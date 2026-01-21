法人向けフェムテックサービス『ルナルナ オフィス』が、「男性ホルモン検査プログラム」の本格提供を1月21日より開始！

株式会社LIFEM

株式会社LIFEM（ライフェム、以下「当社」）が運営する、働く女性の健康課題改善をサポートする法人向けフェムテック※1サービス『ルナルナ オフィス』は、働く男性の健康課題へも支援の幅を広げることを目的に、2026年1月21日（水）より「男性ホルモン検査プログラム」の本格提供を開始します。

本プログラムは、導入企業の全従業員を対象に泌尿器科医師監修の男性更年期に関するセミナー動画の提供と、希望する35歳以上の男性従業員に対して男性ホルモン値検査キット※2を利用したホルモン値の測定を行います。

『ルナルナ オフィス』では、2025年1月より「男性更年期プログラム」の提供を開始し、男性更年期に関する企業全体の知識向上や、医療機関と連携したオンライン診療を通して男性従業員の更年期に伴う不調の改善を支援しています。今回、「男性ホルモン検査プログラム」の開始により、男性従業員が自身の身体と向き合い、適切な生活改善や医療受診につながるきっかけづくりを後押しします。

◆自身の身体を知り向き合うことで、健康意識を高めより充実して働き続けられる環境を目指して『ルナルナ オフィス』の「男性ホルモン検査プログラム」が始動！

現在、40歳以上の男性の4～5人に1人が男性更年期障害の潜在患者とも言われています。経済産業省の試算※3では、男性更年期症状による経済損失は年間約1.2兆円にのぼるとされており、男女問わず従業員が健康に働き続けることができる職場づくりの重要性が高まっています。

当社では、企業において、女性だけでなく男性の健康課題への理解促進と、症状の改善支援を目的に、『ルナルナ オフィス』にて2025年1月より「男性更年期プログラム」の提供を開始しています。そのなかで、男性更年期は症状の現れ方が多様で、本人・企業の双方にとって不調の背景が把握しづらく、対策のきっかけをつくりにくいという課題が見えてきました。

このような背景を踏まえ、今回「男性ホルモン検査プログラム」の提供を開始することで、「男性更年期プログラム」未導入の企業においても、男性従業員が自身のホルモン値を知り、健康状態を把握することで、まずは適切な生活改善や医療受診へとつなげるための機会を提供します。

当社は今後も、性差を考慮した健康支援をさらに推進し、男女共にすべての働く人が活躍できる環境づくりへの貢献を目指します。

◆先行導入による男性ホルモン値検査の結果、前田建設で6割以上、丸紅で約2割の受診意識向上に寄与！

本格提供開始に先駆け、2024年1月より前田建設工業株式会社（以下、「前田建設」）にて導入し、2025年9月からは丸紅株式会社（以下、「丸紅」）にて試験導入しました。

男性ホルモン値検査を行った従業員のアンケート※4において、男性ホルモン値検査により自身の数値を知ったことで、医療機関への受診意識の高まりはあったかを聞いたところ、前田建設では「少し高まった」43.5％、「高まった」19.6％を合わせると、6割以上の人が受診への意識向上につながりました※5。また、丸紅では「少し高まった」17.6％、「高まった」2.9％を合わせた約2割の人で受診意識の向上がみられました。これらの結果からも、男性ホルモン値検査により自身の数値を把握することは、医療機関への受診意識を高める一定の効果があることが確認できました。

さらに、両社ともに「男性更年期症状を理解している人は少ないため、セミナー動画が社内啓発の良い機会になった」「ホルモン値の測定によって今の自分を客観的に知ることができて良かった」「自覚症状がない場合でも早期に生活習慣の改善を図るきっかけになる」など前向きな声も寄せられました。

≪プログラムの詳細≫

●男性更年期に関するセミナーの実施

全従業員を対象に、男性更年期に関する基礎知識を深めることを目的とした、泌尿器科医師監修のセ

ミナー動画を提供。

●男性ホルモン検査キットを利用した男性ホルモン値の測定

35歳以上の希望者に男性ホルモン値の測定ができるキットを自宅に送付。10～15本の毛髪を台紙に

貼り付け郵送。

●参加者へ測定結果のレポートの送付

男性ホルモン値に応じて評価される4段階のレベルや同年代の平均との比較、生活習慣の改善提案な

どが記載された測定結果のレポートを後日メールで送付。

●導入企業における効果検証の実施

「男性ホルモン検査プログラム」参加者を対象に、プログラム参加前後で、測定結果による意識変容

や行動変容などの有無についてアンケートを実施。調査結果をレポートとして企業へフィードバッ

ク。

※本プログラムは何らかの疾患の診断・治療を行うものではありません。

【『ルナルナ オフィス』について】

オンライン診療サービス『ルナルナ オンライン診療』を活用し、企業で働く従業員の健康課題改善から効果検証までを一気通貫でサポートする法人向けサービス。女性向けには、月経やPMSの症状から、妊娠や不妊、更年期症状に関するセミナーや産婦人科医への相談、男性向けには、男性更年期に関するセミナーや泌尿器科医への相談の機会を提供しています。

サービス紹介はこちら：

https://prtimes.jp/story/detail/b3QkVeHDzRx

「月経プログラム」「妊活相談プログラム」「更年期プログラム」についての詳細はこちら：https://office.lnln.jp/

「男性更年期プログラム」についての詳細はこちら：

https://office.lnln.jp/male-menopause

※1 フェムテック：女性（Female）と技術（Technology）を組合わせた造語。女性が抱える健康課題をテクノロジーの力で解

決するもの。

※2 男性ホルモン値検査キットはあすか製薬ホールディングスグループの株式会社あすか製薬メディカルが提供するものです。

※3 令和6年2月 経済産業省 ヘルスケア産業課「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf

※4 男性ホルモン値検査プログラム参加者アンケート 調査対象：35歳以上の男性従業員 調査方法：WEBアンケート

調査期間：＜前田建設＞2025年1月22日～ 2025年2月21日 ＜丸紅＞2025年9月10日～ 2025年9月19日

回答者数：＜前田建設＞46名 ＜丸紅＞34名

※5 前田建設における実証導入の結果詳細はこちら：「前田建設工業×LIFEM、男性更年期への意識変化・行動変容の実証結果

を公表」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000106084.html