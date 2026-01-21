ÀÐ¸¶Í¯¼ùÁª¼ê¡Ê¥¹¥­ー¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥ê¥ó¥°¡ËÆüËÜ³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ½Ð¾ì¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ÂçÎ¤¿¿Íý»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¥¹¥­ー¥Áー¥à½êÂ°¤ÎÀÐ¸¶Í¯¼ùÁª¼ê¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤òÄÌ²á¤·¡¢ËÌ³¤Æ»Î±¼÷ÅÔÂ¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¥¹¥­ー¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ2026¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤Ë¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




ÀÐ¸¶Í¯¼ùÁª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥­ー¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥ê¥ó¥°Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò8Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÌî³°Ä´ºº¤È²½³ØÊ¬ÀÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸¦µæ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤½¤ó¤ÊÀÐ¸¶Áª¼ê¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.arc-c.jp/ski/about/interview/ishihara20251219.html)¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¤Þ¤¿¡¢ÀÐ¸¶Áª¼ê»Ù±ç¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(https://www.arc-c.jp/ski/news/20251209.html)¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£




¡ÚÀÐ¸¶Í¯¼ùÁª¼ê ¥³¥á¥ó¥È¡Û


ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿10Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤òÆüËÜ³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ÇÈäÏª¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿À¼±ç¤òÎÏ¤Ë¡¢Æþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£



¡ÚÀ¤³¦¥¹¥­ー¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ2026 Âç²ñ³µÍ×¡Û


¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î1Æü(Æü)～3·î6Æü(¶â)


¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§ ËÌ³¤Æ»°ºÅÄ·´Î±¼÷ÅÔÂ¼


¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://wsoc2026.jp/


¡¦ÆüÄø


3·î1Æü(Æü) ³«²ñ¼°


3·î2Æü(·î) ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡ÊÃË»Ò¡¦½÷»Ò¡Ë


3·î3Æü(²Ð) ¥Ñ¥·¥åー¥È¡ÊÃË»Ò¡¦½÷»Ò¡Ë


3·î5Æü(ÌÚ) ¥ß¥É¥ë¡ÊÃË»Ò¡¦½÷»Ò¡Ë


3·î6Æü(¶â) ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ê¥ìー¡ÊÃË½÷º®¹çÃÄÂÎÀï¡Ë / ÊÄ²ñ¼°




¡ÚÀÐ¸¶Í¯¼ùÁª¼ê ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û


ÀÐ¸¶ Í¯¼ù ¡ÊYuki Ishihara¡Ë


¡¦À¸Ç¯·îÆü¡§ 1997Ç¯2·î7Æü


¡¦½Ð¿ÈÃÏ¡§ ËÌ³¤Æ»


¡¦¼ç¤Ê¶¥µ»À®ÀÓ


2018～2025Ç¯ Á´ÆüËÜ¥¹¥­ー¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ Í¥¾¡


2024Ç¯ À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë ÆüËÜÂåÉ½


2022Ç¯ À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë ÆüËÜÂåÉ½


2021Ç¯ Åßµ¨¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥¢ー¥É¡Ê¥¹¥¤¥¹¡¦Ãæ»ß¡Ë ÆüËÜÂåÉ½


2021Ç¯ À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡Ë ÆüËÜÂåÉ½


2019Ç¯ À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡Ë ÆüËÜÂåÉ½


2019Ç¯ Åßµ¨¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥¢ー¥É¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë ÆüËÜÂåÉ½


2018Ç¯ À¤³¦³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¡Ê¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡Ë ÆüËÜÂåÉ½


2017Ç¯ À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë ÆüËÜÂåÉ½




