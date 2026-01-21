ecbo cloak、サービスローンチから9周年

ecbo株式会社

ecbo株式会社（代表取締役社長：工藤慎一、以下「ecbo」）は、運営する荷物預かりサービス「ecbo cloak（エクボクローク）」が2026年1月18日でサービスローンチから9周年を迎えたことをお知らせします。

2025年の振り返り

ecboは2025年大阪・関西万博において、セイノーホールディングス株式会社とともに公式荷物預かりおよび配送事業者として認定され、2025年4月～10月までの開催期間中、荷物預かりと配送サービスを提供しました。

また近年の訪日観光客の増加もふまえ、国内のecbo cloak導入店舗を続々と増やし、コンビニ「セブン‐イレブン」、新丸ビル、京王百貨店 新宿店をはじめ、より多くの方が利用しやすい店舗施設に導入を進めた一年でした。

さらには株式会社JR東日本スマートロジスティクスと協力し、11月より多機能ロッカー「マルチエキューブ」がecbo cloak上で予約可能になり、コインロッカーとの連携を実現しました。

そうした活動の裏でサービスが評価され、4月には「第5回阪急阪神不動産 事業共創AWARD」にて最優秀賞およびオーディエンス賞、12月には「第5回日本サービス大賞」にて優秀賞を受賞し、多くの他企業との共創機会が生まれています。

現在のecbo cloak

サービスローンチから9年経った現在、ecbo cloakの導入店舗は2,500店舗以上、累計100万ユーザーを抱え、多くの方の荷物に関する課題を解決しています。

ecboは「モノの所有を、自由に。」のミッションのもと、「所有」という概念を再定義し、世界中でモノが自由に循環する社会インフラをつくるべく、今後も邁進してまいります。

ecbo株式会社 代表取締役社長 工藤 慎一 コメント

ecbo cloakは皆様に支えられ、サービスローンチから9周年を迎えることができました。ユーザーの皆様、導入店舗・パートナー企業の皆様に心より感謝申し上げます。

9年目となった2025年は、ecboにとって飛躍と挑戦の1年でした。 大阪・関西万博では公式荷物預かり・配送事業者という大役を務めさせていただき、世界中からの来場者をお迎えするインフラとしての責任を果たすことができたと感じています。また、インバウンド需要の回復とともに、コンビニエンスストアや百貨店、そして駅の多機能ロッカーへと提携先を拡大し、より日常の動線の中で荷物を「預ける」体験を提供できるようになりました。こうした取り組みが外部のアワードでも高く評価されたことは、チームにとっても大きな自信となりました。

私たちは「モノの所有を、自由に。」というミッションを掲げています。 10年目に向けて、単なる荷物預かりにとどまらず、都市や観光地における『モノの循環』をよりスムーズにし、誰もが身軽に移動できる社会インフラの構築を目指して、さらなる挑戦を続けてまいります。

「ecbo cloak」とは

「ecbo cloak（エクボクローク）」は、スマホ予約で簡単に荷物を預けることができるサービスです。街中のカフェやコンビニ、駅構内、郵便局など様々な業態の施設に導入されており、日本全国2,500店舗以上、また2023年8月より初の海外展開として台湾にてサービス提供しています。

アプリ/webより導入店舗・施設を検索し、事前予約・決済でスムーズに荷物を預けることができます。手荷物だけでなく、コインロッカーに入らない大型の荷物（ベビーカー、楽器、スポーツ用品、折り畳み自転車など）の預かりも可能です。

「ecbo cloak」ウェブサイト：https://cloak.ecbo.io/ja

ecbo株式会社 会社概要

ecbo株式会社

会 社 名 ：ecbo株式会社

代 表 者 ：代表取締役社長 工藤 慎一

本社所在地 ：東京都渋谷区代官山町20番23号 フォレストゲート代官山 MAIN棟3F

設 立 年 月：2015年6月2日

U R L ：https://ecbo.io

主な事業： 荷物預かりサービス「ecbo cloak（エクボクローク）」、宅配物受け取りサービス「ecbo pickup（エクボピックアップ）」の運営

本件に関するお問い合わせ先

ecbo株式会社 広報部

TEL：03-4405-8929 MAIL：pr@ecbo.io