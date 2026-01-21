¿·ºîÈ¯Çä·èÄê¡ª¡Ø¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥Þ¥¹¥¿ー ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬º£¤Ê¤é986±ß¡ª¡Ö¥¹¥¯¥¨¥Ë JANUARY SALE¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ÍÀ¸Î´»Ê¡¢°Ê²¼¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¯¥¨¥Ë JANUARY SALE¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿ºÇ¿·ºî¡Ø¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ù¤Ë·Ò¤¬¤ë¥·¥êー¥º1ºîÌÜ¡Ø¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥Þ¥¹¥¿ー ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬³ä°úÎ¨¤òÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ986±ß¤ÇÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ ¡ØLIVE A LIVE¡Ù¤ä¡È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー ¥Ô¥¯¥»¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¡É¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥³¥Á¥é :
https://sqex.to/6PKsR
¡ã¥»ー¥ë´ü´Ö¡ä
PlayStation(TM)Store / ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥× / ¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢
2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë23:59º¢¤Þ¤Ç
¢¨¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾Ý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä²Á³Ê¡¢´ü´Ö¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥»ー¥ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï³Æ¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÈÎÇä²Á³Ê¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï³Æ¥¹¥È¥¢¾å¤Ë¤ÆÄ¾ÀÜ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥Þ¥¹¥¿ー ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
(PS4/Switch)
82¡óOFF
³ä°úÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
LIFE IS STRANGE (C) 2015, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved.
¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥À¥Ö¥ë¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー
¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥À¥Ö¥ë¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
(PS5/Switch)
60%OFF
³ä°úÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
Life is Strange: Double Exposure (C) 2024 Square Enix Ltd.
Developed by Deck Nine Games. All Rights Reserved.
LIVE A LIVE
(PS5/PS4/Switch)
60¡óOFF
(C) 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN
(C) 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.
(C) 1994, SHOGAKUKAN Inc.
Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura
¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥êー¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈII
(Switch)
60%OFF
(C) SQUARE ENIX
FINAL FANTASY I-VI Bundle
FINAL FANTASY
FINAL FANTASY II
FINAL FANTASY III
FINAL FANTASY IV
FINAL FANTASY V
FINAL FANTASY VI
(PS4/Switch)
35%OFF
(C) SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
(PS4)
KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version
(Switch)
60%OFF
¢¨Nintendo Switch(TM)ÈÇ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX
¤¤¤¿¤À¤¥¹¥È¥êー¥È ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡õ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー 30th ANNIVERSARY
(PS4)
60%OFF
(C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX
DRAGON QUEST characters: (C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
FINAL FANTASY characters: (C) SQUARE ENIX
Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¥»ー¥ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥»ー¥ë¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
