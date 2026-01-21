第19回「私とみんてつ」小学生新聞コンクール表彰式を開催しました！

一般社団法人 日本民営鉄道協会

一般社団法人日本民営鉄道協会（東京都千代田区、会長 杉山健博）は、１月10日（土）東京・大手町プレイスホール＆カンファレンスにて、「第19回『私とみんてつ』小学生新聞コンクール」表彰式を開催しました。

本コンクールは、新聞づくりを通じて子どもたちに鉄道に対する理解や関心を深めてもらうことを目的に、2007年より開催し今回で第19回を迎えました。全国の小学生から「くらしと鉄道」「バリアフリーと鉄道」「環境にやさしい鉄道」の３つのテーマで作品を募集し、3,099作品の応募をいただき、その後の審査を経て個人部門20名・学校部門６校を表彰しました。

受賞者・受賞校の先生方、来賓による集合写真

個人部門受賞者・受賞作品、および学校部門受賞校はこちらからご覧いただけます。

https://www.mintetsu.or.jp/newspaper_contest/result/2025/

【参考】「第19回『私とみんてつ』小学生新聞コンクール表彰作品・学校が決定しました！

～上位入賞者は東京で行われる表彰式にご招待～」（2025年12月９日発表）

https://www.mintetsu.or.jp/association/news/6159c7da67d8956bebf4a98d9a31a337a806e9eb.pdf

【コンクール実施概要】

１．名 称

第19回「私とみんてつ」小学生新聞コンクール

２．主 催

一般社団法人 日本民営鉄道協会

３．後 援

文部科学省、国土交通省、全国小学校社会科研究協議会

４．協 賛

公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団、TOPPANクロレ株式会社

５．募集期間

2025年７月１日（火）～９月30日（火）

６．募集対象

全国の小学生（全学年）

７．応募結果

応募作品数：3,099作品、応募児童数：3,134名

８．表 彰

個人部門：文部科学大臣賞含む計100作品 学校部門：国土交通大臣賞含む計41校

個人部門・最優秀作品賞（文部科学大臣賞） 東京都 台東区立根岸小学校 ５年 浅羽 茉莉さん学校部門・最優秀学校賞（国土交通大臣賞） 奈良県 奈良市立六条小学校【浅羽さんのコメント】

・受賞本当に嬉しいです！毎年の新聞作りが鉄道を大好きになるきっかけになりました。普段何気なく

乗っている電車にも面白い秘密があるのをみんなにも知ってもらいたいです。新聞づくりは大変です

が、興味を持って調べることでたくさんのことに気付けるので楽しいです。

協力してくださった方々本当にありがとうございました。