外資就活ドットコム、AI新機能の統合管理ツール「就活コパイロット」を提供開始

株式会社ハウテレビジョン

「世界で挑戦できる人材を育み、未来を創る」を掲げ、ユーザーファーストを追求したキャリアプラットフォーム「外資就活ドットコム」を運営する株式会社ハウテレビジョン（本社：東京都港区、代表取締役：音成洋介）は、AI新機能の統合管理ツール「就活コパイロット」を提供開始いたしました。

近年の就職活動では学生のタイムパフォーマンス（タイパ）意識が高まっており、就職活動の早期化・長期化による学業との両立、情報過多への対策として効率性が重要視されています。また、就職ナビサイトは多数あり、多くの学生は複数のサイトを利用しています。外資就活総合研究所の調査では、本選考への平均エントリー数は11.8社（※1）、インターンシップへの参加社数は平均6.6社（※2）で、それらのToDo・スケジュール管理はこれまで、スプレッドシートや手帳、カレンダーアプリを使う学生が多く、手入力による煩雑さを伴う大きな労力が費やされてきました。また、エントリー漏れや締切に間に合わず機会損失となっているケースも多いのが現状です。このような背景のもと、就職活動の効率化を実現するAIを活用した新機能、就活コパイロットを提供開始しました。

■「就活コパイロット」サービスページ

https://gaishishukatsu.com/mypage/entry_managements/progress

※ご利用には外資就活ドットコムへのログインが必要です

■「就活コパイロット」でできること

・選考ステップ、スケジュールの自動生成（Googleカレンダーにも対応）

・選考に関するToDoの自動生成

・複数社の選考スケジュール一括管理

・進捗管理とリマインド

就活コパイロットは外資就活ドットコム内で利用でき、選考管理・ToDo管理・スケジュール管理の3機能があります。外資就活ドットコムに掲載されている企業の選考やインターンシップを選択することで、選考に関するToDoやスケジュールをAI選考対策機能と連携して自動生成し、円滑な就職活動をサポートします。また、外資就活ドットコム以外の就職ナビサイトについても、選考情報のメール文章やキャプチャ画像を読み込ませることで、選考スケジュールを自動生成し統合管理することが可能となります。

外資就活ドットコムでは2024年7月より就職活動における選考対策をAI活用で効率化する「AI選考対策」を提供開始し、アクティブユーザー数は累計50,000人を突破いたしました。AI選考対策機能はインターンと本選考があり、対象の企業名を入力し、部門・職種を選択すると外資就活ドットコムに蓄積されている選考体験記を数秒でAIが分析し、選考・面接の内容や先輩のアドバイスを要約し提供する機能です。対象企業数はインターンシップが292社、本選考が358社で、主に25～27卒の学生による体験記、約5,600件が対象（※3）です。また、外資就活ドットコムの体験記は最終面接を通過した学生、インターンシップに参加した学生のみで、各投稿は1,000文字以上の情報量となっており、それらをもとにした質の高い対策が可能となる点が特徴です。

■「AI選考対策」サービスページ

https://gaishishukatsu.com/report_analytics/search

■サービス動画

https://youtu.be/0fujdIF87pw

就活コパイロットはAI選考対策機能と連携することで、タイパツールにとどまらず、選考突破に向けた準備をより効果的に進めることができます。本機能では、複数の選考体験記の選考内容や選考ステップをAIが分析し、各社が求める人物像を前提とした志望動機作成の提案や、過去の出題傾向を基にしたコンサルティング企業特有のケース面接対策、各社の特色を踏まえた面接対策の提案を実現します。就活コパイロットが目指すのは、正解を提示するのではなく、考え方のベースの提示や、煩雑な管理機能を担うAI新機能として学生が円滑な就職活動を進められる伴走者です。

外資就活ドットコムは情報の提供から、選考プロセスの統合管理・最適化へと支援の領域を拡大いたします。AI活用により就職活動の課題を解消し、すべての学生がポテンシャルを最大限に発揮して、納得感のあるキャリアを踏み出せるよう、引き続きサービス改善に尽力してまいります。

※1：外資就活総合研究所調べ、2026年卒を対象とした2026年1月時点データ

※2：外資就活総合研究所、2027年卒を対象とした2025年10月時点データ

※3：外資就活ドットコム調べ、2026年1月時点のデータ

■「外資就活ドットコム」について

「世界で挑戦できる人材を育み、未来を創る」を掲げ、ユーザーファーストを追求した大学生向けキャリアプラットフォーム。次世代リーダーを目指す上で必要な羅針盤と方法論を提示すべく、キャリアを深掘りしたコラム記事、厳選した本選考情報ならびにインターンシップの情報、学生同士のコミュニケーション機能、社会で活躍するプロフェッショナルから直接回答が得られるOB/OG相談室など、豊富なコンテンツを取り揃えています。

サービスページ：https://gaishishukatsu.com/

企業様向けページ：https://biz.gaishishukatsu.com/