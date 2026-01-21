レブコム、「MiiTel Synapse Copilot」に複数通話のVoC分析やインサイト抽出が可能な横断質問機能を実装

「MiiTel Synapse」は、音声データを蓄積し、全社に分散した会話データを集約し、迅速な意思決定と的確なアクションを導くAIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」と、お客様とのコミュニケーションを自律的に行う「MiiTel Synapse Agent」からなる生成AIをベースとしたソリューションです。2025年7月の発表以降、フリープロンプトによる議事録自動作成機能や個別の履歴から必要な情報を簡単に抽出することができる機能を実装しました。これにより、営業担当者やオペレーターなど、人が行ってきた業務をAIがサポートし、業務負荷軽減と生産性向上を実現しています。このたび、「MiiTel Synapse Copilot」に、電話解析AI「MiiTel Phone」での複数の通話履歴への横断質問機能を実装しました。今回実装した「横断質問機能」は、最大100件の通話データをAIが読み解き、個別の録音・文字起こしを確認することなく、知りたい情報をチャット形式で抽出・分析できる機能です。■活用シーンと実現できること