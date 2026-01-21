JAXAベンチャー天地人、ASEAN3カ国で開催される国際学術会議「HIC 2026」に登壇・出展
JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人（東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人）は、2026年1月から2月にかけてASEAN3カ国（ベトナム、タイ、インドネシア）で開催される国際学術会議「Hyper Interdisciplinary Conference（HIC）2026」に登壇し、水資源管理や環境保護に関するパネルセッションへの参加や、衛星データを活用し持続可能な水道事業の実現を支援する水道DXソリューション「宇宙水道局（英名：KnoWaterleak）」の出展を行います。
「Hyper Interdisciplinary Conference（HIC）」について
「Hyper Interdisciplinary Conference（HIC）」は、環境、農業、健康、水資源などの分野における課題解決に向けて、研究者、企業、政府機関、スタートアップなど多様なステークホルダーが集い、学際的対話とパートナーシップを促進する国際学術会議です。アジア各国で開催され、各地域の課題に応じたテーマでセッションが展開されます。
本参加は、経済産業省の令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金に採択されたインド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムでの「宇宙水道局（英名：KnoWaterleak）」導入可能性調査事業の一環です。ASEAN地域では、急速な都市化と人口増加により水道インフラへの負荷が増大しており、漏水による水資源の損失が深刻な課題となっています。天地人は日本国内で培った実績と技術を国際展開し、グローバルサウス地域における持続可能な水資源管理の実現に貢献してまいります。
各国イベント概要
HIC Vietnam 2026
テーマ: Sustainable Collaboration: Connecting Minds for a Greener Future
日時: 2026年1月24日（土）09:00～17:00（現地時間）
会場: Hoa Sen University, Main Campus, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
主催: Leave a Nest Malaysia
参加費: 無料
公式サイト: https://hic.lne.st/schedule/vn2026-2/
HIC Thailand 2026
テーマ: Re-imagining Connections: From Education to Ecosystem
日時: 2026年1月31日（土）09:00～17:00（現地時間）
会場: Puey Ungphakorn Centenary Hall, Thammasat University (Rungsit Campus), Thailand
主催: Leave a Nest Singapore
参加費: 無料
公式サイト: https://hic.lne.st/schedule/th2026/
HIC Indonesia 2026
テーマ: Converging Knowledge, Creating Sustainable Futures
日時: 2026年2月7日（土）09:30～17:30（現地時間）
会場: Gedung Damar, Telkom University, Bandung, Indonesia
主催: Leave a Nest Malaysia
参加費: 無料
公式サイト: https://hic.lne.st/schedule/idn2026-2/
登壇セッション・出展内容について登壇者・参加メンバー
登壇者: 堀井亮太郎（株式会社天地人 グローバル事業開発）
参加メンバー: 堀井亮太郎、小林孝嗣（グローバル事業開発）
ブース出展
全3カ国において、衛星データを活用し持続可能な水道事業の実現を支援する水道DXソリューション「宇宙水道局（英名：KnoWaterleak）」を出展し、各国における水道インフラ課題の解決や水資源管理、環境保護への取り組みを紹介します。
各国パネルセッション詳細
【ベトナム】Panel Session 1: Catalyzing a Greener Future Through Smart Water Management
日時: 2026年1月24日（土）10:00～ | 会場: Main Hall
モデレーター: Ms. Farha Husna Ramli（Leave a Nest Malaysia）
製造業が環境と公衆衛生の課題にどのように対応できるかを探求するパネルディスカッション。産業界、政府、研究機関の声を集め、クリーンな生産、持続可能なイノベーション、セクター横断的な協働の機会を議論します。
【タイ】Panel Session 2: Satellites, Data, and the Future of Sustainable Agriculture
日時: 2026年1月31日（土）14:00～ | 会場: Main Hall
衛星インテリジェンスとデジタルツールが農業のレジリエンスを強化し、気候適応を支援する方法を検証。宇宙技術、学術界、農業セクターのリーダーが集まり、衛星データとデータ駆動型の洞察が土地利用、持続可能性、食料システムをどのように変革しているかを探求します。
【インドネシア】Panel Discussion 2: Data to Decision - Protecting Environment
日時: 2026年2月7日（土）14:00～ | 会場: Main Hall
データ活用による環境保護の意思決定について議論。衛星データやAI技術を活用した環境モニタリングと、それに基づく持続可能な開発への貢献について探求します。
