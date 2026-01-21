ヒューマンホールディングス株式会社

報道各位

ビジネス・プロフェッショナル×バイリンガルのための転職・求人情報サイト「Daijob.com」を展開するヒューマングローバルタレント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：横川 友樹、以下「当社」）は、深刻化する飲食料品などの製造業界の人手不足解消に向け、2026年1月28日（水）に「『採用ミスマッチ』をゼロへ。現地教育と定着支援で実現する、インドネシア人材『早期戦力化』の仕組み」と題した無料オンラインセミナーを開催いたします。

詳細・お申込み :https://biz.daijob.com/webinar/indonesia-hr-202601

【本件のポイント】

【本件の概要】

- 無料オンラインセミナー「『採用ミスマッチ』をゼロへ。現地教育と定着支援で実現する、インドネシア人材『早期戦力化』の仕組み」を2026年1月28日（水）14:00～15:00に開催- 現地で行われている特定技能外国人募集の実態、教育、採用までのプロセスを初公開しブラックボックスを可視化- 語学支援ツールと定期面談を組み合わせた、 AI×人間による「離職させない」伴走支援を行う定着支援モデルを紹介- 日本での就業を目指し、現地の研修センターで学ぶインドネシア人学生のリアルな声を動画で紹介

日本の食のインフラを支える飲食料品製造・外食産業において、人手不足はもはや一企業の課題ではなく、サプライチェーンの維持を脅かす社会問題となっています。その解決策として「特定技能」制度の活用が急拡大していますが、現場では深刻なミスマッチが発生しています。

その背景には、「日本語能力試験（JLPT）N4レベル」や各分野の「技能試験（学科・実技）」の合格のみをゴールとした従来の教育と、実際の日本の現場で特定技能人材に求められる「実践的な報連相・マナー・衛生管理」といった実務能力との間に、大きな乖離があるという事実があります。

このミスマッチは、企業にとっては採用・教育コストの損失を招き、外国人材にとっては日本でのキャリア継続を困難にするという、双方にとっての不幸を生み出しています。

当社では、この「採用のミスマッチ」という課題を解決すべく、ヒューマングループのインドネシア法人で日本語教育機関、ならびに送り出し機関を運営する、PT. Human Mandiri Indonesiaと連携し、現地での実践的な日本語教育・技能教育から、国内企業への紹介・定着支援までを一貫して提供する「特定技能トータルサポートプログラム」を展開しています。

本プログラムは、外部ブローカーを介在させず、主にインドネシアのSMK（職業高校）出身者や技能実習経験者に対して独自に構築した即戦力育成スキームを提供し、募集・教育・紹介・入国後の支援までをグループ内で完結させるワンストップ体制により、企業の現場ニーズに合致した質の高い人材の安定供給に取り組んでいます。

■特定技能トータルサポートプログラム：https://biz.daijob.com/services/ssw

本セミナーでは、PT. Human Mandiri Indonesiaにおける累計112名（90社以上）の特定技能外国人の送り出し実績に基づき、現場の教育工数を50%削減した「実践教育のカリキュラム」や、AIツールと専門スタッフを組み合わせた「最新の定着支援体制」の全貌を公開いたします。

外国人就労に関する新制度の移行期でもある2026年、インドネシア特定技能人材をいかにして「長く、戦力として活躍する人材」として確保し、活用すべきか。その具体的な指針を提示することで、日本の食産業の持続可能性と、真の多文化共生社会の実現に寄与してまいります。

※出展：出入国在留管理庁（法務省）『特定技能制度の現状について』（2023年公表資料など）

https://www.moj.go.jp/isa/content/001397709.pdf

【オンラインセミナー開催概要】

『採用ミスマッチ』をゼロへ。現地教育と定着支援で実現する、インドネシア人材『早期戦力化』の仕組み

開催日時：2026年1月28日（水） 14:00～15:00

形式：Zoomウェビナー（お申込み後にURLを送付）

申し込み期限：2026年1月27日（火）

参加費：無料

登壇者：松林 寛人（ヒューマングローバルタレント株式会社 国際人材営業部 部長）

木村 健（PT. Human Mandiri Indonesia カンパニープレジデント）

特典：セミナー終了後、アンケート回答で「ウェビナー登壇資料」をプレゼント

注意事項：同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

詳細・お申込みURL：https://biz.daijob.com/webinar/indonesia-hr-202601

ヒューマングローバルタレント株式会社について

ビジネス・プロフェッショナル×バイリンガルのための転職・求人情報サイトDaijob.comは、1998年のオープンより日本を中心に、累計登録者数87万人、求人掲載数常時11,000件以上と、世界27カ国、のべ9,400社以上の外資・日系グローバル企業から高い評価を得てきました。他にも海外転職専門の「Working Abroad」の運営や、ダイレクトリクルーティング、多言語で対応可能なRPO（採用代行）、特定技能外国人人材紹介、登録支援機関など、企業と求職者との効率的なオンラインマッチングの場を提供しています。

特定技能人材紹介 有料職業紹介許可番号 13-ユ-306077

登録支援機関 25登-011725

PT. Human Mandiri Indonesiaについて

2016年に設立されたインドネシア・ジャカルタを拠点とする日本語教育機関で、ヒューマングループの海外拠点の一つです。インドネシアで正式な認可を受けた日本語研修機関であり、ヒューマンアカデミー日本語学校のノウハウを活かした日本語教育を中心に、技能実習生3,700人以上の送り出し実績と経験を活かした文化・マナー指導、キャリア相談、特定技能ビザ取得支援などを提供し、インドネシア人材の日本就労をサポートしています。2023年11月からは、PT. Human Mandiri Indonesiaグループである海外人材派遣会社 PT. Gunamandiri Paripurnaと一体となり、特定技能希望者への教育から就労までの一貫した支援体制を構築し、ヒューマングローバルタレント株式会社を通して日本で活躍できる人材を育成しています。

「価値ある人材の育成と人材の提供を通じてインドネシアと日本社会に貢献」をビジョンに掲げ、両国の架け橋となる人材育成をめざしています。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：

https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマングローバルタレント株式会社

●代表者：代表取締役 横川 友樹

●所在地：東京都新宿区西新宿7丁目5番25号 西新宿プライムスクエア2F

●事業内容：バイリンガルに特化した就職・転職の求人広告事業、イベント事業

●資本金：1,000万円 ●URL：https://corp.daijob.com/ ●運営サイト：https://www.daijob.com