~ファインバブルで伝統行事に憩いの場を復活~　熊本・長洲町で850年以上続く「破魔弓祭（的ばかい）」へ

ファインバブル技術で社会課題の解決を目指すインフラ企業、株式会社サイエンス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：水上 康洋、以下 当社）は、熊本県長洲町の伝統行事「破魔弓祭（的ばかい）」において、被災地向け大浴場キットを設置いたしました。

850年以上続く勇壮な祭りで、真冬の海に入り泥にまみれた男たちの体を、最新のファインバブル技術で芯から温めました 。本キットには、昨年の万博で満足度98.3%を記録した「ミライ人間洗濯機」と同一のミラブルテクノロジーが活用されており、当社の技術が被災地の伝統を守る力になりました。

【背景】860年続く「的ばかい」― 被災地で守り続ける想いを最新技術で支援

破魔弓祭（はまゆみさい）、通称 「的ばかい」は、850年以上の歴史を持つ長洲町の勇壮な伝統行事です。2024年8月の記録的豪雨被害を乗り越え、地域の結束を象徴する祭りが2026年1月18日（日）に開催されました。締め込み姿の男たちが泥にまみれ、真冬の海で体を冷やしながら戦うこの祭りの舞台裏を支えるため、当社はファインバブル技術で、一人でも多くの方の暮らしを豊かにしたいという想いから被災地向けにキンパイ商事様と共同開発した被災地向け大浴場キットを提供いたしました。

【実施報告】巨大な浴槽を白濁させる無数の微細気泡 ― 洗浄と温熱ケアの融合

当日は、過酷な神事に挑んだ男たちのために、特設エリアにて洗浄・入浴ケアを提供しました。

今回提供した大浴場キットには、昨年の万博で脚光を浴びた「ミライ人間洗濯機」と同一のミラブルテクノロジーが活用されています。今回の「的ばかい」へ被災地向け大浴場キットの導入は当社の技術が災害復旧・復興支援という重要な社会課題にも貢献できることを実証する貴重な機会となりました。

■シャワーヘッド「ミラブル」で泥汚れを優しく洗浄

祭りを終えた参加者が最初に向かったのは、特設洗浄エリアです。ウルトラファインバブルを生成する「ミラブル」を使用し、毛穴より小さい微細な泡が、肌を傷つけることなく泥や汗をキレイに洗い流します。冷え切った肌に負担をかけず、素早い清浄を実現しました。

■「ミラバス」が巨大な浴槽を癒やしの空間へ ― 体表面温度3℃の差を実証

洗浄後は、プールのように大きな特設大浴場へ。「ミラバス」稼働させることで、巨大な浴槽全体を真っ白なマイクロバブルで満たしました。当社調べでは、ミラバスを使用したマイクロバブル入浴では一般的な入浴と比較して、入浴後の表面温度が3℃高く維持され、温かさが長続きすることが確認されています。

条件＝普通のお湯とマイクロバブルのお湯（38℃）に5分間入浴した後、15分後に赤外線サーモグラフィで体表面温度を比較撮影

【体験者の声】ミラブルテクノロジーが被災地に確かな笑顔と明日への活力に

当日自治体担当者や的ばかい参加者からは、極寒の神事を終えた後の身体へのケア、そして被災地への支援に対する感謝の言葉が多く寄せられました。

■長洲町役場危機管理対策室長中島良治さん

・製品の導入について

全国的な避難所の環境改善に向けた動きの中で、町として導入すべきものを検討し、この製品をみつけました。ミラブルテクノロジーで石鹸やシャンプーを使わずに汚れを落とせることから、排水設備が不十分な避難所でも、環境負荷をかけずに使用できることに大きなメリットを感じています。

・的ばかいでの活用について

かつて近くに海水を沸かす「潮湯」という銭湯があったが、それが閉業してしまい、参加者が体を洗う場所がなくなっていました。災害後の被災者ケアと同様に、祭り後の疲弊した参加者に「お風呂」を提供したいと考え、今回の運用に至りました。今後も地域のイベントや避難訓練などで訓練的に継続運用を行い、いざという時にしっかりと有効活用できるよう備えていきたいです。

■参加者の30代男性

「潮湯」の銭湯がなくなってから、ここ数年、木船にお湯をためて体を温めていました。それが今年こんなに整ったお風呂が用意されていて、驚きました。入浴後も肌が滑々で、水だけで汚れが落ちていることを実感しましたし、お祭りと入浴で2度お清めができました。

製品紹介

■ 「野外型入浴システム 大浴場キット」 災害時でも “清潔・安心・安らぎ” を届けるパッケージ

「野外型入浴システム 大浴場キット」は、自治体向けに開発された、災害現場に欠かせない入浴設備を総合的に提供するパッケージシステムです。ファインバブル技術を搭載した「ミラバス」や「ミラブルzero」を採用。入浴に必要な機材一式をワンストップで展開しており、緊急時でも確実な運用が可能で、石けん不要の洗浄力により排水処理負担なく、ご活用いただけます。

今回の的ばかいでは「特設入浴所」を設置し、約60名の参加者の汚れや汗を落とし、体を芯から温めました。

※当該商品に関するお問い合わせ先：キンパイ商事 06-6396-6451

■「ミラバス」 マイクロバブル入浴装置

「ミラバス」は、浴槽内に微細な気泡を発生させる洗浄装置です。超微細な泡が全身を包み込み、石鹸でゴシゴシ擦らなくても、お湯に浸かるだけで全身の汚れを落とすことができます。

・圧倒的な洗浄・リラックス効果： 直径約1000分の3mm(3㎛)のマイクロバブル（超微細気泡）が毛穴の奥まで届き、お湯に浸かるだけで老廃物をやさしく取り除きます。

・多機能水流： 全体水流の「ゆらぎ浴」や、気になる部分に効果的な「スポットケア」を自在に楽しめます。

■「 ミラブルzero」 ウルトラファインバブルで洗う新習慣

優れた洗浄効果を持つ「ウルトラファインバブル」を生成する、世界累計出荷数170万本突破のシャワーヘッドシリーズの最上位モデルです。

・こすらず落とす洗浄力：約1万分の1mm(0.1㎛)の超微細な泡が毛穴の細かい汚れまで入り込み吸着。肌への負担を抑えながら、泥汚れや皮脂をスッキリと洗い流します。

・肌への優しさと節水： 水の勢いはそのままに節水効果を実現。今回の支援現場には「ミラブルzero」を導入し、祭り後、肌が敏感な状態の参加者に負担をかけない優しい洗浄を提供しました。

ミラバス https://i-feel-science.com/mirabath/

ミラブル https://i-feel-science.com/mirable/

