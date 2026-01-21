【東京都町田市】衆議院議員選挙（令和8年2月8日執行）及び町田市議会議員選挙・町田市長選挙（令和8年2月15日執行）の投票所入場整理券を送付します

町田市役所

衆議院議員選挙（令和8年2月8日執行）について、衆議院議員選挙の投票所入場整理券を、1月28日から順次きいろの封筒で送付します。

なお、当初は当該の封筒にて、町田市議会議員選挙・町田市長選挙の投票所入場整理券を送付する予定でしたが、衆議院議員選挙を実施することになったため、転用することになりました。

衆院選封筒（見本）

また、令和8年2月15日執行 町田市議会議員選挙・町田市長選挙の投票所入場整理券は、2月4日以降に白い封筒で送付します。

町田市議会議員・町田市長選封筒（見本）

※広報まちだ1月15日号では、町田市議会議員選挙・町田市長選挙の投票所入場整理券をきいろの封筒で送付する旨、案内していました。

町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」

■町田市HP

https://www.city.machida.tokyo.jp/

■まちだ広報公式（X）

https://twitter.com/machida_cp

■まちだ子育てサイト

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html

■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp

Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/

シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/