全国の名産が一堂に。“おにぎりに合う〞が、ここに集まる。買う。知る。味わう。“おにぎりの今”を体験する一日。『おにぎりサミット名産品マルシェ』「おにぎりサミット(R)2026」と同時開催

一般社団法人おにぎり協会（本社：神奈川県鎌倉市、代表：中村祐介）は、1月27日は東京ミッドタウン八重洲で

「おにぎりサミット(R)2026」が開催いたします。それにあわせて、日本全国から、選りすぐりの8自治体が集結。

米・肉・魚・野菜・お茶・梅・海苔――“おにぎりに合う〞を軸にした、名産品マルシェも開催することをお知らせいたします。

■おにぎりサミット名産品マルシェ開催決定！

開催日時：2026年1月27日（火） 11:00～18:00

開催場所：HANASAKA SQUARE （東京都中央区八重洲二丁目1番1号 YANMAR TOKYO 地下1階）

開催目的：本イベントは「おにぎりサミット」と連動して開催され、日本の伝統的な食文化である「おにぎり」をテーマに据えています。地域の名産物の販売や体験を通じて、食の安全や農業振興、地域活性化、観光促進に寄与することを目的としています。

参加自治体：

・新潟県南魚沼市（米）

・山形県米沢市（牛肉）

・福島県伊達市（鶏肉）

・埼玉県深谷市（ねぎ）

・新潟県村上市（鮭）

・静岡県富士市（お茶）

・和歌山県みなべ町（梅）

・福岡県柳川市（海苔）

・新潟県関川村（ゲスト参加）

※イベント当日は、映像および写真撮影のカメラが入り、お客様が映り込む場合がございます。あらかじめご了承ください。

スペシャルイベント１.名店のおにぎりが会場に！

「おにぎり 浅草宿六」×スーパーマルト（福島県いわき市）

おにぎりサミット 名産品マルシェ特別企画として、「おにぎり 浅草宿六」×福島県いわき市のスーパーマルトのコラボ出店が実現しました！

福島県浜通り「いわき」から“日本一のおにぎりの美味しさ”を発信したいというスーパーマルトの思いに、おにぎり 浅草宿六の店主・三浦洋介さんが共感し、以前よりおにぎりを握る技術を伝えてきました。これまでのご縁をきっかけに、おにぎりサミット 名産品マルシェではコラボレーションが実施されます。

当日はおにぎり 浅草宿六定番の「鮭」「あみ」「梅」に加え、2021年「お弁当・お惣菜大賞」最優秀賞のスーパーマルトの自信作「しまほっけ」を含むおにぎり4種を販売。そのほか、スーパーマルトからは「からあげグランプリ」3年連続金賞の唐揚げと、大人気の「ケンちゃんの玉子焼き」を組み合わせた「唐揚げ＆卵焼きセット」も登場します。さらにご購入者には「綾鷹」（日本コカ・コーラ社）が1本プレゼントされます！

※混雑状況により整理券を配布いたします。整理券配布中は整理券をお持ちのお客様のみご購入が可能となります。なくなり次第終了となります。

おにぎり浅草宿六 三浦洋介氏

「おにぎり ぼんご」×新潟県関川村（ゲスト参加自治体）

新潟県関川村と「おにぎり ぼんご」がおにぎりサミット 名産品マルシェで特別企画を実施！

会場でお買い物をされたお客様を対象に、先着で「おにぎり ぼんご」のおにぎりと引き換えられる引換券をプレゼントします（配布予定：200枚／なくなり次第終了）。

「おにぎり ぼんご」は、たっぷりの具材をふんわりと包み込む、食べ応えのあるおにぎりが特徴です。今回は、関川村・蛇喰地区の高橋農場のみで生産される希少なブランド豚「蛇喰豚」を使用した限定おにぎり「蛇喰豚としいたけの芽のメープルシロップ醤油」が登場します。

本メニューは、料理家でフリーアナウンサーの佐藤智香子さんがレシピ開発に参画。佐藤さんは「おにぎり ぼんご」店主・右近由美子さんと同じ新潟県出身でおにぎりを通じてかねてより親交があることから実現しました。

おにぎり ぼんご 右近由美子氏

スペシャルイベント２.来場者限定サンプルプレゼント

おにぎりサミット会員企業による商品サンプル配布を実施します。おにぎりをさらに際立たせる食材を、マルシェ当日だけではなく、お家でもぜひ体験してください！

サンプル参加アイテム：

「おにぎりリッチ」（キッコーマン食品）、「携帯おにぎり」（尾西食品）、「ごま油」（竹本油脂）

※数には限りがあり、なくなり次第終了となります。

■おにぎりサミット(R)とは

おにぎりサミット(R)は、一般社団法人おにぎり協会が2024年に創設した、自治体・企業・一次生産者・教育機関など多様なパートナーが一堂に会する食文化・地域連携イベントです。初回は2024年2月2日に開催され、参加自治体の首長らが集い、“おにぎり”という日本の食文化を次世代につなぐための共同宣言を行いました。

会場では、各地域の特産品を活用したおにぎりや関連商品の紹介だけでなく、漬物・お茶・水・酒・風呂敷・おしぼりなど、おにぎりを支える多彩な文化資源も共有されます。競争ではなく連携を重視し、地域の魅力を相互に高め合いながら、「おにぎりを通じたまちづくり」に向けた議論を深める場として進化してきました。

【おにぎりサミット(R)Webサイト】https://summit.onigiri.or.jp/

■おにぎりサミット(R)が目指すこと

一般社団法人おにぎり協会は、日本が世界に誇る料理であるおにぎりの国内外での普及を目的に、2014年に設立されました。おにぎりに対する関心は海外を含めて広がり、各地で新たなおにぎり文化やスタイルが生まれつつあります。2024年からは、「おにぎりを通じて地域をつなぎ、新しい価値を生み出す」取り組みをさらに加速させています。おにぎりは具材や背景となる文化の幅が広く、そこから議論は一次生産、農業や漁業の持続性、フードツーリズム、防災・復興といった幅広いテーマへと発展します。おにぎりサミット(R)は、こうした多様な課題や可能性を共有し、自治体・企業・一次生産者・生活者が垣根を越えて連携し、新たな価値やイノベーションを生み出すためのプラットフォームです。おにぎりをきっかけに、日本の地域を元気にし、食文化の未来をより良いものへとつなげていくことを目指しています。

一般社団法人おにぎり協会代表理事 中村祐介

■おにぎり協会について

おにぎり協会は、おにぎりを日本が誇る「ファストフード」「スローフード」「ソウルフード」と位置づけ、その文化的背景を含めて国内外に発信することを目的に活動しています。おにぎりを単なる食品ではなく、地域の歴史や一次生産、暮らしの知恵が凝縮された日本固有の食文化として捉え、その魅力と奥深さを多くの方々に伝えることを目指しています。

さらに、その価値を次世代につなぐため、関連する事業やプロジェクトにも積極的に参画し、持続的な発展に向けた取り組みを広げています。おにぎりを通じて地域と地域、人と人をつなぎ、新しい価値や体験を生み出しながら、日本の食文化の理解促進とその未来づくりに努めています。

https://www.onigiri.or.jp/

Rice Style Media おにぎりジャパン

https://www.onigiri-japan.com/

