AIデータ社、富裕層観光事業の「勘と経験」依存をゼロに。7人の専門AI参謀を配置する「AI TourismCurator on IDX ― Luxury & Private Edition ―」を発表

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、富裕層向け観光事業の属人的運営を解決し、再現性ある体験価値創造エンジンへ変革する次世代観光支援プラットフォーム「AI TourismCurator on IDX ― Luxury & Private Edition ―」の提供を開始いたします。

「AI TourismCurator on IDX」は、体験・顧客・販売・運営・文化・人材・経営の7領域に専門AI参謀を配置し、富裕層向け観光事業者の意思決定を24時間体制で支援する革新的なAIキュレーションサービスです。富裕層観光事業の構造的課題を解決し、客単価、リピート率の大幅向上を目指します。

▼富裕層観光向けAIプラットフォーム 「AI TourismCurator on IDX - Luxury & Private Edition -」(https://www.idx.jp/aifactory/list/tourism/)

■ 背景と目的

日本の富裕層ツーリズム市場は年々拡大し、一組数百万円の高単価旅行需要が急成長している一方、体験品質の属人化により再現性の低さが課題となっています。VIPの嗜好管理、文化資産との連携、世界観の維持が個人の勘と経験に依存し、担当者が変わると品質が大きく変動するリスクがあります。AI Tourism Curator on IDXは、この構造的課題に対し、AIによる"7人の専門参謀"を観光事業の運営プロセスに組み込み、選ばれた体験だけを生み出し続ける組織構築ソリューションとして提供します。

■ 「AI TourismCurator on IDX」とは

「AI TourismCurator on IDX」は、以下の特徴を備えています。

●IDXプラットフォームとのシームレス連携

顧客データ、体験履歴、文化資産情報をセキュアに統合・管理する基盤「IDX」上で、体験設計から経営判断まで一元管理します。

●7人の専門AI参謀による24時間支援

体験・顧客・販売・運営・文化・人材・経営の各領域に特化したAI参謀が、観光事業者の意思決定を継続的にサポートします。

●再現性ある体験価値創造エンジンの構築

「勘と経験」による属人的運営から脱却し、データドリブンで再現性のある感動体験創出を実現します。

●MOAT OS（競争優位性蓄積システム）

成功した体験設計・顧客理解・文化編集ノウハウをIDXに蓄積し、使うほど強くなる競争優位性を構築します。

■ AI TourismCurator on IDXの機能

AI TourismCurator on IDXは、生成AI × RAG × VDR基盤「AI孔明 on IDX」を活用し、以下の7つのAI参謀で各領域をサポートします。

■ 提供価値

- 体験キュレーター参謀 :物語構造での体験設計・希少性の商品化・感動シナリオ構築・体験品質標準化- 顧客参謀 :超パーソナライズ対応・嗜好の再現・クレーム予兆検知・VIP関係性管理- セールス・アライアンス参謀 :高付加価値販路設計・海外DMC連携・価格戦略最適化・紹介創出仕組み構築- オペレーション参謀 :サービス品質標準化・VIP対応台本生成・現場オペレーション最適化・品質管理システム- 文化・地域参謀 :地域資源の価値編集・職人連携・文化資産活用・模倣困難な体験設計- 人材・組織参謀 : 属人化解消・世界観継承・教育AI・スタッフ育成プログラム設計- 経営参謀（AI PMO） : 全体KPI統合・投資判断・ブランド戦略・収益性最適化

●富裕層観光事業の成功確率劇的向上

客単価、リピート率、紹介創出率の大幅向上を目指します。

●体験品質の標準化と差別化

属人化を解消し、世界観を維持した再現可能な感動体験の提供を実現します。

●文化資産の価値最大化

地域の職人・文化財・自然を「模倣困難な体験」に編集し、持続可能な文化継承を支援します。

■ ターゲット市場

■ 提供開始時期

- 富裕層向け観光事業者 : 高単価体験の設計・運営・品質維持の組織化- ラグジュアリーホテル・旅館 : VIP対応の標準化・文化体験の商品化- DMO・観光協会 : 地域の文化資産を活用した富裕層向け戦略立案- 文化財・職人工房 : 伝統文化の価値編集・富裕層向け体験商品化- インバウンド支援事業者 : 富裕層特化サービスの差別化・高付加価値化

「AI TourismCurator on IDX ― Luxury & Private Edition ―」は、2026年2月中旬より提供を開始します。導入事業者を対象とした無料トライアルやデモセッションも順次実施予定です。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています