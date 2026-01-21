¿·ºîÈ¯Çä·èÄê¡ª¡Ø¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥Þ¥¹¥¿ー ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬º£¤Ê¤é986±ß¡ª¡Ö¥¹¥¯¥¨¥Ë JANUARY SALE¡×³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹


³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ÍÀ¸Î´»Ê¡¢°Ê²¼¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¯¥¨¥Ë JANUARY SALE¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿ºÇ¿·ºî¡Ø¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ù¤Ë·Ò¤¬¤ë¥·¥êー¥º1ºîÌÜ¡Ø¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥Þ¥¹¥¿ー ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬³ä°úÎ¨¤òÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ986±ß¤ÇÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ ¡ØLIVE A LIVE¡Ù¤ä¡È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー ¥Ô¥¯¥»¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¡É¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¥»ー¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥³¥Á¥é :
¡ã¥»ー¥ë´ü´Ö¡ä


PlayStation(TM)Store / ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥× / ¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢


2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë23:59º¢¤Þ¤Ç



¢¨¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾Ý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä²Á³Ê¡¢´ü´Ö¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¥»ー¥ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï³Æ¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÈÎÇä²Á³Ê¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï³Æ¥¹¥È¥¢¾å¤Ë¤ÆÄ¾ÀÜ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×

¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥Þ¥¹¥¿ー ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó


(PS4/Switch)


82¡óOFF



³ä°úÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª

LIFE IS STRANGE (C) 2015, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved.



¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥À¥Ö¥ë¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー


¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥À¥Ö¥ë¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó


(PS5/Switch)


60%OFF



³ä°úÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª

Life is Strange: Double Exposure (C) 2024 Square Enix Ltd.


Developed by Deck Nine Games. All Rights Reserved.



LIVE A LIVE


(PS5/PS4/Switch)


60¡óOFF




(C) 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.


CHARACTER DESIGN


(C) 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.


(C) 1994, SHOGAKUKAN Inc.


Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura



¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥êー¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈII


(Switch)


60%OFF




(C) SQUARE ENIX



FINAL FANTASY I-VI Bundle


FINAL FANTASY


FINAL FANTASY II


FINAL FANTASY III


FINAL FANTASY IV


FINAL FANTASY V


FINAL FANTASY VI


(PS4/Switch)


35%OFF




(C) SQUARE ENIX


LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO



KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-


(PS4)


KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version


(Switch)


60%OFF




¢¨Nintendo Switch(TM)ÈÇ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£



(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX



¤¤¤¿¤À¤­¥¹¥È¥êー¥È ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡õ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー 30th ANNIVERSARY


(PS4)


60%OFF




(C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX


DRAGON QUEST characters: (C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX


FINAL FANTASY characters: (C) SQUARE ENIX



Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª


¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¥»ー¥ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥»ー¥ë¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://sqex.to/6PKsR