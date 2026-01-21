【東京に初の常設店】リンゴ飴専門店の林檎堂が北千住マルイに2026年2月5日グランドオープン！

株式会社タケル


九州を中心に展開し、素材と製法にこだわったリンゴ飴で人気を集める専門店「林檎堂（りんごどう）」は、東京初となる常設店舗を、2026年2月5日（木）に北千住マルイ（東京都足立区）へグランドオープンいたします。





林檎堂は、「林檎を通じて世界を笑顔に」をコンセプトに、


全国各地から厳選した旬のりんごを使用。


飴一つひとつ丁寧にコーティングし、パリッとした食感と、


りんご本来のシャキッとしたみずみずしさを楽しめるリンゴ飴を提供しています。


近年では、食べ歩きスイーツとしてだけでなく、カットタイプや季節限定フレーバーなども展開し、幅広い世代のお客様から支持を獲得してきました。







今回オープンする北千住マルイ店は、東京エリア初の常設店として、


定番商品はもちろん、季節ごとの限定商品やキャンペーンなどを通じて、


より多くのお客様に林檎堂の魅力をお届けしてまいります。






【店舗概要】


店舗名：林檎堂　北千住マルイ店


住所：〒120-8501 東京都足立区千住３丁目９２ ミルディスI 番館　1階


オープン日：2026年２月５日(木)






■運営会社


企業名　： 株式会社タケル


代表者　： 代表取締役　赤尾 幸亮


所在地　： 東京都港区芝4-7-6 芝ビルディング704


業務内容： 飲食店舗の企画運営


企業URL ： https://www.takel.co.jp/(https://www.takel.co.jp/)


設立　　： 1987年7月