東谷小学校の児童と台湾からの訪問団が交流 / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市では1月15日、台湾からの訪問団（嘉義市嘉北國民小學の児童・教員ら）約30人が 東谷小学校を訪れ、こま回しや習字の授業を体験、給食や昼休みを一緒に過ごし、最後は一緒にソーラン節を踊るなど、1日同じ時間を過ごし、交流しました。

東谷小学校の児童と台湾からの訪問団が交流

川西市教育委員会では、令和６年度から、海外の子どもとのオンライン交流を希望する学校を支援する学校交流プログラムを進めています。オンライン国際交流を通して、子どもたちが主体的に学ぶ機会を確保することを目的としています。

令和６年に同プログラムへエントリーした東谷小学校では、市教育委員会、兵庫県国際交流協会の仲介で嘉北國民小學とのオンライン交流が令和7年2月から始まりました。

その後も、手紙や写真のやりとり等を通じて、両校は親交を深め、令和8年1月に台湾から教育旅行として日本を訪れる際、東谷小学校を実際に訪問し、生徒間の交流を行いたいとのオファーがあり、今回の取り組みが実現しました。

当日は、まず台湾の児童らが英語で、東谷小学校の児童らに向け、クイズなどを交えながら台湾のことを紹介。その後一緒に校内見学や、地域の方の指導でこま回しを体験しました。

各教室では授業体験として習字で「将来の夢」の字を書写、昼食を一緒にとり、昼休みは教室や運動場で思い思いに同じ時間を過ごしました。校内の掃除もともに行った後、お別れ会ではソーラン節を練習し、みんなで踊りました。

児童らは、知っている単語（英語、中国語、日本語）を使って話しかけてみたり、身振り手振りで伝えたりするなど、自由に工夫しながら交流しました。

また、川西市では教育現場でのICT化を進めるため、タブレット端末を導入しています。当日も児童らがタブレットを駆使して言葉を調べたり、音声を確認・練習したりする姿が見られました。昼休みには一緒に何をして遊ぶか相談するなど、積極的にコミュニケーションを図っていました。

参加した児童らは「海外の年齢が近い人たちと交流したのは初めての経験で、最初は緊張したけど、一緒に遊んだり、授業を受けたり、ご飯を食べたり、掃除も一緒にして、とても楽しかった。英語は上手に話せないけど、一生懸命伝えようとしたら、思いが伝わったこともうれしかったです」などと話しました。

台湾 嘉北國民小學の教員は「Thank you for your thoughtful planning of this visit. Our students were truly happy and excited, and we sincerely appreciate the opportunity to experience firsthand the learning environment and school culture of Japanese students.We hope that the friendship between our two schools will continue to grow in the years to come.I believe this exchange has been a truly rewarding experience for all the children, planting a seed in their hearts and further strengthening the bond of friendship between us.（今回の訪問を丁寧に計画してくださり、ありがとうございました。生徒たちは心から喜び、興奮していました。日本の生徒たちの学習環境や学校文化を直接体験する機会をいただけたことに心より感謝申し上げます。今後も両校の友情がさらに深まっていくことを願っております。この交流が、すべての子どもたちにとって本当に有意義な経験となり、心に種を植え、私たちの友情の絆をさらに強めていくものだと信じています。）」などと話しました。

川西市では、年々オンライン等の国際交流に取り組む市立小・中学校数が増加しています。今後もより多くの児童・生徒が海外のこどもとふれあう機会を確保するため、国際交流プログラムのより一層の充実を図ります。