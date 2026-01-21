令和7年度文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業成果発表イベント「ENCOUNTERS」開催のお知らせ

公益財団法人画像情報教育振興協会

文化庁では、次世代のメディア芸術分野を担う若手クリエイターの創作活動を支援する「文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業」を平成23年度より実施しており、今年度も事業の成果発表イベントとして「ENCOUNTERS」を開催いたします。

成果発表イベントの中で、今年度の採択クリエイター40組による創作・発表活動の成果やワークインプログレスを紹介する「成果展示」、クリエイターによるトークやワークショップ、セミナー等の関連イベントも開催します。

成果発表イベントを通じ、様々なクリエイターの表現の背景にあるコンセプトメイキングや表現技法、制作プロセス等を紹介することで、次世代のクリエイターが想像力に触れ、今後の創作活動のヒントにつながる機会を創出します。

▼昨年度（令和6 年度）の成果発表イベント「ENCOUNTERS」の様子

開催概要

令和7年度文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業

成果発表イベント「ENCOUNTERS」

会 期：2026年2月28日（土）～3月8日（日）

時 間：11：00 - 18：00（最終入場 17：30）

※2月28日（土）、3月6日（金）、7日（土）のみ 11:00 - 19:00（最終入場 18:30）

会 場：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO

（東京都中央区京橋一丁目７番１号TODA BUILDING 4階）

入場料：無料

主 催：文化庁

ウェブサイト

https://creators.j-mediaarts.bunka.go.jp/encounters-2026(https://creators.j-mediaarts.bunka.go.jp/encounters-2026)

※会期中に開催する関連イベント等の詳細はウェブサイトにて2月初旬にご案内します。

成果展示

※《採択企画名》採択者名 （ 採択者名50音順）

【国内クリエイター創作支援プログラム】

《Texture Displaced 解体による建築的モデルとマテリアルのズレ》 泉田 剛

《虚影技術幽譚 プロジェクト／Ghosts of Dreamed-UP Technology Project（仮）》 伊藤 道史

《VoF（仮）》 小野 龍一

《xoxo-skeleton》 岸 裕真

《Inner Light - Dialogue through Two Hands -》 木戸 龍介

《合成言語「KOE語」を歌うための装置《koekko》》 小宮 知久

《Opto-Sonic: Reinventing VLC for Ambient Voices》 すずえり（鈴木 英倫子）

《スクロールアニメーション『あしたのさんぽ』発信プロジェクト》 鉄崎 凌大

《やつはな》 西原 美彩

《HEIMA》 葉山 賢英

《swandive》 HIHAHEHO Studio（代表：mgr allergen0024）

《こだまはこだまにこだまする》 冬木 遼太郎

《飛行する野菜人間（仮）― もどかしい身体のための実録》 まちだ リな

《「視ることの触覚的な交差」に関する連作の制作・発表》 眞鍋 美祈

《国産次世代ピンスクリーンの開発とアニメーション制作》 宮嶋 龍太郎

《永遠に呼吸する風景 - アニメーションによる、今この一瞬にある天国》 山中 千尋

【国内クリエイター発表支援プログラム】

《Pressure-Pleasure》 今宿 未悠

《Wonderland》 orm（藤井 智也＋高橋 ちかや）

《まぼろしの家族》 小川 柚帆

《地の内臓》 川畑 那奈

《聴覚奏法》 菊永 絢音

《here/there》 島田 清夏

《東京観測》 清水 愛恵

《モビル文学》 志村 翔太

《42.195kmの分離する身体》 JACKSON kaki

《電車エレクトロニカ～神戸篇～「阪神電鉄とラジオと街 みんなを乗せていくよ」》 鈴木 椋大

《台湾原住民の音楽ドキュメンタリー“stillhualian” 上映会&ライブイベント》 スタジオ石（代表：Mr.麿）

《TECH-NOSE-CODE》 DJ犬映画

《『鎖に繋がれた犬のダイナミクス』海外発表》 藤堂 高行

《Organized Play オルガナイズド・プレイ》 豊田 ゆり佳

《泡沫をたずねて》 中澤 希公

《ベッドタウン・AI》 永田 一樹

《“It” is re-Present》 中村 駿

《多言語漫画 書籍化・国内外発表プロジェクト『The Watermelon The Three Moths The Glass Land』 ＋『短剣 사과 大大的手』》 野良 洞

《第1回ミジンコ水泳競技大会》 松村 寛季

《声の楽器と耳のロボットによるサウンドインスタレーション／speaking instruments and listening robots》 Mike Sekine

《Beautiful Medium》 村本 剛毅

《ガイアの逃亡》 百瀬 文

《The MorphFlux Series》 森田 崇文

《Aerial spider》 渡邉 顕人

文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業とは

文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業では、若手クリエイターの創作活動および発表機会を支援するプログラムを実施しています。各分野に応じた適切な評価・助言ができる識者をアドバイザーとし、企画内容に応じたアドバイスを通じて、採択されたクリエイターが次のステップへと進む機会となることを目指しています。採択クリエイターの今年度の成果として、制作中のプロトタイプの展示やデモンストレーション等を行う「ENCOUNTERS」を毎年開催しています。

ウェブサイト： https://creators.j-mediaarts.bunka.go.jp/(https://creators.j-mediaarts.bunka.go.jp/)

