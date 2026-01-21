テーマはペコちゃんたちのチョコレート研究所！「Peko Poko Chocolate Labo」あべのハルカス近鉄本店にて2026年1月28日（水）～2月17日（火）開催

■不二家がお届けする、バレンタインイベント「Peko Poko Chocolate Labo」

株式会社不二家

昨年ご好評をいただいた不二家のバレンタインイベントを今年も大阪・あべのハルカス近鉄本店にて開催いたします。

今年は「Peko Poko Chocolate Labo」と題して、ペコちゃん・ポコちゃんのチョコレート研究所をイメージした会場で、チョコレート商品の展示や参加型企画、バレンタイン限定のグッズ販売など、不二家のチョコレートを見て、学んで、楽しめるイベントになっています。

さらに、「ペコちゃん×サンリオキャラクターズコラボPOPUP ブース」も登場！ 株式会社サンリオのキャラクターとコラボした、描き下ろし新デザインのペコちゃん×サンリオキャラクターズグッズ販売のほか、「Peko Poko Chocolate Labo」限定のパネル展示やフォトスポットもご用意しました。また、POPUP ブースでは、ハローキティとペコちゃんによるグリーティングも実施いたします！

そのほか、ペコちゃんグッズも多数ご用意して皆様のご来場をお待ちしております。

「Peko Poko Chocolate Labo」会場イメージ

Peko Poko Chocolate Labo

会期：2026年1月28日（水）～2月17日（火）

開催時間：10:00～20:00 ※2月5日（木）は19:00終了（あべのハルカス近鉄本店に準ずる）

会場：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 2階 イベントスペース（ウエルカムガレリア横）

● バレンタインイベント関連商品の販売

● 「ペコちゃん×サンリオキャラクターズコラボPOPUP ブース」

● 「Peko Poko Chocolate Laboコーナー」

● 「不二家のお菓子詰め放題コーナー」

● ノベルティプレゼント

ほか

※諸般の事情により、予告なく営業時間、イベントを変更、中止させていただく場合がございます。最新情報はあべのハルカス近鉄本店公式ウェブサイトよりご確認ください。

■ニューレトロなデザインがかわいい本催事先行発売のグッズが登場！

◆本催事先行発売「ペコちゃんレトロモダンミニタオル」

「ペコちゃんレトロモダンミニタオル」＜全5種ランダム＞

ペコちゃんとポコちゃんのニューレトロなデザインがかわいいミニタオルです。日常使いしやすいミニタオルは、ご自分用にはもちろんプレゼントにも。全5種ランダムです。

「ペコちゃんレトロモダンミニタオル」＜全5種ランダム＞

税込660円

※お一人様5点まで

◆レトロイラストのチョコレート商品も登場

画像左上から時計回りに

「ペコポコチョコ缶」 税込990円

「ペコポコチョコポーチギフト」 税込1,210円

「ペコちゃんジャンボポップチョコ」 各税込500円

「ペコちゃんハートクッキーBOX」 税込690円

■『ペコちゃん×サンリオキャラクターズコラボPOPUP ブース』

ペコちゃん×サンリオキャラクターズ描き下ろし新デザインのパネル

「ペコちゃん×サンリオキャラクターズコラボPOPUP ブース」が、あべのハルカス近鉄本店に初登場！

今回初お披露目となる、描き下ろし新デザインのペコちゃん×サンリオキャラクターズを使用した大きなパネルは「Peko Poko Chocolate Labo」限定デザインで登場。サンリオキャラクターズと、サンリオキャラクターズに扮したペコちゃんがデザインされた、かわいらしいパネルがお客様をお出迎えします。ほかにも、「サンリオキャラクターの中で恋人にしたいのは誰？」ランキングを紹介するパネルや、2026年に30周年を迎えた「ポムポムプリン」のお祝いパネル展示コーナーもご用意しているほか、コラボグッズも揃った大注目のPOPUPです！

◆ペコちゃん＆ハローキティ グリーティングイベントを実施

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が遊びに来てくれます！ ここでしか見られないペコちゃんとのコラボレーションもぜひお楽しみに！

※画像はイメージです

■開催日時：2026年2月8日（日）

【1回目】12:00～ ／ 集合時間 11:45

【2回目】14:00～ ／ 集合時間 13:45

【3回目】16:00～ ／ 集合時間 15:45

※各回25組 計75組様限定

※1組2名様（未就学児除く）まで

※集合時間にお越しいただけない場合、グリーティングイベントのご参加は無効となりますのでご注意ください。

●参加方法

下記2点の条件を満たすことでご参加いただけます。

１.近鉄百貨店公式アプリ内にてお申込みいただき、抽選にてご当選。

＜2026年1月28日（水）10:00より開始＞

２.2026年1月28日（水）から2月8日（日）のグリーティングイベント当日の各回集合

時間までに、「Peko Poko Chocolate Labo」会場内でサンリオキャラクターズコラ

ボ商品を含む税込3,240円以上お買い上げのレシート（合算可）をお持ちであること。

●応募期間ならびに当選通知日

応募期間 ： 2026年1月28日（水）10:00から2月1日（日）23:59

当選通知日 ： 2026年2月4日（水）10:00

【注意事項】

※ご当選されたお客様は、ご自身で当選画面を提示できる端末と条件を満たすレシートをお持ち

の上、ご当選参加時間の15分前までにあべのハルカス近鉄本店 ウイング館 2階 ウエルカムガ

レリアまでお越しください。

※混雑状況により、ご案内までにお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ほかのお客様、スタッフが映り込む撮影はご遠慮ください。

※他者が映っている画像・動画のSNSなどへの投稿はお控えください。

※諸般の事情により、営業日、営業時間、予定するイベントは変更・中止となる場合がございま

す。それに伴い当選されたお客様でも、ご入場いただけない可能性がございます。

※特定の演出（ダンスやゲーム等）やご要望にはお応えできませんので、あらかじめご了承くだ

さい。

■ペコちゃんとサンリオキャラクターズのコラボ商品が多数登場

1月の新商品を含む、ペコちゃんとサンリオキャラクターズのコラボ商品を多数販売します。可愛らしいコラボ商品をお見逃しなく！

◆「PEKO×サンリオキャラクターズ トレーディングハート缶バッジ」

「PEKO×サンリオキャラクターズ トレーディングハート缶バッジ」＜全6種ランダム＞

ペコちゃんとサンリオキャラクターズデザインの入ったハート形の缶バッジです。バッグやポーチにつけてお楽しみください。全6種ランダムです。

「PEKO×サンリオキャラクターズ トレーディングハート缶バッジ」＜全6種ランダム＞

税込550円

※お一人様6点まで

◆「マチ付きポーチ PEKO×サンリオキャラクターズ チェック」

「マチ付きポーチ PEKO×サンリオキャラクターズ チェック」

ペコちゃんとサンリオキャラクターズデザイン入りのポーチです。バレンタインのギフトや小物入れにぴったりです！

「マチ付きポーチ PEKO×サンリオキャラクターズ チェック」

税込1,100円

■ワクワク楽しい参加型企画も！ 見どころをご紹介

◆「Peko Poko Chocolate Laboコーナー」

「Peko Poko Chocolate Laboコーナー」展示パネルイメージ

ペコちゃんたちの研究所に不二家のチョコレート商品が大集合！ ここでしか見られない、さまざまな商品がコラボレーションした展示パネルが登場します。研究員姿のペコちゃんと一緒に不二家の人気商品を見て、学んで、楽しめます！

◆1日30名限定「不二家のお菓子詰め放題コーナー」

不二家の人気お菓子を、オリジナルデザインの袋に好きなだけ詰めて楽しめる体験型イベントです。ミルキーやカントリーマアム、ハートチョコレートなど、さまざまななお菓子がズラリと並ぶエリアから、お気に入りのお菓子を選んで詰めることができます。

制限時間内でどれだけ入れられるかに挑戦できる、子どもから大人まで楽しめるワクワクのイベントです。1日30名限定ですのでお早めにお越しください。

●参加料金

税込1,100円（お一人様／1袋）

●制限時間

1回 45秒

※時間内に入れられた分をお持ち帰りいただけます。

●使用商品例

カントリーマアム（バニラ／ココア）、カントリーマアムチョコまみれ、ホームパイチョコだらけ、7粒ミルキー、ハートチョコレート（ピーナッツ）ほか

※使用商品は会場に掲出される「使用菓子一覧」をご確認ください。

※使用商品は一例であり、全ての種類が揃っていない場合もございます。

●注意事項

※アレルギーをお持ちのお客様は、会場に掲出の「使用菓子一覧」を必ずご確認ください。

※袋が締まらない場合は、対象外となります。

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

※お一人様1日1回までです。

◆限定オリジナルショッパープレゼント

税込2,500円以上お買い上げのお客様に、オリジナルのデザインが入ったショッパーをプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

※税込230円で販売もいたします。

■各会場でのお買い物で【非売品】オリジナルグッズをプレゼント！

「Peko Poko Chocolate Labo」開催を記念し、プレゼント企画を実施！ 「Peko Poko Chocolate Labo」会場、「Pekolicious（ペコリシャス）」の2か所でお買い物をしてグッズをゲットしよう！

スタンプ会場は2か所

●「Peko Poko Chocolate Labo」会場＜場所：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 2階 イベントスペース（ウエルカムガレリア横）＞

● Pekolicious（ペコリシャス）＜場所：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 地下2階＞

・上記2か所にてそれぞれ税込1,500円以上お買い上げでスタンプを押印

・景品交換は2か所いずれでも可能

スタンプを2つ集めた方には「（非売品）オリジナルニットポーチ（スマイルマーク）」＜全2種＞から

いずれか1つをプレゼント！

サイズ：約縦145×横190mm、材質：ポリエステル

※スタンプ押印・景品引き換え期間：2026年1月28日（水）～2月17日（火）

※色はお選びいただけますが、在庫状況によってお選びいただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

※商品によっては、購入の際に個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品は十分な数量をご用意しておりますが、万一品切れの際はご了承ください。

※商品や展示物の内容及びデザインは変更になる場合がございます。

※イベントの内容は変更、中止となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

不二家洋菓子店ブランドサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/