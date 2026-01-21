「PASMO・Suica路線図パズル1000ピース」を発売します！
○株式会社JR東日本商事（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：大西秀麿）は、2026年
1月23日（金）より、「PASMO・Suica路線図パズル（1000ピース）」を発売いたします。
○交通系ICカード「PASMO」「Suica」が利用できる鉄道路線をデザインした人気シリーズ
に、新アイテムが登場します。2025年10月11日に発売した第1弾のマグカップと
クリアファイルに続き、今回は迫力の1000ピースパズルをお届けします。
○本商品は、首都圏の複雑な鉄道ネットワークを緻密に表現したデザインを採用し、
パズルとして組み立てる楽しさに加え、完成後はインテリアとしても映えるアイテムです。
○2026年1月23日（金）以降、JR東日本商事が運営する「TRAINIART（トレニアート）(https://www.ejrt.co.jp/trainiart/)」
などで販売いたします。
パズル使用例（額縁は本商品に含まれておりません）
JR東日本商品化許諾済 SuicaはJR東日本の登録商標です。 PASMOは株式会社パスモの商標です。
○商品詳細
商品名：PASMO・Suica路線図パズル1000ピース
販売開始日：2026年1月23日（金）
パズル完成サイズ: 縦51×横73.5ｃｍ
内容量：1,014ピース
価 格：税込3,960円
※本製品には小さな部品が含まれています。誤飲や窒息の危険があるため、3歳未満の
お子様には絶対に与えないでください。
○販売箇所情報
・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店
・TRAINIART TOKYO グランスタ店
・TRAINIART JRE MALL店
※ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店の入場には、鉄道博物館の入館券が必要と
なります。
PASMO・Suica路線図（首都圏エリア）について
PASMO・Suicaは、首都圏をはじめ、全国の鉄道・バスやお買い物などでご利用いただける交通系ICカードです。
Suicaのご案内ホームページとPASMOのご案内ホームページには、同一の便利なSuica・PASMOの首都圏でのご利用可能エリアの路線図が掲載されています。
【Suicaのご案内ホームページでの路線図掲載URL】
https://www.jreast.co.jp/suica/area/tokyo/pdf/suipasguidemap.pdf
【PASMOのご案内ホームページでの路線図掲載URL】
https://www.pasmo.co.jp/area/train/all.pdf
※URLは2025年10月時点、掲載の路線図は2025年4月1日の時点の内容です。
今後変更になる可能性があります。
２. TRAINIART(トレニアート)について
（１）BRAND CONCEPT (ブランドコンセプト)
「TRAINIART(トレニアート)」は、「鉄道をもっと楽しむ」をコンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を様々な視点から表現・編集するブランドです。
洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、新たな鉄道デザイングッズのマーケットを開拓します。
（２）SHOP (ショップ)
・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店
埼玉県さいたま市大宮区大成町3-47 鉄道博物館内1 階
※ご来店いただく際は、鉄道博物館の入館券が必要です。
・ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店
東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2 階
※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館チケットが必要です。
※一部グッズの販売はございません。
・TRAINIART TOKYO グランスタ店
東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅改札内B1 階グランスタ内
・TRAINIART JRE MALL 店 https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001
（３）公式SNS
x.com/trainiart(https://x.com/trainiart)
TRAINIART（トレニアート）【公式】(@trainiart_official) ・ Instagram写真と動画(https://www.instagram.com/trainiart_official/)
【LINE】
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社JR東日本商事 コンシューマー商品本部 TEL:０３-３２９９-１９４７
https://www.ejrt.co.jp/