 (滋賀大学・大阪大学・理化学研究所)


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158166/table/8_1_19f2bf73efa20d43168d11debfc8aaf3.jpg?v=202601210221 ]


座長: 吉田 悠夏 (横浜国立大学)


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/158166/table/8_2_ecdc589ba3a473bdbed1c818f7d6da7b.jpg?v=202601210221 ]


1月30日 (金)

座長: Thong Pham (滋賀大学)


[表3: https://prtimes.jp/data/corp/158166/table/8_3_b328b980eda5ccaffa9fdb97fe13e273.jpg?v=202601210221 ]


座長: 奥田 忠久 (京都大学)


[表4: https://prtimes.jp/data/corp/158166/table/8_4_3cb0ca1911360c1a8ffc74e8f8676c5a.jpg?v=202601210221 ]


座長: 大塚 淳 (ZEN大学)


[表5: https://prtimes.jp/data/corp/158166/table/8_5_6c041115cd9ff17022cf6018b6470e42.jpg?v=202601210221 ]
講演者

黒木 学 (横浜国立大学)


林 岳彦 (国立環境研究所)
Thong Pham (滋賀大学)


横山 寛 (岡山大学)


池内 崇 (SCREENアドバンストシステムソリューションズ)


新垣 隆生 (東芝)


鈴木 浩史 (富士通)


奥田 忠久 (京都大学)


清水 雄也 (京都大学)


吉田 悠夏 (横浜国立大学)




第1回 因果フォーラム 実行委員


清水 昌平 (滋賀大学・大阪大学・理化学研究所)・大塚 淳 (ZEN大学)・奥田 忠久 (京都大学)




お問い合わせ

滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター戦略推進室


TEL：0749-27-1402


E-mail：ura@shiga-u.ac.jp