法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」、最新画像生成モデル「GPT Image 1.5」に対応

HEROZ株式会社

HEROZ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 隆弘、以下「HEROZ」）は、法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」において、2025年12月16日に発表されたOpenAI社の最新画像生成モデル「GPT Image 1.5」への対応を完了しました。本機能は、2025年12月25日より提供を開始しております。「HEROZ ASK」は、今後も最新モデルへの迅速な対応を継続し、お客さまにより高い生産性と利便性を提供してまいります。

■GPT Image 1.5について

GPT Image 1.5は、OpenAI社が発表した最新の画像生成AIモデルで、ビジネスやクリエイティブ領域において高い表現力と実用性を兼ね備えています。特筆すべきは、テキスト指示による高品質な画像生成に加え、既存画像の編集や補完、構図・色味・テイストの調整など、幅広いビジュアル作業に柔軟に対応できる点です。これにより、デザイン制作やマーケティング素材の作成、企画・アイデア検討といった場面で活用の幅が大きく広がり、制作効率と表現力の向上を実現します。

GPT Image 1.5は「HEROZ ASK」にて画像生成オプションをご契約のお客様がご利用いただけます。

■今後の展望

今後も「HEROZ ASK」で利用できるChatGPT、Gemini、Claudeの最新モデルの対応に加え、お客様のニーズを反映させながら、使いやすさにこだわった機能アップデートを計画しています。「HEROZ ASK」は、企業や現場のニーズを迅速かつ的確にとらえ、組織の生成AI導入だけに留まらず、生成AIの利活用が定着するまでを伴走するAI SaaSとして進化していきます。

■「HEROZ ASK」とは

HEROZが提供する生成AI SaaSで、ChatGPTやGemini、Claudeの生成AIを活用し、社内に存在する様々なデータの検索・要約・翻訳や、音声データを活用した議事録作成、OCRやDeepResearch機能などにより、あらゆる業務の生産性を向上します。導入企業・団体は300社を突破し、教育現場、建設業界、製造業界、IT業界など多岐に渡る分野や業界で活用、これからも進化を続けます。

URL：https://herozask.ai/

【HEROZについて】

HEROZは、世界を驚かすサービスを創出することを目指すAI企業です。将棋AIの研究開発から生まれた独自AIを軸に、ディープラーニング（深層学習）等の機械学習の研究開発や、生成AI SaaS「HEROZ ASK」の開発など、ビジネスでの実戦的なAI活用を続けています。私たちの技術・サービス開発によりAI革命を起こすことで、各産業にパラダイムシフトを起こし、新しい未来を創ることに挑戦しています。

会社名 ：HEROZ株式会社

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

設立 ：2009年4月

代表者 ：代表取締役 林 隆弘・高橋 知裕

事業内容：AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用

URL：https://heroz.co.jp/