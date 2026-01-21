¡ÚNHK¥«¥ë¥Á¥ãー¡Û²ÎÍØ³¦¤òºÌ¤ëÌ¾»Ê²ñ¼Ô¡ªÂçÊª²Î¼ê¤È¥¹¥Æー¥¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿À¾´ó¤Ò¤¬¤·¤µ¤ó¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÎÍØ¥·¥çー»Ê²ñ¼Ô À¾´ó¤Ò¤¬¤·¤µ¤ó
À¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥º¶µ¼¼³«ºÅ¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326118.html
ÀÄ»³¶µ¼¼³«ºÅ¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326579.html
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326580.html
²ÎÍØ¥·¥çー¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢²Î¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¾´ó¤Ò¤¬¤·¤µ¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÂçÊª²Î¼ê¤È¥¹¥Æー¥¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²»¶Áµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê±é²Î²Î¼ê¤Î¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤·¡¢³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ë¤â»²²Ã¡£
±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¿¹¿Ê°ì¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
26ºÐ¤«¤é¤ÏÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤ÎÀìÂ°»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ22Ç¯´Ö³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤Ï²ÎÍØ¥·¥çー¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î³èÌö¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¡Ö²ÎÍØ»Ê²ñ¤ÎµßÀ¤¼ç¡×¤ÈÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¤«¤é¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¾´ó¤µ¤ó¤Ë¡¢
¡¦»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿´¤¬¤±
¡¦²ÎÍØ³¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¦¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤¤¿¤¤¡ÈÉñÂæÎ¢¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡É
¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µÂçÊ¬¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤âÌ³¤á¤ë¡Ø¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î¥×¥í¡Ù¤Ç¤¢¤ëÀ¾´ó¤µ¤ó¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¡£
±é²Î¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¾Ð¤¤¤¿¤¤Êý¡¢³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡úÀ¾´ó¤µ¤ó¤Ø¤Î»öÁ°¼ÁÌä¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¡ÚÀ¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥º¶µ¼¼¡Û
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf62nS0VUaotgh0ZoEc4huh1GmKV39NodiD4pG3UU-ySVCrBw/viewform¡¡¢ã1/31ÄùÀÚ¢ä
¡ÚÀÄ»³¶µ¼¼¡Û
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftSLEu62Co__JQO126rdn1EcxnmZ9NRKkbSCo9WRO2NV27xg/viewform?usp=header¡¡¢ã2/15ÄùÀÚ¢ä
¡úº£²ó¤ÏÅìÀ¾¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
²ñ¾ì¼õ¹ÖÆÃÅµ¤È¤·¤Æ½¸¹ç¼Ì¿¿¡Ê²èÁü¥Çー¥¿¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ú²ñ¾ì¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤â¤´ÍÑ°Õ¡ª
¤ª¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤È¾ì½ê¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÎÍØ³¦¤òºÌ¤ë»Ê²ñ¼Ô¡¦À¾´ó¤Ò¤¬¤·¤Î²ÎÍØ¿ÍÀ¸
¹Ö»Õ¡§²ÎÍØ¥·¥çー»Ê²ñ¼Ô À¾´ó¤Ò¤¬¤·
³«ºÅ·Á¼°¡§²ñ¾ì¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
²ñ¾ì¡§NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿ーÀ¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥º¶µ¼¼¡¢NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿ーÀÄ»³¶µ¼¼
³«ºÅÆü»þ¡§¡¡¡ÚÀ¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥º¶µ¼¼¡Û2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë14:00～15:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÀÄ»³¶µ¼¼¡Û2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë14:00～15:30
¼õ¹ÖÎÁ¡§²ñ¾ì¼õ¹Ö¡¡¡ÚÀ¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥º¶µ¼¼¡Û²ñ°÷¡¦°ìÈÌ¡¡5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÀÄ»³¶µ¼¼¡Û²ñ°÷¡¦°ìÈÌ¡¡5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡²ñ°÷¡¦°ìÈÌ¡¡4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨3·î6Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò¤òÀ¸ÇÛ¿®¡¿¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
¼çºÅ¡§NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿ーÀ¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥º¶µ¼¼¡¢NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿ーÀÄ»³¶µ¼¼
¾ÜºÙURL¡§¡ÚÀ¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥º¶µ¼¼¡Ûhttps://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326118.html
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÀÄ»³¶µ¼¼¡Ûhttps://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326579.html
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ûhttps://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326580.html