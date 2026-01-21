株式会社埼玉りそな銀行主催の車いすバスケ体験会に参加

ケイアイスター不動産株式会社参加者の皆様

ケイアイスター不動産株式会社（本社／埼玉県本庄市、代表取締役社長／塙 圭二、以下「当社」）は、2026年1月6日（火）に株式会社埼玉りそな銀行（本社／埼玉県さいたま市、社長／福岡 聡、以下「埼玉りそな銀行」）が主催し、埼玉県戸田市のボートレース戸田で開催された車いすバスケ体験会（以下「本体験会」）に参加しました。

当日の様子

当日は、当社からケイアイチャレンジドアスリートチームに所属する大嶋 義昭（おおしま よしあき）選手、森 紀之（もり のりゆき）選手が参加しました。

冒頭に競技用車いすと通常の車いすの違いについてのクイズを行い、当社選手による車いすバスケの実演後、車いすリレー対決やミニゲームなどを通じて子どもたちに車いすバスケを体験していただきました。

本体験会は障がいへの理解を深め、車いすバスケを通じて障がい者と健常者の垣根を超えた共生社会の実現に貢献することを目的に開催されました。

当日の様子

■ 実施概要

主 催：埼玉りそな銀行

後 援：戸田ボートレース企業団 他

協 力：ケイアイスター不動産

日 時：2026年1月6日（火）

会 場：ボートレース戸田（埼玉県戸田市戸田公園8-22）

■ ケイアイチャレンジドアスリートチームとは

「日本一挑戦するアスリートチーム」を理念として、障がいを乗り越えるだけでなく、さらなる高みを目指してチャレンジを続けるパラアスリート集団として、2019年4月に「ケイアイチャレンジドアスリートチーム」を発足しました。

現在は、8名が所属しており「デフフットサル」、「デフサッカー」、「ろう者柔道」、「車いすバスケットボール」、「車いすバドミントン」の各競技で活躍しています。

トップアスリートとして高いレベルのトレーニングと競技を続けながら、社内研修の講師や商品開発に携わるほか、イベントや体験会を通してパラスポーツ認知向上のための啓もう活動を積極的に行っています。これまで、埼玉県本庄市を中心に県内外の企業や自治体、教育機関などと連携した体験会やパラスポーツの冠大会を開催し、延べ5,000名以上の方々にパラスポーツを体験していただきました。

公式サイト：https://www.athlete.ki-group.co.jp/

■ ケイアイスター不動産株式会社とは

「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を経営理念に、「すべての人に持ち家を」をビジョンに掲げ、『高品質、だけど低価格なデザイン住宅』を供給しています。

仕入から販売までを一気通貫で行う、「KEIAIプラットフォーム」と「コンパクト戸建住宅」という独自のビジネスモデルによって、分譲住宅市場シェアの拡大を図ります。

事業エリアは、首都圏を中心に全国各地で戸建分譲事業を展開販売(※)しています。2025年3月期の売上高は3,425億円（※グループ連結数。年間9,125棟(土地含む)を販売）。

【会社概要】

社 名 ケイアイスター不動産株式会社（コード番号：3465 東証プライム市場）

代 表 代表取締役社長 塙 圭二

所在地 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田762-1

資本金 4,818百万円（2025.3.31現在）

設 立 1990年11月

従業員数 2,664名（連結 / 2025.3.31現在）

U R L https://ki-group.co.jp/

事業内容 分譲住宅事業、中古住宅再生事業、注文住宅事業、ストック事業、アパート事業、

収益事業、分譲マンション事業、海外事業 ほか

