東京駅を中心に周辺エリアで日本最大級のストリートピアノの祭典『第２回 東京ストリートピアノフェスティバル』が開催決定

KATO MUSIC & CREATIVE ENTERTAINMENT 株式会社

音楽の力で街と人とを繋ぎ、一体感をもって街の発展を遂げていくことを目的に、東京駅を中心に中央区と千代田区に位置する計9施設が連携し、2月10日(火)～3月29日(日)の期間限定で各会場にこだわりのストリートピアノを設置し、日本最大級のストリートピアノの祭典「第2回 東京ストリートピアノフェスティバル」を開催します。 さらに、Instagramキャンペーンも実施し、抽選で各施設の賞品をプレゼントします。皆様ご来場を楽しみにしております。

＜開催概要＞

イベント名称：第2回 東京ストリートピアノフェスティバル

開催期間：2026年2月10日(火)～3月29日(日)

※開催日時は期間中、施設により異なります。詳しくは、各施設の公式情報をご確認くださ い。

主催：東京ストリートピアノフェスティバル実行委員会

参加施設：ＫＩＴＴＥ丸の内 / グランスタ八重洲 / 東京国際フォーラム / 東京シティエアタ ーミナル / 東京ミッドタウン八重洲 / 日比谷OKUROJI / ベヒシュタイン・セントラム 東京 / 丸の内トラストタワー / ヤエチカ

※50音順

協力：遠州楽器制作株式会社 / 株式会社河合楽器製作所 / 株式会社ベヒシュタイン・ジャパン / ローランド株式会社 他

後援：中央区 / 千代田区

＜特設サイト＞

https://www.tokyostreetpiano.com/

＜参加施設詳細＞

・ＫＩＴＴＥ丸の内 https://marunouchi.jp-kitte.jp/

開催期間：2/13(金)～2/19(木)11:00～18:00

設置会場：1Fアトリウム

・グランスタ八重洲 https://tokyostationcity-ekimachilive.com/

開催期間：2/15(日)～2/22(日)12:00～20:00

※初日・最終日の開催時間は異なります。詳しくは、施設の公式情報をご確認ください。

設置会場：JR東京駅 八重洲地下中央口 改札外 グランスタ八重洲 B1 GODIVA cafe Tokyo前

・東京国際フォーラム https://www.t-i-forum.co.jp/

開催期間：3/17(火)～3/27(金)11:00～17:00

設置会場：1F地上広場

・東京シティエアターミナル https://www.tcat-hakozaki.co.jp/

開催期間：2/10(火)～3/29(日)10:00～19:00

設置会場：本館1Fロビー

・東京ミッドタウン八重洲 https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/

開催期間：2/13(金)～2/23(月・祝)11:00～18:00

設置会場：1Fアトリウム

・日比谷OKUROJI https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/

開催期間：2/20(金)～3/8(日)11:00～23:00

設置会場：G13区画

・ベヒシュタイン・セントラム 東京 https://www.bechstein.co.jp/dealer/hibiya_centrum_tokyo

開催期間：2/20(金)～2/22(日) ※時間は日毎に設定

設置会場：「ベヒシュタイン・セントラム 東京」ホール及びショールーム

・丸の内トラストタワー https://www.moritrust.co.jp/business/office/marunouchi_trusttower-north/

開催期間：2/18(水)・3/18(水)13:00～16:00

設置会場：N館1Fエントランス

・ヤエチカ https://www.yaechika.com/

開催期間：2/10(火)～2/23(月・祝)10:00～20:00

設置会場：B1Fヤエチカテラス

＜設置ピアノ（イメージ）＞

＜会社概要＞

◼ ︎ KATO MUSIC & CREATIVE ENTERTAINMENT 株式会社について

KATO MUSIC & CREATIVE ENTERTAINMENT 株式会社（略称KME）は、音楽やアートを中心としたエンターテイメント領域に強みを持ち、企画立案・プロデュース・プロジェクトマネジメント・デジタルコミュニケーション・インフルエンサーマーケティング・キャスティング・デザイン・演出・映像制作・広報PRなどのソリューションを提供する各種サービスブランドを駆使して総合的なコミュニケーションプランを立案・実行するクリエイティブカンパニーです。

社名：KATO MUSIC & CREATIVE ENTERTAINMENT 株式会社

設立：2018年12月7日

所在地：東京都港区海岸1-2-3汐留芝離宮ビルディング21F

代表者：加藤 夏裕

資本金：5,000,000円

URL：https://kato-entertainment.com