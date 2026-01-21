ブライトリングから、新作ナビタイマー 日本限定100本の“侍ジャパン”モデルが誕生

ブライトリング・ジャパン株式会社

ブライトリングは2026年1月15日、「ナビタイマー オートマチック GMT 41 侍ジャパン リミテッド」を発表。3月の発売に先駆けて、本作をお披露目する「ブライトリング 侍ジャパン リミテッドモデル ロードショー」を同日開催いたしました。

当日は本モデルの魅力を引き出すゲストとして、横浜DeNAベイスターズ前監督の三浦大輔さんが登壇。長年ブライトリングの時計を愛用する三浦さんが抱く新作への印象や、監督時代から現在の三浦さんにとっての“時計”という存在について、監督退任後の今後の展望などをお話しいただきました。

新作「ナビタイマー オートマチック GMT 41 侍ジャパン リミテッド」は、日本限定100本のみの販売。1月15日（木）よりブライトリング オンライン ブティックの特設ページ(https://www.breitling.com/jp-ja/campaigns/navitimer-gmt-41-samurai/)にて、翌16日（金）からは全国のブライトリング ブティックおよび正規販売店にて先行予約を受付けます。

三浦大輔、新作モデルを身につけ登場

日頃から愛用するブライトリングとの出会いは、グアムでの家族旅行で

トークセッションのゲストには、本モデルの魅力を引き出すゲストとして、横浜DeNAベイスターズ前監督の三浦大輔さんが登壇。長年ブライトリングを愛用している三浦さん。この日はクールなスーツスタイル、トレードマークのリーゼントヘアに、新作モデル「ナビタイマー オートマチック GMT 41 侍ジャパン リミテッド」を合わせて登場しました。

ブライトリングを購入したきっかけは、約25年前、シーズンオフにグアムで過ごした家族旅行。誕生日プレゼントに「好きなものを買っていいよ」と妻から言われた三浦さんは、偶然、ブライトリングを発見。「当時つけているプロ野球選手は見かけなかったので『これは俺が！』と。それがきっかけでしたね」。

ブライトリングの魅力は、「各界のプロフェッショナルの方々に選ばれ、現状に満足することなく進化し続けるところ」と言います。「挑戦し続ける姿勢は、やっぱりひかれますよね」と三浦さんは熱く語りました。また、腕に光る新作「ナビタイマー オートマチック GMT 41 侍ジャパン リミテッド」の印象を聞かれると「シーンを選ばない時計という印象です。カジュアルでも、カチッとした場面でも、自然になじむ。決して浮かず、それでいてトータルの服装のなかで存在感を出せる1本だと思います」と答えました。

侍ジャパンにエール「日の丸を背負うのは重圧。みんなで応援を」

今年は「ゆっくりして、心のメンテナンスを」

新作モデルのキーワードである「侍ジャパン」。今の侍ジャパンへどんなエールを送るかと尋ねられると、「日の丸を背負って戦うのは、僕も経験がありますが、ものすごい責任と重圧があります。だからみんなで応援していきましょうよ」と回答しました。

「ちなみに、侍ジャパンの監督をやってみたいという願望は？」という質問も飛び出しましたが、三浦さんは「全くないですよ」と即答。「ベイスターズの監督は5年やらせてもらいましたが、今はその解放感で（いっぱい）。いま全く頭にない」と続けました。

監督時代、三浦さんにとって時計とはどんな存在だったのでしょうか。「ミーティングもキャンプも、すべてタイムスケジュールを組まれて動きます。ですから、時計は非常に大事。やはり常に身につけ、（時間感覚を大事に）練習に出ていましたね」と三浦さん。「選手もトレーナーも監督もコーチも、みんな1日24時間しかない。『時は金なり』といいますが、本当に時間は大事で、それを有効に使うためには時計は重要なアイテムであり相棒のような存在です」と話しました。

新作については、「侍ジャパンは日の丸を背負って戦う。藍色や赤いGMT針がデザインされたこの時計にも、日本への敬意と誇りがしっかりと込められていると思います」と両者に共通する価値観について語りました。

2026年は、「いまはゆっくりしたい」とのこと。「5年間、監督をしてきたなか、できなかったことをしてみたい。家族の旅行もそうですし。プレッシャーから解放されたので、一度、心もメンテナンスもしたい」と続けました。

今後の展望は、「プロとはまた違った角度で野球を勉強していきたい」とも言います。「野球を始めた原点は、子どものころ、友達と公園で日が暮れるまで遊んだこと。そこに立ち返って新たな角度で楽しみたい。そんな2026年にしたいですね」。

登壇者プロフィール

三浦 大輔（みうら だいすけ）

1973年12月25日生まれ。1991年、大洋ホエールズ（現横浜DeNAベイスターズ）に入団。2004年、アテネ五輪において日本代表として銅メダルを獲得。2016年、現役を引退。2017年1月に横浜DeNAベイスターズスペシャルアドバイザーに、2021年に監督に就任。2024年、監督として26年ぶり3度目の「日本一」に導く、球団生え抜きの監督としては初記録。

ナビタイマー オートマチック GMT 41 侍ジャパン リミテッド

70年以上にわたり、ブライトリングの象徴として名高いナビタイマー。1952年にパイロットのための計器として生まれ、その後、このモデルを手にしたすべての人にとって、人生を共に歩む大切な存在になりました。

この野球日本代表 侍ジャパンのための特別なモデルの文字盤には、日本代表の伝統カラーである藍色を採用。情熱と誇りを象徴する日の丸の赤を反映したGMT針が鮮やかに際立ち、世界を舞台に挑み続ける侍たちの力強いスピリットを表現しています。裏蓋には「SAMURAI JAPAN」のエンブレムと、限定本数を示す“ONE OF 100”の刻印を施しました。さらに、野球グローブを思わせる温かみのあるブラウンレザー調の特製ボックスにも、侍ジャパンのロゴをプリント。時計とともに、日本代表への敬意と誇りを感じていただけます。

税込価格：96万8000円（ブレスレット）、92万4000円（アリゲーターレザーストラップ）※2026年1月時点

ブライトリング

1884年に設立されたブライトリングは、スイスを代表する時計メーカー。近代のクロノグラフを発明し、ナビゲーションツールウォッチのパイオニアとなった革新的な企業です。現在もカジュアルで包括的かつサステナブルな高級ブランドとして、世界で150以上のインダストリアル・ロフトにインスパイアされた店舗を展開しながら、新境地を開拓しています。ブライトリングのコレクションは空、陸、海へのあこがれを追求し、ブランドの確立されたモダンレトロスタイルを貫いています。すべてのムーブメントが COSC認定クロノメーターであることは、その卓越した品質を証明しており、ブライトリングはマニュファクチュールキャリバーを製造する数少ない独立系時計メーカーの1つです。伝統的な時計製造と最新のイノベーションが共存しているブライトリングは、長い歴史を誇りながらも同時に時代の先端を行く企業です。