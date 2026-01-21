「PASMO・Suica路線図パズル1000ピース」を発売します！

株式会社JR東日本商事

○株式会社JR東日本商事（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：大西秀麿）は、2026年

1月23日（金）より、「PASMO・Suica路線図パズル（1000ピース）」を発売いたします。

○交通系ICカード「PASMO」「Suica」が利用できる鉄道路線をデザインした人気シリーズ

に、新アイテムが登場します。2025年10月11日に発売した第1弾のマグカップと

クリアファイルに続き、今回は迫力の1000ピースパズルをお届けします。

○本商品は、首都圏の複雑な鉄道ネットワークを緻密に表現したデザインを採用し、

パズルとして組み立てる楽しさに加え、完成後はインテリアとしても映えるアイテムです。

○2026年1月23日（金）以降、JR東日本商事が運営する「TRAINIART（トレニアート）(https://www.ejrt.co.jp/trainiart/)」

などで販売いたします。

パズル使用例（額縁は本商品に含まれておりません）

JR東日本商品化許諾済 SuicaはJR東日本の登録商標です。 PASMOは株式会社パスモの商標です。

○商品詳細

商品名：PASMO・Suica路線図パズル1000ピース

販売開始日：2026年1月23日（金）

パズル完成サイズ: 縦51×横73.5ｃｍ

内容量：1,014ピース

価 格：税込3,960円

※本製品には小さな部品が含まれています。誤飲や窒息の危険があるため、3歳未満の

お子様には絶対に与えないでください。

○販売箇所情報

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店

・TRAINIART TOKYO グランスタ店

・TRAINIART JRE MALL店

※ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店の入場には、鉄道博物館の入館券が必要と

なります。

PASMO・Suica路線図（首都圏エリア）について

PASMO・Suicaは、首都圏をはじめ、全国の鉄道・バスやお買い物などでご利用いただける交通系ICカードです。

Suicaのご案内ホームページとPASMOのご案内ホームページには、同一の便利なSuica・PASMOの首都圏でのご利用可能エリアの路線図が掲載されています。

【Suicaのご案内ホームページでの路線図掲載URL】

https://www.jreast.co.jp/suica/area/tokyo/pdf/suipasguidemap.pdf

【PASMOのご案内ホームページでの路線図掲載URL】

https://www.pasmo.co.jp/area/train/all.pdf

※URLは2025年10月時点、掲載の路線図は2025年4月1日の時点の内容です。

今後変更になる可能性があります。

２. TRAINIART(トレニアート)について

（１）BRAND CONCEPT (ブランドコンセプト)

「TRAINIART(トレニアート)」は、「鉄道をもっと楽しむ」をコンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を様々な視点から表現・編集するブランドです。

洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、新たな鉄道デザイングッズのマーケットを開拓します。

（２）SHOP (ショップ)

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店

埼玉県さいたま市大宮区大成町3-47 鉄道博物館内1 階

※ご来店いただく際は、鉄道博物館の入館券が必要です。

・ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2 階

※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館チケットが必要です。

※一部グッズの販売はございません。

・TRAINIART TOKYO グランスタ店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅改札内B1 階グランスタ内

・TRAINIART JRE MALL 店 https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001

（３）公式SNS

x.com/trainiart(https://x.com/trainiart)

TRAINIART（トレニアート）【公式】(@trainiart_official) ・ Instagram写真と動画(https://www.instagram.com/trainiart_official/)

【LINE】

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社JR東日本商事 コンシューマー商品本部 TEL:０３-３２９９-１９４７

https://www.ejrt.co.jp/