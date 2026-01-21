よしもと芸人が登場！ガンバレルーヤ、CRAZY COCOらと楽しむ国際女性デーに東京都初開催となる女子小中学生向け体験型イベント「キラリ☆サイエンスFes!」開催決定！

吉本興業株式会社

東京都が主催し、吉本興業が制作・運営する体験型イベント「キラリ☆サイエンスFes!～見る。ふれる。つくる。わたしの”好き”を見つけよう！～」を、2026年3月8日（日）、Tokyo Innovation Baseにて開催します。

本イベントは、国際女性デーを契機にSTEM分野※での女性活躍を推進することを目的とした、女子小中学生とその保護者を対象とする体験型イベントで、東京都としては初の取り組みとなります。

吉本興業所属のお笑い芸人が出演するステージイベントや、ファッションテックやモーションキャプチャー体験コーナーなど、多彩な企画を展開します。本日より参加者募集を開始しました。

イベント概要

■日時 ：2026年3月8日（日）13:30～16:30 ＜開場：13:00＞

■会場 ：Tokyo Innovation Base 2階 （東京都千代田区丸の内3-8-3 JR有楽町駅徒歩1分）

■参加対象：都内在住又は在学の女子小学生（4～6年生）、女子中学生及び保護者

■参加費 ：無料（会場までの交通費等は参加者の負担となります。）

■申込方法：ホームページから申込：https://www.26womens-day.metro.tokyo.lg.jp

■申込締切：令和８年３月５日（木）正午 ※定員に達した場合、申し込みを締め切らせていただきます。

■出演：東京都副知事 松本明子、

相席スタート・山崎ケイ、ガンバレルーヤ、CRAZY COCO ／ 亀井京子[総合司会]

五十嵐美樹 （東京都市大学 教育開発機構 准教授／サイエンスエンターテイナー）、

中島さち子 （数学研究者／ジャズピアニスト／steAm代表）、Mini KURAGE Band、

中室牧子 （慶應義塾大学 総合政策学部 教授）、石倉秀明 （山田進太郎D&I財団 COO）、

川口相美 （株式会社SJOY代表取締役）、佐々木祐香（WellBe株式会社 代表取締役社長）、

青山学院大学理工学部、上智大学理工学部の大学生

ステージイベントプログラム

■13:30～身近なふしぎ大発見! びっくりサイエンスショー

サイエンスエンターテイナー・五十嵐美樹氏と、身近な食の不思議を解き明かす参加型サイエンスショー。楽しいパフォーマンスを通して、目の前で起こる変化をみんなで観察。日常の「なぜ？」から科学のプロセスを楽しく学びます。サポーターのお笑い芸人・ガンバレルーヤとともに、学びを深める驚きやワクワクがいっぱいのステージです。

出演者：五十嵐美樹（東京都市大学教育開発機構 准教授・サイエンスエンターテイナー）、ガンバレルーヤ（お笑い芸人）

五十嵐美樹

ガンバレルーヤ



■14:10～音が見える!? みんなで鳴らそう! 音のふしぎ発見ライブ

数学者でピアニストの中島さち子氏と多文化な Mini KURAGE Band 音楽家らによる、音と数学が融合した即興ライブです。装置「オシロスコープ」で、目に見えない音の正体が「波」であることを視覚的に体感します。最後には、サポーターのガンバレルーヤと一緒に、身近な廃材で作った「スチャラカ楽器」で即興セッションを楽しみます。

出演者：中島さち子（数学研究者・ジャズピアニスト・steAm代表）、Mini KURAGE Band、ガンバレルーヤ（お笑い芸人）

中島さち子

ガンバレルーヤ

■15:00～親の一言がチャンスを奪う!?～データで見る、子どもの可能性の広げ方（保護者向け）

教育経済学者の中室牧子教授らを迎え、親の思い込みや関わり方が子供に与える影響について、最新データをもとに解説します。サポーターとして、ご自身も早稲田大学を卒業し、娘を持つ母である相席スタート・山崎ケイさんも登壇。保護者の立場で専門家の話に参加し、子育ての疑問や悩みを共有しながら、家庭での関わり方を考え、お子様の可能性を最大限に広げるヒントを探ります。

出演者：中室 牧子（慶應義塾大学総合政策学部 教授）、石倉 秀明（山田進太郎D&I財団 COO）、相席スタート・山崎ケイ（お笑い芸人）

中室牧子

石倉秀明

相席スタート・ケイ

■15:45～未来発見しゃべり場 ～どうやって自分の道を見つけたの?

起業家や理工学部の現役女子学生をゲストに迎え、自分らしいキャリアの描き方を語り合うパネルディスカッションです。ヤングケアラーの経験を経て、訪日外国人向けの美容&ウェルネスプラットフォーム 「WellBe」 を運営する佐々木祐香氏や、「洗濯を楽にしたい」という身近な悩みから衣類自動圧縮機を開発した川口相美氏が登壇。サポーターとして、商社の営業や外資系CAなどを経て、35歳でお笑い芸人という新たな道を選んだCRAZY COCOさんがMCとして参加。事前に募集した子どもたちからの質問をもとに、会場全体で語り合うディスカッションを進行します。多彩なバックグラウンドを持つ先輩と交流しながら、自分らしい「やりたいこと」を見つけるヒントを探り、一歩踏み出す勇気をお届けします。

出演者：川口相美（株式会社SJOY 代表取締役）、佐々木祐香（WellBe株式会社 代表取締役社長）、青山学院大学理工学部、上智大学理工学部の大学生、CRAZY COCO（お笑い芸人）

※出演者や内容は変更となる場合がございます。

川口相美

佐々木祐香

CRAZY COCO

亀井京子

体験コーナー

■"細胞(さいぼう)"のヒミツ発見！美容液づくり体験 ＜アンファー株式会社＞

最先端の科学と美容が一度に体験できるスカルプ Dまつ毛美容液のスペシャルワークショップです。iPS細胞技術を活用したまつ毛美容液の仕組みを学んだのち、グリセリン等を調合して「自分だけのオリジナル美容液」を手作りします。完成した美容液はそのままお土産として持ち帰ることができます。

■あったか体験! 蒸気と香りの科学ラボ ＜花王株式会社＞

「めぐりズム」に活用されている蒸気温熱の仕組みを解き明かします。蒸気のチカラで、ただ温めるより身体が温かく感じる仕組みを体験できます。さらに、心地よい香りが広がる仕組みについても学び、数種類の中から自分好みの香りを選んで持ち帰ることができます。

■最新モーションキャプチャーチャレンジ ＜上智大学理工学部＞

スポーツや医療現場で活用されている最新のモーションキャプチャー技術を体験します。モーションキャプチャー用のマーカーを貼り付けて、芸人の動きの再現にチャレン。楽しみながら先端技術に触れることができます。

■おすすめが分かる！ファッションテック体験 ＜株式会社ZOZO＞

AR（拡張現実）やAI技術を使い、おすすめのスタイルをその場で発見できる体験コーナーです。専用のマットで足の3Dサイズを計測できる「ZOZOMAT」や、肌の色の計測に加えパーソナルカラー診断もできる「ZOZOGLASS」、ARメイクの体験など、ファッションやメイクをおすすめする技術や仕組みを楽しく学べます。

■配線とチャームでときめきアクセづくり ＜TIB FAB（東京都スタートアップ戦略推進本部）＞

カラフルな配線ケーブルや電子部品を使い、世界に一つだけのアクセサリーを制作するワークショップです。自分好みのチャームを組み合わせて完成させたオリジナルのブレスレットやキーホルダーは持ち帰ることができます。

※体験できる人数に限りがあります。整理券は先着順で配布します。

その他、詳細や最新情報は公式ホームページをご確認ください。